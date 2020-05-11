У задержанного участника митинга во Владикавказе выявили коронавирус

В отношении участника митинга против режима самоизоляции 20 апреля во Владикавказе Артура Бугулова возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.213 УК РФ (хулиганство). На заседании суда по избранию меры пресечения он присутствовал вместе с медицинским работником в связи с плохим самочувствием. Первый анализ на коронавирус показал у него положительный результат. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил его адвокат Сергей Денисенко.

Денисенко представлял его интересы по административному делу: Бугулов задержан на 15 суток с 27 апреля. Сейчас он продолжает находиться в ИВС. Его подозревают в том, что он бросал камни в сотрудников ОМОН. На суде по избранию меры пресечения были представлены видеозаписи, на которых запечатлен похожий на него человек.

Бугулов стал не первым участником митинга с положительным анализом на коронавирус, говорит Денисенко.

"По административным три человека были задержаны 20 числа и содержались в Чиколинском ИВС Ирафского района, – сообщил Денисенко. – У всех у них диагностировали коронавирус, который протекает бессимптомно. Они отбыли наказание и их освободили из ИВС и отправили домой с предписанием о соблюдении режима самоизоляции".

После митинга 20 апреля Роспотребнадзор заявлял, что акция послужит всплеску распространения коронавирусной инфекции из-за массового несоблюдения режима самоизоляции. Сейчас Осетия находится на 15-м месте в России по числу зараженных жителей.

Напомним, что раннее суд санкционировал арест пятерых участников митинга ковид-диссидентов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Уголовное дело по факту нападения на силовиков во время несанкционированного митинга расследует центральный аппарат СКР.