Новые случаи COVID-19 связаны с муниципалитетами Болниси и Тетрицкаро

Среди случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, есть несколько жителей региона Квемо Картли. По информации Общественного вещателя, коронавирус был подтвержден у жителя села Мушевани Болнисского муниципалитета. В этой административной единице с 25 апреля действует режим строгого карантина. Въезд и выезд из села ограничен.

Пациент, которому диагностировали COVID-19, проходил лечение в клинике «Аверси» в Марнеули. Сразу после госпитализации, его биоматериалы отправили в лабораторию для исследований. Всего в клинике на коронавирус за сутки проверили семь человек – результаты тестов шести были отрицательными.

В Мушевани выявлено уже 28 случаев COVID-19. В целом по Болнисскому району зафиксирован 121 факт инфицирования. Из них 25 пациентов выздоровели, трое скончались. Еще два случая за последние сутки были выявлены в Тетрицкаро. Райцентр муниципалитета также объявлен зоной строгого карантина.

По информации агентства «Новости-Грузия», новые случаи связаны с уже известным «медицинским кластером» - группой контактов сотрудников службы скорой помощи. Общее число случаев COVID-19 в Тетрицкаро увеличилось до 49.