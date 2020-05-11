Россия поднялась на третье место в мире по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. Об этом сообщает оперативный штаб. Это самое большое число новых случаев инфицирования за сутки за всё время.

На сегодня в стране насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169. Это тоже самый высокий показатель.

Общее число умерших пациентов достигло 2009. За последние сутки умерли 94 человека.

Количество поправившихся после перенесенной коронавирусной инфекции выросло почти до 40 тысяч. Только в Москве за последние сутки выздоровели более 4 тысяч пациентов. Это наибольший показатель с начала эпидемии.

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт совещание по ситуации с коронавирусом, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней в России.

Первый раз Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля для снижения распространения коронавирусной инфекции. Затем он продлевал их до 30 апреля и до 11 мая. В начале мая Путин заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа, каждый из которых предполагает постепенное расширение контактов между людьми.

При этом решения об ослаблении ограничений предложено принимать губернаторам российских регионов. В Москве и в Подмосковье ограничения, введенные из-за эпидемии, уже продлили до 31 мая.