Экономика США потеряла 20,5 миллионов рабочих мест за апрель

Министры иностранных дел ряда стран Центральной и Восточной Европы, Балтии и США выступили с совместным заявлением в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны.

"Мы воздаем должное жертвам и всем солдатам, которые сражались, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Холокосту", – говорится в документе.

Авторы также отмечают, что окончание Второй мировой войны принесло свободу не всем европейским странам – центральная и восточная часть Европы оставались под властью коммунистических режимов почти 50 лет. Советский Союз при этом использовал свою власть, военную силу и идеологический контроль над многими государствами.

Многие десятилетия европейцы жертвовали своими жизнями и стремились к свободе. События 1956 года в Венгрии, деятельность "Хартии-77" и события осени 1989 года в Чехословакии, падение Берлинской стены внесли решающий вклад в восстановление свободы и демократии в Европе, отмечают авторы заявления.

"Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой преобладают права человека, демократия и верховенство права. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов", – говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что международная безопасность, стабильность и мир требуют соблюдения норм международного права, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств. Авторы призвали международное сообщество отказаться от концепции разделения на сферы влияния и придерживаться принципов равенства всех суверенных наций.