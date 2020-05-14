Европарламент одобрил визовое соглашение с Беларусью

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, которое прошло в среду вечером в ходе пленарной сессии в Брюсселе.

За документы проголосовали 634 депутата, 48 – выступили против, четверо парламентариев воздержались.

Теперь документы, которые Брюссель и Минск подписали 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации. Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь прогнозы сместились на июль.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза – с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предполагает, что стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга".