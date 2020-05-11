Путин: c 12 мая начнётся смягчение режима ограничений

Россия "подошла к смягчению режима ограничений", введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил 12 мая президент Владимир Путин на совещании с правительством.

По мнению Путина, введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволила затормозить распространение инфекции.

При этом 11 мая выявлено самое большое за всё время число новых инфицированных за сутки - более 11 тысяч. Путин дал понять, что причина роста выявленных случаев заражения, в том числе, в росте числа тестов.

Как сказал Путин, введение режима самоизоляции в конце марта позволило выиграть время для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к пику эпидемии. По словам президента, это позволило сохранить "тысячи жизней".

Путин заявил, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет. Путин сказал, что с 12 мая должна возобновиться работа промышленных предприятий.

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и бизнеса.

В 2 раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - оно составит более 6 тысяч рублей. Всем семьям с детьми до 3-х лет в течение 3 месяцев будут выплачивать по 5 тысяч рублей.

Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Ровно такую сумму предлагал выплатить семьям с детьми в своём плане "5 шагов для России" оппозиционер Алексей Навальный. Он, впрочем, предлагал выплатить и 20 тысяч на каждого взрослого - такого решения принято не было.

Решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти. В частности, в Москве с 12 мая начнут работать предприятия промышленности и стройки, при этом прогулки и перемещение людей без уважительных причин по прежнему будут запрещены. По данным Русской службы Би-би-си, во второй половине мая карантин в Москве могут ослабить.

По словам Путина, смягчение ограничений должно быть поэтапным. "Выход из режима ограничений быстрым не будет" - заявил президент. Он подчеркнул, что по всей стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия. Пожилых людей Путин призвал по-прежнему оставаться дома.