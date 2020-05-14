Число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 30

Юго-Осетпотребнадзор за минувшие сутки провел 48 тестов, из них 5 дали положительный результат на коронавирус, - сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главу комитета ведомства Анну Гаглоеву.

Всего в самопровозглашенной республике Южная Осетия число случаев коронавируса выросло до 30.

«Коронавирус подтвердился у четверых курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Все они находились на карантине», - сказала Гаглоева.

Она отметила, что всего на двухнедельном карантине находятся 279 человек, в медучреждениях республики - 139, из них в районах - 73. Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях - 43 человека и еще 24 человека находятся на карантине в гостинице «Алан».