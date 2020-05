Роскомнадзор требует от Google удалить новость про занижение смертности в России от COVID-19

МИД России направит британскому изданию Financial Times и американской The New York Times письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России. Об этом в среду сообщила представитель МИД Мария Захарова. В ведомстве назвали публикации этих газет "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

Позднее Захарова заявила, что дальнейшие шаги в отношении двух изданий "будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение". Так она прокомментировала инициативу комиссии Госдумы по борьбе с вмешательством в дела России. Депутаты обратились к МИД с просьбой рассмотреть возможность лишения FT и NYT аккредитации в России. Захарова при этом сказала, что лишение аккредитации и высылка журналистов - это "не наш метод".

В The New York Times уже заявили, что её материал был основан на анализе официальных данных. "Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", – заявил вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

В публикациях The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике. Оба издания проанализировали официальные данные о смертности за апрель. Согласно этим данным, в апреле 2020 года в Москве умерли примерно на 2 тысячи человек больше, чем в среднем за апрель за последние годы. При этом по данным российских властей коронавирус стал причиной смерти 642 человек в Москве в апреле.