Правительство России выделило 23,4 млрд руб. на поддержку авиакомпаний

Правительство России выделило более 23 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно постановлению правительства, субсидию можно направить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60 процентов от суммы), лизинговые платежи (не более 30 процентов), оплату стоянки воздушных судов (не более 10 процентов). Эти средства можно использовать на операционную деятельность и содержание имущества, говорится в сообщении. Для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение по заявлению принимается в течение 20 рабочих дней после его поступления.

Российские авиакомпании в конце марта из-за пандемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. По данным Росавиации, в апреле авиаперевозки снизились на 92 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее "Ведомости" сообщали, что субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение пассажиропотока. Претендовать на деньги от государства, по данным издания, смогут те авиакомпании, которые не прекратили полеты и сократили не больше 10 процентов пилотов и бортпроводников.

Таким образом, лоукостер "Победа"и ряд других авиакомпаний получить субсидии не смогут, так как прекратили полеты в апреле. Вместе с тем, по данным ТАСС, "Победа" сможет претендовать на государственную поддержку, несмотря на приостановку полетов. Официально правила распределения этих средств пока не публиковались.