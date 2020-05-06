Осуждённый за взятку от Шакро Молодого экс-полковник СК вышел по УДО

Бывший полковник Следственного комитета России Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии. В 2018 году Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии. Бывшего офицера признали виновным в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Ламонов признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Ламонов сообщил прессе, что после освобождения заразился коронавирусом и теперь находится в обязательной самоизоляции в Москве.

Ламонова и его высокопоставленных коллег из Следственного комитета – Михаила Максименко и Дениса Никандрова – задержали в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов от Шакро Молодого. В обмен они должны были способствовать освобождению из СИЗО сообщника Калашова Андрея Койчукова по прозвищу Итальянец.

Дениса Никандрова летом 2018 года приговорили к пяти годам колонии. Он дал показания на своего бывшего руководителя генерала Александра Дырманова. В марте Дырманова приговорили к 12 годам колонии. Менее чем через год Никандров освободился условно-досрочно. Михаил Максименко получил 14 лет колонии.

Сам Шакро Молодой в марте 2018 года был осужден на 10 лет колонии. Кочуйков получил на один год меньше.