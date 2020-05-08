Число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 15

В самопровозглашенной республике Южная Осетия лабораторно подтверждено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

«Из 64 человек, обследованных в четверг, у 4 лабораторно подтвержден коронавирус. Таким образом, всего на сегодняшний день в республике 15 заболевших», - сказала она.

Кочиева отметила, что в настоящее время ждут результатов тестов ещё 37 человек.

«На карантине находятся 244 человека, из них 160 студентов российских вузов, 6 водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии», - подчеркнула Кочиева.

По информации агентства «Рес», ситуацию по коронавирусу накануне обсудили в югоосетинском парламенте. Депутат Давид Санакоев поднял вопрос о нехватке средств индивидуальной защиты и поинтересовался, принимаются ли какие-нибудь дополнительные меры, чтобы обеспечить ими население. Депутаты также рассказали, что посетили больницу и застали медперсонал без средств индивидуальной защиты.

«И на первом, и на втором этаже была одна и та же картина, врачи ходили без масок, бахил у них не было. Кроме того, одни и те же выносили мусор, не соблюдая меры безопасности», - заявил депутат Амиран Дьяконов.