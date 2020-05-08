В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 13 пациентов выздоровели

Дональд Трамп заявил о согласии Владимира Путина на его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких - для помощи больным коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на подробности состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов США и России.

Ранее Белый дом и Кремль привели другие детали беседы. Обсуждая ситуацию с распространением коронавируса, Дональд Трамп заявил, что американские власти много делают для защиты от эпидемии своих сограждан, но также готовы оказать помощь любой другой стране, включая Россию, в случае необходимости.

По поводу положения на рынке нефти в телефонном разговоре была отмечена своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, "которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", заявили в Кремле.

Лидеры двух стран обсудили также контроль над вооружениями. Трамп сказал Путину о необходимости вовлечь в соответствующие договоренности Китай и подчеркнул, что важно избежать "дорогостоящей гонки вооружений". "Президент Трамп подтвердил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, в котором будет задействована не только Россия, но и Китай, и он с нетерпением ждёт дальнейших дискуссий", – подчеркнули в Белом доме.

В прошлом году между Россией и США перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный более 30 лет назад. Первым о выходе из соглашения объявил Вашингтон, обвинив Москву в нарушении договоренностей. Эту позицию поддержало НАТО. Россия обвинения отвергла, но тоже объявила о выходе из договора.

Соединённые Штаты также пригрозили не продлить истекающий в будущем году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как отмечает Associated Press, это соглашение, обязывающее стороны среди прочего уменьшить вдвое число ракетных пусковых установок и установить новый режим проверок, считается последним крупным договором по ограничению ядерных арсеналов.

Президенты России и США в четверг также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, добавили в пресс-службе Кремля.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году отношения между Россией и Западом, в том числе США, резко обострились. Некоторые эксперты сравнивали ухудшение с периодом холодной войны. Москва называет присоединение Крыма "восстановлением исторической справедливости".