В России подтверждены 10559 заражений коронавирусом за сутки

В России за последние сутки власти подтвердили 10559 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии число выявленных случаев доросло до 165 929. ​143 065​ из них больны сейчас. Умерло 1537 человек. ​21 327​ выздоровели.

Почти две трети случаев приходятся на Москву и Московскую область. 5884 случаев выявлены в Санкт-Петербурге. 3298 — в Нижегородской области. 2267 — в Дагестане. Почти столько же — в Мурманской области.

При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.