В батумской клинике скончался пациент с COVID-19, число умерших достигло 11

Чешские СМИ назвали предполагаемое имя российского дипломата, которого спецслужбы страны - также по информации прессы - подозревают в том, что он привёз в Прагу яд рицин для организации покушения на муниципальных политиков.

В репортаже Чешского телевидения, который вышел в эфир вечером в воскресенье в программе "168 часов", утверждается, что "следы ведут к Андрею Кончакову", исполняющему обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге.

Утверждается, что дипломат прилетел в Прагу 14 марта - ещё до отмены авиасообщения с Москвой из-за эпидемии коронавируса - и привёз яд в чемодане, который, согласно международной практике, не досматривался.

Ранее имя предполагаемого "человека с рицином" назвал чешский сайт Seznam Zprávy. В его материале ранее говорилось об "Андрее Владимировиче К.", 34-летнем дипломате (именно столько лет Кончакову), который возглавляет в Праге представительство одной из российских структур. Seznam взял у него интервью. Российский представитель отверг предположение, что привёз в Прагу яд, сказав, что в его чемодане были конфеты и средства дезинфекции. При этом он отметил, что официальное заявление может сделать, только согласовав его с Москвой.

Утром в понедельник Seznam в своей публикации заменил обозначение "К." на фамилию "Кончаков".

Кончаков не ответил на телефонные звонки Радио Свобода.

Андрей Кончаков, о котором чешские СМИ пишут как о предполагаемом сотруднике российских спецслужб, окончил МИФИ. В Чехии он работает уже несколько лет, во главе местного представительства Россотрудничества с 2017 года. Как глава представительства, он ведёт активную публичную деятельность. Он также активный пользователь фейсбука, в последние дни, в том числе и накануне, уже после публикаций в чешских СМИ, размещает на своей странице различные материалы, посвящённые дню Победы. Он не комментировал в фейсбуке обвинения в свой адрес.