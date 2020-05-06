СМИ: США готовятся добывать ресурсы на Луне. Пока без участия России

Соединённые Штаты готовят договор по добыче ископаемых ресурсов на Луне. Ожидается, что в ближайшие недели документ с названием "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) будет представлен странам-партнёрам, среди которых Канада, Япония, Объединённые Арабские Эмираты и ряд европейских стран. Россия – главный партнёр NASA на Международной космической станции на первоначальном этапе в список не включена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что Минобороны США обеспокоено манёврами российских спутников, поэтому Вашингтон всё чаше расценивает действия Москвы как враждебные.

Reuters пишет, что договор предусматривает создание неких зон безопасности вокруг предполагаемых лунных баз. Такое деление необходимо для предотвращения помех со стороны стран или компаний-конкурентов.

Источники Reuters отмечают, что в рамках договора будет разработана правовая база, которая позволит закрепить право собственности на ресурсы, добываемые на Луне.

Согласно планам NASA, ближайшая высадка американских астронавтов на Луну произойдёт в 2024 году.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. В документе, в частности, говорится, что Соединённые Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние.

Согласно договору по космосу 1967 года, космическое пространство не подлежит национальному присвоению. На Луне и других небесных телах запрещено испытывать оружие и проводить военные манёвры. Страны-участники договора при этом могут исследовать и использовать космическое пространство и Луну в соответствии с международным правом.

Договор изначально подписали США, СССР и Великобритания. Впоследствии к ним присоединились десятки других стран.