В Грузии выявлены 3 новых случая инфицирования коронавирусом

В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на три. Соответственно, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 642. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

В режиме карантина находятся 4 600 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 413. Вместе с тем, 349 из 642 инфицированных выздоровели, умерли же 11 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое гражданин Грузии.

Один из новых случаев инфицирования был выявлен в Болнисском муниципалитете. Согласно данным полученным сегодня вечером из лаборатории анализов, коронавирус был подтвержден у одного местного жителя, сообщает Общественный вещатель.

Инфицированный является жителем села Гета, где накануне эпидемиологи взяли образцы биоматериала у 36 человек. В итоге на сегодняшний день всего у пяти жителей села Гета был подтвержден коронавирус.

Всего из Болнисского района в лабораторию были отправлены для тестирования 48 образцов, 36 из села Гета, три от контактировавших с зараженными в селе Мушавани, семь от находившихся в самоизоляции и два были взяты от пациентов «температурного центра».

К настоящему времени в Болниси было выявлено 122 подтвержденных случая коронавируса, трое пациентов скончались, 46 пациентов вылечились.