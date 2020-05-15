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Роскомнадзор требует от Google удалить новость про занижение смертности в России от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте "МБХ медиа" новость со ссылкой на The Financial Times о том, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть выше официальных данных. Компания, в свою очередь, уведомила "МБХ медиа" о необходимости удалить этот материал. Напрямую в редакцию издания требование от Роскомнадзора не поступало.
Google получила уведомление, поскольку сайт "МБХ медиа" находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.
В уведомлении Роскомнадзора говорится, что ведомство действует по решению Генеральной прокуратуры от 13 мая. В прокуратуре сочли, что в новости есть "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
В публикациях британской The Financial Times и американской The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике.
В МИД России назвали эти публикации "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком" и потребовали опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России.
Роскомнадзор изучает статьи на соответствие законодательству России о противодействии фейковой информации.
В свою очередь московские власти заявили, что данные о смертности от COVID-19 являются точными и открытыми. При этом в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что более 60 процентов смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.
15 мая департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность в первом квартале 2020 года увеличилась на 3,7 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Наибольшая разница пришлась на апрель, когда было зарегистрировано на 1,8 тысячи смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Москва занимает первое место в России по количеству смертей пациентов с COVID-19. На сегодняшний день, по официальным данным, умерли 1358 человек.
Другие новости дня
Грузия передаст Греции председательство в Совете Европы
Грузия сегодня официально передаст Греции председательство в Комитете министров Совета Европы на следующие шесть месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония состоится в режиме видеоконференции.
Заседание комитета откроет постоянный представитель Грузии в Совете Европы Ираклий Гивиашвили. Он передаст слово председателю Комитета министров, главе МИД Грузии Давиду Залкалиани, который подведет итоги председательства.
Грузия является страной-председателем Совета Европы с ноября 2019 года. В Тбилиси должна была пройти 130-я встреча комитета министров организации. Из-за «фактора Лаврова» встречу перенесли в Страсбург. Пандемия коронавируса стала причиной её отмены. Теперь заседание состоится 4 ноября в Афинах – в рамках председательства Греции.
Среди приоритетов Грузии как председателя были защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии, образования, культуры при подключении молодежи.
Instagram восстановил и снова заблокировал страницу Кадырова
14 мая, два дня спустя после блокировки, Instagram восстановил, но тут же обратно забанил аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова @kadyrov._95, с которого он регулярно выходил в прямые эфиры.
То же самое произошло и со страницами, на которых активно освещалась деятельность республиканского руководителя, в частности, аккаунтом фонда имени Ахмата Кадырова @za_kadyrova_95eng.
В данное время при переходе по адресам, Instagram выдает пустые страницы и просит проверить правильность написания адреса страницы.
Существуют и другие страницы, освещающие жизнь Кадырова: например, @za__kadyrov__95.
12 мая фейсбук сообщил о блокировке нескольких страниц, которые принадлежат главе Чечни, состоящему в санкционном "списке Магнитского". После чего оказались удаленными и страницы ближайшего окружения регионального руководителя – Адама Делимханова, Магомеда Даудова, Абузайда Висмурадова, Вахита Усмаева, Муслима Хучиева. На данный момент их аккаунты активны.
Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев ранее сообщал, что удаленные страницы не имеют никакого отношения к главе Чечни, а их ведением и раскруткой занимаются совсем другие люди.
Напомним, что в июне 2019 года страница Кадырова была также заблокирована, годом ранее был прекращен доступ к аккаунту @za_kadyrov_95. Такого же рода блокировка была в ноябре 2018 года. Старые страницы главы Чечни и в Instagram, и в Facebook соцсетями были закрыты 23 декабря 2017 года. Это произошло из-за того, что США внесли его в санкционный "список Магнитского".
За сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса, 10 выздоровели
В Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 671.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, 17 новых случаев подтверждены в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.
Заместитель главы Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе накануне заявил, что часть жителей села Мушевани не верит в существование коронавируса. Именно в этом селе 1 мая произошел инцидент, когда родственники инфицированных коронавирусом не дали экипажам скорой помощи забрать зараженных в больницу.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 393. Умерли 12 человек.
В режиме карантина находятся 3873 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 404.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число подтверждённых случаев коронавируса достигло 17, из них двое выздоровели, умерла женщина 1925 года рождения.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число случаев коронавируса выросло до 30.
От COVID-19 в мире умерли более 300 тысяч человек
В мире число умерших от коронавирусной инфекции превысило 300 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Всего с начала эпидемии выявлено более четырёх миллионов заражений вирусом нового типа. Выздоровели около 1 миллиона 700 тысяч человек
Лидером по количеству заболевших COVID-19 являются США. Там диагноз подтвержден более чем у одного миллиона 400 тысяч человек. Умерли более 85 тысяч пациентов.
На втором месте по числу инфицированных Россия. По официальным данным там выявлено более 250 тысяч случаев COVID-19. Умерли более двух тысяч человек.
На третьем месте – Великобритания. Там коронавирус выявлен более чем у 230 тысяч человек. Скончались более 33,5 тысяч пациентов.
- На днях The Financial Times и The New York Times, используя официальную российскую статистику, сообщили, реальное число умерших от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов выше официальных данных по заболеванию. МИД потребовал опровержения опубликованной информации. Роскомнадзор заявил, что изучит публикации на предмет распространения фейковых новостей.
- Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась и на другие страны. США обвиняют Китай в несвоевременном информировании об опасности болезни. Пекин все обвинения в свой адрес отвергает.
ПАСЕ предостерегла Баку от давления на оппозицию из-за коронавируса
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предостерегла Азербайджан от использования эпидемии коронавируса для борьбы с оппозицией.
Наблюдатели ПАСЕ сообщили, что более 15 азербайджанских активистов и журналистов были арестованы на сроки до 30 дней за нарушения ограничений по коронавирусу и неподчинение полиции. ПАСЕ опасается, что жизнь политических оппонентов Баку в заключении может оказаться под угрозой из-за вероятности заражения инфекцией.
Ассамблея призвала власти Азербайджана соблюдать свободу выражения мнений и не злоупотреблять мерами по борьбе с пандемией COVID-19 для давления на политических оппонентов.
В рейтинге свободы слова организации "Репортеры без границ" за 2020 год Азербайджан находится на 168-м месте из 180. Годом ранее страна занимала 166-ю строчку рейтинга.
Абхазский президент подписал распоряжение о дальнейшем применении мер по защите населения от COVID-19
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения от коронавирусной инфекции.
Как отмечается в документе, на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции и в целях защиты жизни и здоровья граждан решено продлить до 1 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Санитарно-эпидемиологическим службам поручено систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков. По-прежнему до 1 июня запрещено проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории республики, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий.
В распоряжении говорится о запрете на туристскую и экскурсионную деятельность на территории до 1 июня, а также о приостановлении на указанный период деятельности объектов посещения туристами и экскурсантами. Запрещено до 1 июня бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.
Президент распорядился ограничить до 1 июня въезд в республику Абхазия через пункты пропуска на де-факто границе по реке Псоу иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в республике, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.
Граждане обязаны соблюдать 14-дневный срок изоляции со дня прибытия в республику из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерству иностранных дел поручено информировать МВД о лицах, получивших свидетельство на возвращение. До 1 июня также запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на де-факто границе по реке Псоу.
С 15 мая президент поручил возобновить работу объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). С 15 мая также возобновятся междугородние пассажирские перевозки.
Указом президента до 1 июня запрещена работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. До 1 июня запрещена деятельность учреждений культуры.
Руководителям центральных и местных органов управления, учреждений, предприятий и организаций поручено до 1 июня освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы.
До 1 июня также сохраняется запрет на деятельность детских дошкольных учреждений. Отменены занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Отменены также занятия в Абхазском университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
15 новых случаев коронавируса подтверждены в Болнисском муниципалитете
По информации Общественного вещателя Грузии, 15 из 86 исследованных в Болнисском муниципалитете образцов на коронавирус, оказались положительными. Семь из подтвержденных случаев связаны с селом Мушевани, а восемь - из кластера села Гета.
Всего в лабораторию был отправлен материал 131-го человека. Исследование 45 человек продолжается. На сегодняшний день в Болниси было подтверждено 137 случаев заболевания, 46 из которых выздоровели, а трое умерли.
В Абхазии выявлены еще два новых случая инфицирования коронавирусом
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек, и у двоих из них был подтвержден диагноз COVID-19.
Один из новых инфицированных - студент российского вуза, который на днях вернулся на родину. Второй – военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-й российской военной базы.
В оперативном штабе также сообщили о том, что 8 человек выписаны в течение дня из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар». Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
В штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 ковид-инфицированных. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
В этом году от СПИДа в Грузии умерли 55 человек
По состоянию на 13 мая 2020 года в Грузии зафиксировано 197 новых случаев заражения ВИЧ. По данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, за год было выявлено 214 новых случаев, передает агентство «Новости-Грузия».
Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, также известный как Тбилисская инфекционная больница, возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, который с начала эпидемии коронавируса курирует деятельность всех ковид-клиник в Грузии.
В 1980-е годы профессор Церцвадзе создал первую в СССР лабораторию по изучению ВИЧ. Сегодня в Грузии один из самых низких в мире уровней распространения ВИЧ/СПИД. С 2004 по 2015 год смертность от СПИДа в стране снизилась почти в пять раз, а с 2015-го не родилось ни одного ребенка с ВИЧ-инфекцией. Грузия также единственная в Восточной Европе страна, предоставляющая бесплатный курс лечения ВИЧ-инфицированным, после которого они перестают быть источником инфекции.
По состоянию на 13 мая 2020 года в Центре СПИД зарегистрировано 8299 ВИЧ-инфицированных - 6196 мужчин и 2103 женщины. Большинству пациентов от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4340 пациентов, 1690 умерли. Среди умерших в 2020 году 45 мужчин и 10 женщин. Всего в Грузии выявлено 116 ВИЧ-инфицированных детей. Среди них 70 мальчиков, 46 девочек. 27 умерли. Трое покинули страну.
«TikTok-признание»: реакцию Тбилиси в Сухуми назвали «неадекватной»
Реакцию Тбилиси на «признание» Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали «неадекватной».
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что информация, указанная в социальной сети, «объективно отражает реальное положение дел, сложившихся на политической карте Южного Кавказа».
«Данный случай лишний раз красноречиво свидетельствует, что громогласные заявления о необходимости налаживания диалога и поиска путей к нормализации отношений служат всего лишь ширмой для прикрытия реального внешнеполитического курса Грузии по полномасштабной международной изоляции Абхазии. Даже такой незаслуживающий широкого внимания повод, как упомянутый случай с социальной сетью TikTok, послужил причиной срочной активизации деятельности МИД Грузии по блокированию «вредной» информации», - сказано в заявлении.
В Сухуми предполагают, что грузинское министерство «намерено подвергать строгой цензуре любой международный информационный ресурс, на котором будет появляться «неудобная» для Тбилиси информация».
«В этой связи возникает закономерный вопрос: допустима ли подобная практика с морально-правовой стороны и с точки зрения здравого смысла? Наряду с этим нельзя не отметить, что порой экономические субъекты или организации гораздо быстрее осознают существующие политические реалии, нежели отдельные государства. Рассчитываем, что и в Грузии произойдет подобное осознание очевидных фактов, результатом которого станет пересмотр политического курса в отношении Республики Абхазия», - говорится в заявлении.
- Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных стран при регистрации нового аккаунта в TikTok. В МИД Грузии заявили, что работают над вопросом, так как главный приоритет ведомства – защита суверенитета и территориальной целостности страны. К переговорам с китайской компанией подключился грузинский посол в Пекине.
О заражении коронавирусом четвёртого российского министра сообщили после его выздоровления
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией и вновь приступает к работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
«Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Поправился и уже включился в работу активно», — сказал в ответ министр.
Фальков стал уже четвертым министром российского правительства, у которого диагностировали COVID-19, - напоминает Meduza.
Ранее коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и некоторых депутатов Госдумы.
Любимова 14 мая сообщила, что возвращается на работу, переболев коронавирусной инфекцией. Мишустин, как ожидается, вернется на работу в ближайшие дни. Он уже проводил ряд совещаний с правительств по видеосвязи.
На границе Ингушетии с Чечней ищут последнего лидера чеченских боевиков Аслана Бютукаева
Ингушские силовики ищут в лесах Сунженского района, на границе с Чечней, одну из последних действующих группировок боевиков во главе с чеченцем Асланом Бютукаевым, сообщает «Интерфакс».
Аслан (амир Хамзат) был приемником убитого в сентябре 2013 года в Чечне Доки Умарова (основателя Имарат Кавказ) для чеченских боевиков.
В 2016 году против него были введены санкции Госдепартаментом США за поддержку «Исламского Государства».
На протяжение последних несколько лет о последнем лидере чеченских боевиков ничего не было слышно.
В России он является фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово».
Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. Был подчиненным Аслана Масхадова. После реорганизации Чеченской Республики Ичкерия в Имарат Кавказ, выступил (в 2010 году) против Доки Умарова. В 2011 примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Доки Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
Министры здравоохранения и инфраструктуры Армении самоизолировались и сдали тест на коронавирус
Министр здравоохранения Арсен Торосян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян самоизолировались и сдали тест на коронавирус.
«К сожалению, в Министерстве территориального управления и инфраструктур есть подтвержденные случаи коронавируса. Сурен Папикян самоизолировался, поэтому о вопросе докладываю я», - сегодня на заседании правительства сказал вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян.
В Министерстве здравоохранения также подтвердились случаи коронавирусной инфекции, и министр Арсен Торосян самоизолировался, утром он сдал тест и ждет ответа. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.
Чуть позже в Министерстве территориального управления и инфраструктур Радио Азатутюн сообщили, что результат теста Папикяна оказался отрицательным.
- Сегодня правительство Армении приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в стране 16 марта. Режим ЧП, который заканчивается сегодня в 17:00, продлевается на 30 дней – до 17:00 13 июня.
- Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 142, в общем составив 3860. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Европарламент одобрил визовое соглашение с Беларусью
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, которое прошло в среду вечером в ходе пленарной сессии в Брюсселе.
За документы проголосовали 634 депутата, 48 – выступили против, четверо парламентариев воздержались.
Теперь документы, которые Брюссель и Минск подписали 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации. Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь прогнозы сместились на июль.
Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза – с 90 дней в году до 180.
Соглашение о реадмиссии предполагает, что стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга".
В России за сутки выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировано 9974 новых случаев коронавирусной инфекции.
Таким образом, впервые со 2 мая число выявленных в стране за сутки случаев COVID-19 упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщили в четверг 14 мая в Оперативном штабе по предупреждению распространения болезни. Помимо этого, число заражений снижается третий день подряд.
Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Москве (4712) и Московской области (918). Лишь еще в трёх регионах число новых заражений превысило сто - это Санкт-Петербург, Нижегородская и Ивановская области. Ненецкий автономный округ оказался единственным регионом в стране, где за сутки не было выявлено ни одного случая заражения.
Умерли за сутки 93 пациента, из них 58 летальных исходов - в Москве.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 252245 случаев коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - после США. Вслед за Россией в пятёрке Великобритания, Испания и Италия.
Общее число умерших в России от COVID-19 составляет 2305 человек.
Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) в четверг представила статистику заболеваемости COVID-19 среди своих сотрудников и заключённых. По этим данным, коронавирусом заражены свыше 617 работников ФСИН и 145 заключённых, которые содержатся в колониях и следственных изоляторах. Ведомство подчеркивает, что речь идёт о лабораторно подтверждённых случаях.
11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении в стране так называемого режима нерабочих дней. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия. О дальнейших ограничительных мерах решение теперь принимают главы регионов.
В Адыгее 12 человек заразились коронавирусом после посещения похорон
Заболевание диагностировано у 12 жителей и гостей Красногвардейского района Аыдегии, присутствовавших на похоронах в ауле Бжедугхабль, сообщает "Живая Кубань".
Источником заражения стала женщина, пришедшая на похороны. Ее перевели в инфекционное отделение в госпитале.
Медики дополнительно провели еще 200 анализов у лиц уже не первого контакта, а последующих. Результаты пока не готовы.
В Адыгее выявлен 271 заболевший коронавирусом, выздоровели 187 человек, 8 скончались.
МИД РФ призвал FT и NYT опровергнуть статьи о смертности в Москве
МИД России направит британскому изданию Financial Times и американской The New York Times письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России. Об этом в среду сообщила представитель МИД Мария Захарова. В ведомстве назвали публикации этих газет "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".
Позднее Захарова заявила, что дальнейшие шаги в отношении двух изданий "будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение". Так она прокомментировала инициативу комиссии Госдумы по борьбе с вмешательством в дела России. Депутаты обратились к МИД с просьбой рассмотреть возможность лишения FT и NYT аккредитации в России. Захарова при этом сказала, что лишение аккредитации и высылка журналистов - это "не наш метод".
В The New York Times уже заявили, что её материал был основан на анализе официальных данных. "Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", – заявил вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.
В публикациях The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике. Оба издания проанализировали официальные данные о смертности за апрель. Согласно этим данным, в апреле 2020 года в Москве умерли примерно на 2 тысячи человек больше, чем в среднем за апрель за последние годы. При этом по данным российских властей коронавирус стал причиной смерти 642 человек в Москве в апреле.
- Московский департамент здравоохранения в среду выпустил заявление, в которое назвал опровержением информации, опубликованной в СМИ. При этом в его заявлении говорится, что около 60 процентов смертей пациентов с коронавирусом не учитывается в статистике, поскольку их причиной стали другие заболевания – например, инсульты, инфаркты, опухоли и так далее. Помимо прочего, из этого заявления следует, что Россия не во всём следует последним рекомендациям ВОЗ, которая рекомендовала указывать коронавирусную инфекцию как причину смерти практически всегда, когда у пациента был обнаружен коронавирус (кроме травм и подобных причин смерти, явно не связанных с инфекцией).
- Московский департамент также указал на то, что, даже если учесть все эти смерти в статистике смертей от коронавируса, летальность в Москве всё равно будет ниже, чем в Лондоне и Нью-Йорке, и на то, что в этих городах тоже существует расхождение между общим ростом смертности и официальной статистикой смертей от COVID-19, приведя в пример Нью-Йорк (прирост смертности за апрель по сравнению с 2012 годом – 15709 человек, официальное количество умерших от COVID-19 – 11861 человек) и Лондон (5531 и 3589 человек соответственно). Каким образом это опровергает выводы, сделанные FT и NYT - неясно.
- По официальным данным, летальность коронавирусной инфекции в России сейчас около 0.9 процентов, что существенно ниже, чем в странах мира с сопоставимым числом заражений.
Салоны красоты и эстетические центры возобновят работу в Грузии с 18 мая
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о снятии в стране ряда ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
По словам главы правительства, с 18 мая возобновят работу салоны красоты и эстетические центры. Правительство также отменяет запрет на собрание более трёх лиц – как в открытых, так и закрытых пространствах.
Гахария также подтвердил, что Грузия планирует принять туристов из Израиля. Переговоры о «безопасных туристических коридорах» также идут с Чехией, Польшей, странами Балтии и Австрией.
В Грузии число подтверждённых случаев коронавируса достигло 652. При этом число выздоровевших пациентов уже превысило число активных случаев. Специалисты говорят, что пик эпидемии в стране уже пройден.
Число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 30
Юго-Осетпотребнадзор за минувшие сутки провел 48 тестов, из них 5 дали положительный результат на коронавирус, - сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главу комитета ведомства Анну Гаглоеву.
Всего в самопровозглашенной республике Южная Осетия число случаев коронавируса выросло до 30.
«Коронавирус подтвердился у четверых курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Все они находились на карантине», - сказала Гаглоева.
Она отметила, что всего на двухнедельном карантине находятся 279 человек, в медучреждениях республики - 139, из них в районах - 73. Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях - 43 человека и еще 24 человека находятся на карантине в гостинице «Алан».
- Ранее в Цхинвали заявили, что примут гуманитарную помощь лишь через территорию России.
В Грузии сегодня умер еще один пациент с COVID-19
81-летняя женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. Это – 12-й пациент с коронавирусом, скончавшийся в Грузии.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 652, выздоровели 383.
Правительство России выделило 23,4 млрд руб. на поддержку авиакомпаний
Правительство России выделило более 23 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно постановлению правительства, субсидию можно направить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60 процентов от суммы), лизинговые платежи (не более 30 процентов), оплату стоянки воздушных судов (не более 10 процентов). Эти средства можно использовать на операционную деятельность и содержание имущества, говорится в сообщении. Для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение по заявлению принимается в течение 20 рабочих дней после его поступления.
Российские авиакомпании в конце марта из-за пандемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. По данным Росавиации, в апреле авиаперевозки снизились на 92 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее "Ведомости" сообщали, что субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение пассажиропотока. Претендовать на деньги от государства, по данным издания, смогут те авиакомпании, которые не прекратили полеты и сократили не больше 10 процентов пилотов и бортпроводников.
Таким образом, лоукостер "Победа"и ряд других авиакомпаний получить субсидии не смогут, так как прекратили полеты в апреле. Вместе с тем, по данным ТАСС, "Победа" сможет претендовать на государственную поддержку, несмотря на приостановку полетов. Официально правила распределения этих средств пока не публиковались.
За сутки в Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса, 11 пациентов выздоровели
В Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 652.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 11 и достигло 383. По последним данным, в Грузии от коронавируса лечатся 258 пациентов. Умерли 11 человек.
В режиме карантина находятся 4246 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 394.
В Израиле назвали 8 стран, безопасных для туризма. Среди них – Грузия
Правительство Израиля может присвоить Грузии статус страны, безопасной для туризма. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.
Кроме Грузии, в списке также Словения, Германия, Греция, Кипр, Черногория, Сербия и Танзания.
«То, что Грузия попала в этот список – заслуга наших эпидемиологов, врачей, правительства и всего общества», - написал Жвания в социальной сети.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Израиль и Австрия проявили интерес к безопасному туристическому коридору, который Грузия может открыть с 1 июля.
В Цхинвали заявили, что примут гуманитарную помощь лишь через территорию России
Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия провели переговоры с сопредседателями Женевских международных дискуссий в формате онлайн-конференции.
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на аппарат полпреда югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования, речь зашла о ситуации с распространением коронавируса. В Цхинвали вновь заявили, что готовы принять гуманитарную помощь лишь через территорию России.
«С удовлетворением были отмечены усилия властей Южной Осетии по недопущению распространения болезни, оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, в частности, пенсионерам. При обсуждении вопроса возможностей оказания Южной Осетии гуманитарной помощи международными организациями югоосетинские участники вновь подчеркнули, что она могла бы быть принята с благодарностью, в случае ее доставки по транспортным коммуникациям через территорию РФ», - подчеркнули в пресс-службе полпреда.
Югоосетинские власти в очередной раз потребовали демонтаж полицейского поста близ сёл Чорчана и Цнелиси.
«Как фактор, способствующий сохранению стабильности в приграничных районах, было отмечено наличие на отдельных участках границы югоосетинских информационных знаков и пограничных ограждений. Югоосетинские участники обратили внимание на неоднократные пролеты над линией границы грузинских летательных аппаратов», - сказано в заявлении.
- Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 13 мая число инфицированных выросло до 25. Среди них – курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
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