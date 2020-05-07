В Азербайджане выявили 77 новых случаев коронавируса

Московские власти закупили сотни тысяч эксресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщив, что они из Нидерландов, хотя на самом деле они китайского производства, и их точность далека от заявленной. Это утверждается в расследовании, подготовленном несколькими СМИ, в числе которых – российское издание "Важные истории", итальянское издание IRPIMedia, голландское медиа Investico и другие.

Закупленные экспресс-тесты Biozek Medical должны определять наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек коронавирусной инфекцией сейчас или болел ей раньше. Для прохождения проверки нужна капля крови из пальца, и уже через 15 минут, как обещает производитель, результат будет готов.

После закупки тесты отправили в городские больницы. По сообщению столичных властей, за несколько дней проверку прошли более 175 тысяч граждан и 50 тысяч медиков. О её эффективности заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, причём раскритиковав аналогичные китайские тесты. Российский дистрибьютор экспресс-тестов, компания "Биотэк", также сообщил, что точность нидерландских тестов составляет 92 процента.

Однако, как утверждают журналисты, продукт был произведён китайской компанией Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, а точность определения наличия антител к коронавирусу – менее 50 процентов.

Некачественные тесты закупали власти не только в России, но и в других странах. В качестве примера в расследовании рассказывается история жителя Северной Македонии Роджера Зекировски, который заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.

В опубликованном расследовании отдельно отмечается, что российский дистрибьютор продаёт неточные экспресс-тесты Biozek в 5 раз дороже закупочной цены: вместо 5 евро за штуку, что составляет чуть больше 400 рублей – за 2 тысячи рублей за штуку.

По какой цене купила у дистрибьютора эти тесты московская мэрия – выяснить не удалось. Департамент здравоохранения столицы не ответил на вопросы издания "Важные истории". Соответствующих контрактов на сайте закупок также нет.