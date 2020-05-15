Латвия, Литва и Эстония открыли границы между собой

Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, закрытые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними, при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин.

Премьер министр Литвы Саулиус Сквернелис назвал этот шаг "возможностью для бизнесов открыться заново и отблеском надежды для людей, что жизнь возвращается к нормальному течению".

Ситуация с коронавирусом во всех трёх странах относительно благоприятная, суточный прирост инфицированных не превышает нескольких десятков (как правило, он даже ниже).

К "туристскому пузырю" на северо-западе ЕС в ближайшее время могут присоединиться Финляндия и Польша.​

Ранее и другие европейские страны начали в разных видах "приоткрывать" свои границы. Например, по сообщению хорватской прессы, эта страна уже с 9 мая начала пускать на свою территорию зарубежных туристов, имеющих забронированное жилье. При этом, официально границы Хорватии остаются закрытыми. Хорватия может стать одной из участниц "зелёного коридора", который позволит жителям некоторых европейских стран с относительно благополучной эпидемиологической обстановкой (Чехия, Австрия, Словакия) отдохнуть у моря.

Италия, одна из наиболее пострадавших стран ЕС, возмущена идеей создания "зелёных коридоров". Премьер-министр Джузеппе Конте даже пригрозил выходом Италии из ЕС, если практика "туристских пузырей" и "зеленых коридоров" будет распространяться. Границы самой Италии для туристов остаются закрытыми.