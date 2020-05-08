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45-летняя женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Грузии
В Грузии скончался десятый пациент с диагнозом COVID-19. В военном госпитале города Гори сообщили, что умерла 45-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями.
Это самая молодая жертва коронавируса в Грузии. Ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что средний возраст умерших от пандемии граждан в стране уменьшается.
4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом. В Первой университетской клинике Тбилиси скончалась 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
5 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончалась женщина в возрасте 81 года.
7 апреля в инфекционной клинике Тбилиси умерла 86-летняя женщина.
18 апреля в батумской клинике «Медальфа» умерла 70-летняя женщина.
22 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 68-летний мужчина.
26 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси умер 83-летний мужчина.
1 мая в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 83-летний мужчина.
2 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 72-летняя женщина.
3 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 58-летняя женщина.
В самопровозглашенной республике Абхазия 26 апреля умерла 95-летняя женщина с COVID-19.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 623. Выздоровели 288 пациентов.
Другие новости дня
Михаил Мишустин и Александр Анкваб обменялись поздравлениями к 9 мая
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба с 75-летием окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба абхазского правительства.
«В этот день мы склоняем головы перед мужеством и героизмом наших отцов и дедов, спасших мир от фашизма, отдаем дань уважения труженикам тыла. Их беспримерный подвиг всегда будет жить в памяти нынешних и будущих поколений. Убежден, что братство российского и абхазского народов, закалённое в годы военных испытаний, будет надежной основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Абхазией. Прошу Вас, уважаемый Александр Золотинскович, передать проживающим в Абхазии ветеранам и труженикам тыла пожелания здоровья, благополучия и долгих лет», - сказано в поздравлении.
Сообщается, что Анкваб также направил Михаилу Мишустину поздравление.
«День Победы является самым святым праздником для граждан наших стран. Несомненно, что основная тяжесть в войне выпала на долю русского солдата, с которым плечом к плечу сражались более 55 тысяч бойцов из Абхазии. Храним вечную память о героях и искренне верим, что основа наших братских, союзнических отношений заложена и в те далекие фронтовые времена, они скреплены солдатской кровью и верностью идеалам справедливости. Во имя памяти миллионов погибших считаем важным бескомпромиссно противостоять фальсификации самой масштабной и жестокой в истории человечества войны», - говорится в поздравлении.
- Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин идет на поправку, сообщил 6 мая президент России Владимир Путин.
В США опубликованы протоколы бесед о вмешательстве России в выборы
В США опубликованы протоколы расследования вероятного российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Комитет Палаты представителей Конгресса разместил на своём сайте 57 стенограмм показаний в период с 2017 по 2018 год. Всего обнародовано более шести тысяч страниц протоколов. Все беседы проходили в закрытом режиме.
"Опубликованные стенограммы подробно описывают усилия кампании Трампа по привлечению, использованию и прикрытию помощи России на президентских выборах 2016 года", – заявил глава комитета по разведке демократ Адам Шифф.
Среди опрошенных следователями – люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, включая сына Дональда Трампа-младшего, зятя и старшего советника Джареда Кушнера и сотрудника предвыборного штаба Майкл Капуто. Они заявили об отсутствии сговора действующего главы Белого дома с Кремлём.
Кушнер в разговоре с комитетом заявил, что не знает, повлияло ли вероятное вмешательство России на результаты выборов. По словам советника президента, неизвестно, оказал ли какое-то влияние взлом серверов Демократической партии и личной почты кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
Трамп-младший рассказал о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Клинтон. Сын президента уточнил, что не очень доверял этой информации, но был готов выслушать россиянку. Результат встречи он сравнил с приглашением друга выпить пива после работы.
Капуто в свою очередь заявил, что президент Трамп ежедневно общался с бывшим главой своего предвыборного штаба Полом Манафортом. При этом сам Трамп заявлял, что плохо знал главу своего штаба. Манафорт сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в отмывании денег и заговоре против США.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.
По данным американских спецслужб, за атаками на сервера Демократической партии стояли российские спецслужбы. Имена хакеров не раскрывались. Согласно информации компании Crowdstrike, которая проводила расследование атак по заказу Демократической партии, хакеры, связанные с ФСБ, получили доступ к серверам еще в 2015 году.
Москва неоднократно отвергала возможную связь с хакерами и причастность к выборам в других государствах.
Заседание парламента Армении прервали из-за драки. ВИДЕО
Сегодня в Национальном собрании Армении произошла драка между лидером оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмоном Марукяном и представителем правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Драка прекратилась после вмешательства коллег депутатов.
Марукян выступал с трибуны, критикуя депутатов правящей фракции. В ответ с мест были слышны реплики. После реплики Сасуна Микаеляна лидер оппозиционной фракции сошел с трибуны, а депутат от правящей фракции встал со своего места и между ними завязалась драка.
Депутатам и членам правительства, присутствовавшим на заседании во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, удалось разделить дерущихся, после чего Марукян вернулся на трибуну, чтобы продолжить свое выступление. Он заявил: «Как бы сильно вы меня не били, я буду говорить. Кто-то подкрался и ударил меня сзади».
Сасун Микаелян продолжал с места реагировать на слова оппозиционного депутата, на что Эдмон Марукян сказал следующее: «Тот, кто отрезал бы мне голову, еще не родился. Прекратите здесь действовать как «Шмайс» [прозвище бывшего провластного депутата, известного своим вспыльчивым поведением в парламенте – ред.]. Веди себя прилично. Хватит, этой культуры больше здесь не будет. Была революция также для того, чтобы здесь установилась культура дебатов».
Спикер парламента Арарат Мирзоян прервал заседание, объявил перерыв.
В России за сутки вновь выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 98 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала эпидемии число инфицированных достигло почти 188 тысяч, умерли 1723 пациента.
По данным Роспотребнадзора за прошедший день проведено более 184 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются более 292 тысяч человек.
После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней. Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в три этапа. Однако решение об ослаблении карантинных мер будут принимать главы регионов.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже продлил так называемый режим самоизоляции в городе до 31 мая. До этого времени москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми. С 12 мая в общественных местах и транспорте москвичи будут обязаны носить маски и перчатки.
В Москве с начала эпидемии выявлено более 98,5 тысяч случаев COVID-19. Умерли 956 человек.
Грузия отзовет посла из Украины для консультаций из-за назначения Саакашвили
Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отзовут в Тбилиси для консультаций. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Причина – назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Залкалиани подчеркнул, что речь не идёт о разрыве дипотношений с Украиной или пересмотре стратегического партнёрства между странами.
Министр также отметил, что «понижен уровень должности, первоначально предложенной Саакашвили». Залкалиани связывает это со скептическим отношением к персоне Саакашвили в политическом спектре Украины.
«Со стороны стратегического партнёра даже назначение на такой пост осужденного в Грузии и находящегося в розыске человека вызывает вопросы. Из-за этого, принято решение отозвать посла Грузии в Украине, господина Теймураза Шарашенидзе для консультаций. Это принятый в дипломатической практике шаг, который означает, что в отношениях есть определённые проблемы. Для обсуждения дальнейших шагов необходимо провести консультации с послом», - заявил Залкалиани.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
Число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 15
В самопровозглашенной республике Южная Осетия лабораторно подтверждено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Из 64 человек, обследованных в четверг, у 4 лабораторно подтвержден коронавирус. Таким образом, всего на сегодняшний день в республике 15 заболевших», - сказала она.
Кочиева отметила, что в настоящее время ждут результатов тестов ещё 37 человек.
«На карантине находятся 244 человека, из них 160 студентов российских вузов, 6 водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии», - подчеркнула Кочиева.
По информации агентства «Рес», ситуацию по коронавирусу накануне обсудили в югоосетинском парламенте. Депутат Давид Санакоев поднял вопрос о нехватке средств индивидуальной защиты и поинтересовался, принимаются ли какие-нибудь дополнительные меры, чтобы обеспечить ими население. Депутаты также рассказали, что посетили больницу и застали медперсонал без средств индивидуальной защиты.
«И на первом, и на втором этаже была одна и та же картина, врачи ходили без масок, бахил у них не было. Кроме того, одни и те же выносили мусор, не соблюдая меры безопасности», - заявил депутат Амиран Дьяконов.
В Армении, в 40 километрах от грузинской границы зафиксировали леопарда. ВИДЕО
На территории села Енокаван Тавушской области Армении (около 40 километров от грузинской границы) видеокамеры засняли леопарда. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Армении.
Ранее, в ноябре 2019 года, распространились сведения о том, что на жителя Енокавана напал леопард. В дальнейшем с одежды пострадавшего от нападения сельчанина были взяты пробы шерсти животного для отправки на экспертизу, которую провели в Германии, экспертиза с 99% точностью исключила факт нападения леопарда. Полевые исследования также не выявили факта обитания там леопарда.
Поверив утверждениям жителя села, что напавшее на него животное – это леопард, сотрудники армянского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF Armenia) продолжили полевые исследования и установили видеоловушки, расширив их географию размещения. Исследования дали свой положительный результат, и видеокамеры зафиксировали леопарда, - сообщает «Радио Азатутюн».
«Таким образом, можем зафиксировать, что после 50-летнего перерыва, леопард вернулся в Тавушскую область. В последний раз леопарда на территории Тавушской области видели в 1970 году. Тавушская область стала четвертой областью в Армении, где обитают леопарды», – говорится в сообщении.
Трамп заявил о согласии Путина на доставку в Россию аппаратов ИВЛ
Дональд Трамп заявил о согласии Владимира Путина на его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких - для помощи больным коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на подробности состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов США и России.
Ранее Белый дом и Кремль привели другие детали беседы. Обсуждая ситуацию с распространением коронавируса, Дональд Трамп заявил, что американские власти много делают для защиты от эпидемии своих сограждан, но также готовы оказать помощь любой другой стране, включая Россию, в случае необходимости.
По поводу положения на рынке нефти в телефонном разговоре была отмечена своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, "которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", заявили в Кремле.
Лидеры двух стран обсудили также контроль над вооружениями. Трамп сказал Путину о необходимости вовлечь в соответствующие договоренности Китай и подчеркнул, что важно избежать "дорогостоящей гонки вооружений". "Президент Трамп подтвердил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, в котором будет задействована не только Россия, но и Китай, и он с нетерпением ждёт дальнейших дискуссий", – подчеркнули в Белом доме.
В прошлом году между Россией и США перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный более 30 лет назад. Первым о выходе из соглашения объявил Вашингтон, обвинив Москву в нарушении договоренностей. Эту позицию поддержало НАТО. Россия обвинения отвергла, но тоже объявила о выходе из договора.
Соединённые Штаты также пригрозили не продлить истекающий в будущем году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как отмечает Associated Press, это соглашение, обязывающее стороны среди прочего уменьшить вдвое число ракетных пусковых установок и установить новый режим проверок, считается последним крупным договором по ограничению ядерных арсеналов.
Президенты России и США в четверг также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, добавили в пресс-службе Кремля.
После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году отношения между Россией и Западом, в том числе США, резко обострились. Некоторые эксперты сравнивали ухудшение с периодом холодной войны. Москва называет присоединение Крыма "восстановлением исторической справедливости".
Молдова признала российский кредит неконституционным
Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим Основному закону Соглашение о российском кредите Кишиневу на 200 миллионов евро.
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле в четверг, спустя две недели после ратификация соглашения о кредите парламентом страны. Соответствующий закон, а также постановление правительства о начале переговоров с Москвой суд также признал противоречащими Конституции.
Коллегия согласилась с доводами обратившихся в суд депутатов от оппозиции о том, что договор был подписан с нарушением норм международного права. Также, по мнению депутатов, документ "содержит ряд сомнительных положений, которые представляют риски для безопасности Молдовы".
Соглашение с Россией о предоставлении Молдове кредита было подписано 17 апреля. Правительство указывало, что рассчитывает с помощью этого кредита на десять лет справиться с быстро растущим из-за пандемии коронавируса дефицитом бюджета.Спустя примерно неделю документ ратифицировал парламент. В тот же день Конституционный суд приостановил действие закона о ратификации - до рассмотрения по существу трех депутатских запросов.
Представители прозападной оппозиции, в числе прочего, усмотрели в действиях Москвы поддержку дружественного ей президента Игоря Додона. Решение Конституционного суда сам Додон назвал циничным. Он подчеркнул, что вердикт негативно отразиться на ситуации с трудоустройством, пенсиями, инвестиционном климате и в целом на экономике.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 13 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 623. За сутки в стране выявили 8 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 13 и достигло 288.
Уже несколько дней подряд число выздоровевших за сутки пациентов превышает количество новых случаев.
В карантине находятся 4723 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 446. Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия. Югоосетинские власти сообщают, что число случаев коронавируса достигло 11.
Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
«Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», - сказал президент.
Также этим указом Владимир Зеленский назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Документом вносятся изменения в указы главы государства по единой государственной политике реформ в Украине, обеспечению деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ, а также в положение о Национальном совете реформ.
В сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 188 граждан
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан.
Ситуация на сегодняшний день, 7 мая, следующая: тестировани прошли 34 человека, ни у одного из них коронавирус не был подтвержден.
В республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 188 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Несмотря на стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
Тбилиси вновь предлагает Цхинвали помощь в борьбе с коронавирусом
Правительство Грузии активно сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, чтобы в условиях пандемии коронавируса оказать помощь жителям Цхинвальского региона, в том числе жителям Ахалгори, - заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
«Я хочу пожелать нашим гражданам скорейшего выздоровления. Хочу еще раз подтвердить нашу готовность помочь населению, в том числе ковид-инфицированным», - отметила Цихелашвили.
Как заявила госминистр, она возмущена проведением в Южной Осетии военных парадов.
«Это не только демонстрация незаконной силы, но таит в себе реальную угрозу с точки зрения распространения инфекции», - отметила Цихелашвили и призвала население не принимать участие в подобных мероприятиях.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня сообщили, что число инфицированных коронавирусом выросло до 11.
В Азербайджане выявили 77 новых случаев коронавируса
В Азербайджане выявили 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб правительства.
В стране выявлено 2 204 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1 551, скончались 28 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 625 лиц, из них состояние 25 человека оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период был проведен 175 910 тестов.
Польша проголосует на выборах президента по почте
Сейм Польши одобрил закон о голосовании на выборах президента по почте из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее на законопроект было наложено вето Сената. Однако нижней палате парламента удалось его преодолеть.
Сейм принял закон о голосовании по почте 6 апреля. Спустя месяц документ отклонил Сенат и вернул в нижнюю палату парламента. Для преодоления вето Сената в Сейме должны были проголосовать большинство депутатов. Теперь закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
Первый тур президентских выборов был назначен на 10 мая. Однако из-за эпидемии коронавируса голосование перенесли. По предварительным данным, оно может состояться в июне.
По официальным данным, в Польше зафиксировано около 15 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 700 пациентов.
Собянин: коронавирусом в Москве заражены около 300 тысяч человек
Около 300 тысяч человек, или от 2 до 2,5% всего населения Москвы заражены коронавирусом, – заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, на это указывают скрининговые исследования, – сообщает Reuters.
Согласно последним официальным данным оперативного штаба, в Москве зарегистрировано 92.676 случаев заражения коронавирусом.
«Это не количество зараженных, это количество выявленных больных. И то, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Потому что очевидно, что реально, реально больных в городе еще больше», - сказал Собянин в эфире телеканала Россия 24.
«Наша задача... максимально выявить этих людей (всех зараженных в городе). Максимально, насколько возможно. Для чего? Для того чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других - своих соседей или коллег по работе. Если необходимо, выписать им лечение амбулаторное, чтобы они не доводились до тяжелого состояния», - отметил он.
Собянин сегодня сообщил, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве станет обязательным с 12 мая.
Международная кризисная группа указывает на разные подходы Сухуми и Цхинвали к вопросу международной помощи
«Международная кризисная группа» (International Crisis Group) опубликовала доклад о ситуации в «отколовшихся» регионах на постсоветском пространстве в условиях пандемии коронавируса. В документе описаны процессы на Донбассе, в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии.
Аналитики неправительственной организации отмечают, что война и изоляция привели к коррозии инфраструктуры здравоохранения и другим проблемам. Они призывают международных участников работать с местными и региональными лидерами для спасения жизней.
Международная кризисная группа также указывает на разные подходы Сухуми и Цхинвали к вопросу международной помощи.
«Южная Осетия неохотно сотрудничает с ВОЗ и другими международными организациями. Поскольку эти организации имеют дело с правительством Грузии, де-факто власти считают, что сотрудничество с ними подрывает их собственное требование о международном признании независимого статуса региона. Абхазия придерживается другого подхода, рассматривая свои претензии на независимость отдельно от сотрудничества с международными организациями. Абхазия и ранее успешно работала с такими группами и мобилизовала иностранную помощь за последние месяцы», - сказано в докладе.
Аналитики указывают, что в Южная Осетия подвергается большему риску, чем другие самопровозглашенные республики. В документе указано, что пожилые люди составляют 17 процентов населения, а больницы плохо оборудованы.
Ношение масок и перчаток в Москве станет обязательным
Ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве станет обязательным с 12 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В интервью телеканалу "Россия-24" Собянин заявил, что уровень заражения коронавирусной инфекцией гораздо выше официальных цифр. По его словам, реально в городе COVID-19 болеют свыше 300 тысяч человек. Об ослаблении режима ограничений в Москве пока говорить рано, подчеркнул он.
Накануне мэр объявил, что с 12 мая возможно снятие запрета на деятельность промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник , близкий к мэрии, горожане будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят на улицу. Перчатки обязательно носить только в зданиях и общественном транспорте. Режим самоизоляции будет продлен до 31 мая, сказал собеседник издания.
Маски и перчатки можно будет купить в вендинговых автоматах московского метро. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Во вторник маски поступят на 15 станций метро. Постепенно средства индивидуальной защиты появятся и на других станциях.
В Москве, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии выявлено более 92 тысяч случаев COVID-19. Умерло свыше 900 человек.
В Цхинвали сообщили, что количество больных коронавирусом увеличилось до 11
Количество зараженных коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия по данным на утро 7 мая составило 11 человек, - сообщила агентству «Рес» заместитель Комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
По ее словам, из общего количества проведенных тестов накануне еще восемь показали положительный результат.
«Таким образом общее количество больных уже одиннадцать человек. Один из них мужчина, приехавший с лечения из Северной Осетии, а также студенты российских вузов, которых на этой неделе привезли из регионов России в Южную Осетию», - отметила она.
«В республику привезли около 160 студентов из вузов России, все они находятся на карантине в медицинских учреждениях Южной Осетии. Кроме того, на карантине в гостинице «Алан» находятся девять водителей», - сказала Гаглоева.
Как сообщили «Рес» в РММЦ, у всех заразившихся коронавирусом состояние стабильное.
Накануне югоосетинские власти объявили о трёх инфицированных. Сегодня гражданский активист Тамара Меаракишвили сообщила «Эху Кавказа», что повторный тест не подтвердил наличие коронавируса у женщины из Ахалгори.
Гахария: Грузия планирует принять иностранных туристов с 1 июля
Грузия планирует принять иностранных туристов с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты», - отметил Гахария.
План правительства предусматривает «открытие» внутреннего туризма с 15 июня, - сообщил глава правительства.
Гахария отметил, что у Грузии уже накопился опыт по работе гостиниц в условиях карантина. Он не исключил, что будут созданы т.н. «безопасные зоны» в Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани и Боржоми.
- Сегодня же стало известно о снятии ограничений по въезду и выезду из грузинских городов.
Ограничение на въезд и выезд из Тбилиси снимут с 11 мая
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что ограничение на въезд и выезд из Тбилиси снимут с 11 мая, в Рустави и Гардабани – с 14 мая, в Марнеули – с 18 мая. При этом комендантский час по всей Грузии остаётся в силе, – отметил он.
С 11 мая также снимут ограничения на работу всех производств. Откроются и магазины, у которых есть вход с улицы (за исключением магазинов обуви и одежды).
Гахария также заявил, что Грузия станет одной из первых стран, которая откроет границы для туристов.
Коронавирус в Северной Осетии выявили у 200 медработников, сотрудница поликлиники умерла
В Северной Осетии умерла 49-летняя женщина, работавшая в поликлинике №3 во Владикавказе. У нее был подтвержденный COVID-19.
"Она поступила в клиническую больницу скорой медицинской помощи 29 апреля с двусторонней пневмонией. Коронавирусная инфекция подтвердилась. Ее не смогли спасти, женщина скончалась в реанимации больницы", – рассказал "Кавказ.Реалии" сотрудник пресс-службы Минздрава.
Всего в республике COVID-19 заразились более 200 медицинских работников, заявил местному каналу "Осетия-Иристон" министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.
Всего в Северной Осетии на 7 мая зарегистрировано 1436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса по Ирану
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает его право в использовании вооружённых сил против Ирана.
Документ был представлен демократами в Палате представителей в начале января. Поводом стало убийство 3 января по приказу Трампа командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада. Решение об операции президент США принял, не советуясь с Конгрессом. Тегеран в ответ нанёс ответный удар по американским военным базам в Ираке.
"Это очень оскорбительная резолюция, внесённая демократами в рамках из стратегии, направленной на победу на выборах 3 ноября и раскол Республиканской партии", - цитирует слова Трампа агентство Reuters. Трамп также упрекнул республиканцев, проголосовавших за документ.
Глава Белого дома отметил, что резолюция демократов основана на неправильном понимании фактов и законодательства. По словам Трампа, США не применяют силу против Ирана. Операцию по убийству Сулеймани президент назвал законной, указав. По его словам, она была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке.
Ожидается, что Сенат проголосует по решению президента о вето в четверг, 7 мая.
Вашингтон поблагодарил Тбилиси за «публичный отпор российской и китайской лжи» про лабораторию Лугара
Китай подключился к российской дезинформационной кампании против лабораторий на постсоветском пространстве, - заявил помощник заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии Джордж Кент.
Во время видеоконференции «Германского Фонда Маршалла» он поблагодарил заместителя министра иностранных дел Грузии за «публичный отпор российской и китайской лжи».
Речь идёт о встрече замглавы МИД Грузии Александра Хвтиcиашвили с послом Китая в Грузии. Официальный Тбилиси выразил недовольство по поводу «неправильных интерпретаций» про грузинскую лабораторию в китайских СМИ. Кроме того, 29 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США «серьезно отнестись к озабоченности международного сообщества по поводу их биолабораторий, расположенных в странах постсоветского пространства».
«Российская ложь состоит в том, что лаборатории создают заболевания, а не борются с ними», - отметил Джордж Кент.
Представитель Госдепа США добавил, что Вашингтон около 10 лет назад выделил финансирование для строительства лабораторий в Грузии, Армении, Украине и Азербайджане.
«Инфраструктура этих лабораторий сейчас помогает выявлять COVID-19», - подчеркнул Кент.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
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