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Чемпионат России по футболу возобновится в июне
Сезон российской футбольной Премьер-лиги будет возобновлён 21 июня. Решение доиграть восемь туров чемпионата было принято на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза, сообщается в твиттере организации.
В тот же день будет возобновлён розыгрыш Кубка России. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.
Второй и третий дивизионы чемпионата — первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в Премьер-лиге, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ — "Ротор" и "Химки" выйдут в Премьер-лигу, стыковых матчей в этом году не будет.
Матчи пройдут без зрителей.
Розыгрыш Премьер-лиги был приостановлен 17 марта. Предполагалось, что он будет возобновлён в апреле. К тому моменту игры были остановлены во всех ведущих европейских чемпионатах.
- На 16 мая запланировано возобновление сезона в немецкой Бундеслиге. Испанский, английский и итальянский чемпионаты планируется возобновить в июне. Французский доигрываться не будет.
- Первый матч российского чемпионата может состояться даже раньше 21 июня. Обычно игры разносятся по выходным начиная с пятницы, если это случится, чемпионат может быть фактически возобновлён 19 числа.
Другие новости дня
Грузинские власти решили не продлевать чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в Грузии завершится 21 мая. Как заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с членами правительства, он не обратится к президенту с целью продления ЧП.
При этом глава правительства пояснил, что ограничения, введённые в Грузии из-за пандемии коронавируса, не будут полностью сняты.
Кабмин планирует инициировать законодательные изменения, чтобы рекомендации эпидемиологов в стране соблюдались без режима ЧП.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 671. За сутки в Грузии выявили 19 новых инфицированных, из них 17 – в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.
- С 1 июля Грузия планирует принять туристов и «открыть» небо для авиаперевозчиков.
Запрет на пересечение де-факто границы России и Южной Осетии продлён до 25 мая
Граждане самопровозглашенной республики Южная Осетия не смогут вернуться из России до 25 мая. Решением оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, запрет на пересечение де-факто границы продлён до 25 мая.
«Думаю, люди оставшиеся за пределами родины отнесутся с пониманием к решению оперативного штаба в связи со сложившейся обстановкой. Кроме того, провоз продуктов питания и стройматериалов будет осуществляться в республику по определенному графику. А в воскресенье каждой недели таможенный пост в Рук будет закрыт полностью для проведения дезинфекционных работ», - отметил югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
По его словам, запрет не касается перевозок товаров первой необходимости.
«Определить четверг и субботу для ввоза в республику стройматериалов, необходимых для реализации Инвестпрограммы, также определить понедельник, вторник, среду и пятницу для ввоза остальных товаров в их числе продукты питания, лекарства и другое. Воскресенье определить днём закрытой границы. Это не касается экстренных выездов по линии медицины. Кроме того, разрешен выезд граждан из республики, которым необходимо выехать в одну сторону», - отметил Бибилов.
- В Южной Осетии 30 подтверждённых случаев коронавируса. Среди них – курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
Россия обжаловала решение суда о выплате $57 млрд акционерам ЮКОСа
Россия в пятницу обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с неё около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило Министерство юстиции России.
Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена, пока неясно.
Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании "не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий".
18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить около 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов) бывшим акционерам ЮКОСа.
Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.
Затем, однако, решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. Апелляционный суд, однако, отменил решение этого суда и вновь обязал Россию выплатить компенсацию. В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.
- Истцом по делу выступают три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited. Они владели 70 процентами ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве, писал ранее Forbes.
- Основным претендентом на компенсацию может быть бывший вице-президент нефтяной компании и член Совета Федерации от Мордовии Леонид Невзлин, подсчитывал раньше Forbes. В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию убийств. Он называет свое преследование политическим, настаивает на своей невиновности и удалён из международной базы розыска Интерпола.
- Кроме дела в Нидерландах, два иска против России рассматривают суды в Швейцарии и Канаде. В Швейцарии иск на 700 миллионов долларов подан от люксембургской компании Yukos Capital в 2013 году. Ещё 13 миллиардов требует в канадском арбитраже компания, купившая акции ЮКОСа в 2004 году.
- По словам Кондакова, вердикт Апелляционного суда не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом. Истцы, однако, придерживаются иного мнения, ранее они заявили, что будут добиваться ареста имущества России в ряде юрисдикций.
Латвия, Литва и Эстония открыли границы между собой
Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, закрытые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними, при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин.
Премьер министр Литвы Саулиус Сквернелис назвал этот шаг "возможностью для бизнесов открыться заново и отблеском надежды для людей, что жизнь возвращается к нормальному течению".
Ситуация с коронавирусом во всех трёх странах относительно благоприятная, суточный прирост инфицированных не превышает нескольких десятков (как правило, он даже ниже).
К "туристскому пузырю" на северо-западе ЕС в ближайшее время могут присоединиться Финляндия и Польша.
Ранее и другие европейские страны начали в разных видах "приоткрывать" свои границы. Например, по сообщению хорватской прессы, эта страна уже с 9 мая начала пускать на свою территорию зарубежных туристов, имеющих забронированное жилье. При этом, официально границы Хорватии остаются закрытыми. Хорватия может стать одной из участниц "зелёного коридора", который позволит жителям некоторых европейских стран с относительно благополучной эпидемиологической обстановкой (Чехия, Австрия, Словакия) отдохнуть у моря.
Италия, одна из наиболее пострадавших стран ЕС, возмущена идеей создания "зелёных коридоров". Премьер-министр Джузеппе Конте даже пригрозил выходом Италии из ЕС, если практика "туристских пузырей" и "зеленых коридоров" будет распространяться. Границы самой Италии для туристов остаются закрытыми.
- Страны ЕС, в том числе входящие в Шенгенскую зону, начали вводить ограничения на въезд или полностью закрывать границы в середине марта (грузовое сообщение не прерывалось). Закрыт был также въезд в государства Шенгенской зоны для иностранцев из "третьих стран", в том числе и России (за рядом исключений). Этот запрет сейчас продлён до 15 июня. К этой дате, однако, ряд стран будет добиваться открытия границ внутри самой Шенгенской зоны - или по крайней мере существенного ослабления запретов. Уже известно, что к 15 июня открыть границы с Австрией и Швейцарией планирует Германия. Также к этой дате должны открыться границы Чехии с Австрией и Словакией.
Грузия продлила запрет на международные регулярные авиарейсы до 30 июня
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что запрет на международные регулярные авиарейсы продлён до 30 июня. Ограничение не касается грузовых, специальных и правительственных рейсов.
С 1 июля страна планирует принять туристов и «открыть» небо для авиаперевозчиков. Власти заявили, что более 20-ти авиакомпаний готовы возобновить рейсы. Ведутся переговоры с рядом стран о создании безопасных туристических коридоров.
Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.
Леван Ратиани надеется, что его клиника завершит борьбу с коронавирусом к 1 июня
Директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани надеется, что борьба с коронавирусом в его клинике завершится к 1 июня.
Как заявил врач журналистам, за последние 6-7 дней к нему не поступали новые пациенты с коронавирусом.
Лечение продолжают 38 человек, из них двое – в реанимации, один пациент в тяжёлом состоянии.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 671. За сутки в Грузии выявили 19 новых инфицированных, из них 17 – в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.
Действие режима чрезвычайного положения в Грузии завершается 22 мая. Власти не планируют продлевать режим ЧП.
В «ЛНР» выпустили учебник «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней»
В Луганске презентовали учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней». Об этом сообщает ресурс, работающий в самопровозглашенной республике – «ГТРК ЛНР».
Авторами пособия выступили доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и кандидат исторических наук Галина Королева. Они утверждают, что пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории от древнейших времен до настоящего времени.
«История нашего отечества началась примерно 100 тысяч лет до нашей эры», — рассказали авторы учебника на презентации.
По версии авторов учебника, им удалось проанализировать причины событий 2014 года и создания «нового суверенного государства».
Пятисотстраничный труд обещают издать тиражом в 1000 экземпляров и разослать по библиотекам при школах.
По словам Галины Королевой, в ее учебнике развенчиваются мифы, которые, по ее словам, есть в украинских учебниках истории. В своем учебнике она рассматривает «историю ЛНР» в рамках истории России и контексте интеграции в Россию.
«В отличие от идеи украинского национализма мы строили свою книгу совершенно на других принципах. Это, в первую очередь, идеология дружбы, идеология созидания, труда и духовности. Это тот проект, который позволяет выживать не только нам, но и может быть предложен по другую сторону границы. Мы говорим, что не считаем жителей Украины врагами, а считаем такими же русскими людьми, только обманутыми, и даем им шанс и надежду на лучшее будущее и протягиваем им руку дружбы», — подчеркнул доктор исторических наук Дмитрий Крысенко.
«Обамагейт»: Трамп выдвигает обвинения в адрес бывшего президента
Юридический комитет Сената США в ближайшее время вернётся к вопросу о расследовании возможных связей людей из окружения Дональда Трампа с Россией - на этот раз с целью выяснить, не было ли это расследование открыто оппонентами Трампа с нарушением закона. Об этом сообщил в четверг глава комитета республиканец Линдси Грэм - один из политических союзников президента.
По его словам, комитет проверит действия Министерства юстиции и ряда чиновников администрации предшественника Трампа на посту президента, Барака Обамы. Речь идёт, в частности, о слежке за бывшим советником Трампа Картером Пейджем, и о раскрытии личности бывшего советника Трампа генерала Майкла Флинна в секретных отчётах, в том числе о его телефонном разговоре с российским послом. Юридический комитет также рассмотрит вопрос о правомерности назначения Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора, ведущего российское расследование - сообщает "Голос Америки".
"Было ли законным предположение о сговоре штаба Трампа с Россией?", - заявил Грэм.
При этом сенатор отказался вызвать на слушания бывшего президента Барака Обаму, вопреки просьбе Трампа. По словам Грэма, это создало бы плохой прецедент.
Трамп с самого начала "российского расследования" обвинял своих оппонентов-демократов и представителей бывшей администрации в том, что они начали это расследование с нарушением закона и без достаточных доказательств, только чтобы нанести Трампу политический урон.
В последние дни Трамп усилил свои атаки на демократов и лично Обаму - после того, как министерство юстиции заявило о том, что снимет обвинения с генерала Флинна. Первоначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний, однако затем отказался признавать вину. В минюсте считают, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием" и "проводился без каких-либо законных следственных оснований". Трамп, комментируя сообщение о прекращении дела в отношении Флинна, назвал его "невиновным человеком" и обвинил сотрудников администрации Барака Обамы в преследовании своего бывшего советника.
Кроме того, Трамп и его сторонники утверждают, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер, генеральный прокурор Эрик Холдер, директор ЦРУ Джон Бреннан, а также, возможно, и вице-президент Джо Байден и сам Обама после победы Трампа на выборах в 2016 году сделали всё для того, чтобы запустить "российское расследование" и тем самым ослабить позиции Трампа, а дело Флинна было лишь одним из эпизодов. Трамп назвал это "Обамагейтом", по аналогии с делом "Уотергейта", которое в 1970-е годы стоило президентского кресла Ричарду Никсону.
Трамп написал в четверг в своем твиттере, что Грэм должен вызвать Обаму для дачи показаний в Сенате. "Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым, кого я бы вызвал, чтобы дать свидетельские показания о самом большом политическом преступлении и скандале в истории США... - это бывшего президента Обаму. Он знал ВСË... Сделай это, Линдси Грэм, просто сделай это", - потребовал президент.
"Раньше вы расследовали меня, теперь моя очередь" - написал ранее президент в твиттере.
Грэм отметил, что Обама, в свою очередь, обвиняет Трампа в том, что нынешний президент подрывает верховенство закона. "Будет преуменьшением сказать, что мы живем в удивительное время" - констатировал сенатор.
ФРГ отказалась освобождать «Северный поток – 2» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту "Северный поток - 2" в освобождении от правил газовой директивы Евросоюза, так как проект не был реализован до 23 мая. Регулятор отклонил заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и постановил, что проект подлежит европейскому регулированию.
Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания – доступ к трубе должен быть у третьих стран. Это означает что, компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независима от российского "Газпрома", а 50 процентов мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для других поставщиков. Сейчас Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну.
- Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока-2".
- После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года. На днях агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода близко к возобновлению. В компании Nord Stream 2 AG не подтвердили и не опровергли, что достройка газопровода начнётся в ближайшее время. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода – это чуть более 100 километров.
- США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте. Вашингтон предложил поставлять европейским странам американский газ.
Грузия передаст Греции председательство в Совете Европы
Грузия сегодня официально передаст Греции председательство в Комитете министров Совета Европы на следующие шесть месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония состоится в режиме видеоконференции.
Заседание комитета откроет постоянный представитель Грузии в Совете Европы Ираклий Гивиашвили. Он передаст слово председателю Комитета министров, главе МИД Грузии Давиду Залкалиани, который подведет итоги председательства.
Грузия является страной-председателем Совета Европы с ноября 2019 года. В Тбилиси должна была пройти 130-я встреча комитета министров организации. Из-за «фактора Лаврова» встречу перенесли в Страсбург. Пандемия коронавируса стала причиной её отмены. Теперь заседание состоится 4 ноября в Афинах – в рамках председательства Греции.
Среди приоритетов Грузии как председателя были защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии, образования, культуры при подключении молодежи.
Instagram восстановил и снова заблокировал страницу Кадырова
14 мая, два дня спустя после блокировки, Instagram восстановил, но тут же обратно забанил аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова @kadyrov._95, с которого он регулярно выходил в прямые эфиры.
То же самое произошло и со страницами, на которых активно освещалась деятельность республиканского руководителя, в частности, аккаунтом фонда имени Ахмата Кадырова @za_kadyrova_95eng.
В данное время при переходе по адресам, Instagram выдает пустые страницы и просит проверить правильность написания адреса страницы.
Существуют и другие страницы, освещающие жизнь Кадырова: например, @za__kadyrov__95.
12 мая фейсбук сообщил о блокировке нескольких страниц, которые принадлежат главе Чечни, состоящему в санкционном "списке Магнитского". После чего оказались удаленными и страницы ближайшего окружения регионального руководителя – Адама Делимханова, Магомеда Даудова, Абузайда Висмурадова, Вахита Усмаева, Муслима Хучиева. На данный момент их аккаунты активны.
Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев ранее сообщал, что удаленные страницы не имеют никакого отношения к главе Чечни, а их ведением и раскруткой занимаются совсем другие люди.
Напомним, что в июне 2019 года страница Кадырова была также заблокирована, годом ранее был прекращен доступ к аккаунту @za_kadyrov_95. Такого же рода блокировка была в ноябре 2018 года. Старые страницы главы Чечни и в Instagram, и в Facebook соцсетями были закрыты 23 декабря 2017 года. Это произошло из-за того, что США внесли его в санкционный "список Магнитского".
Роскомнадзор требует от Google удалить новость про занижение смертности в России от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте "МБХ медиа" новость со ссылкой на The Financial Times о том, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть выше официальных данных. Компания, в свою очередь, уведомила "МБХ медиа" о необходимости удалить этот материал. Напрямую в редакцию издания требование от Роскомнадзора не поступало.
Google получила уведомление, поскольку сайт "МБХ медиа" находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.
В уведомлении Роскомнадзора говорится, что ведомство действует по решению Генеральной прокуратуры от 13 мая. В прокуратуре сочли, что в новости есть "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
В публикациях британской The Financial Times и американской The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике.
В МИД России назвали эти публикации "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком" и потребовали опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России.
Роскомнадзор изучает статьи на соответствие законодательству России о противодействии фейковой информации.
В свою очередь московские власти заявили, что данные о смертности от COVID-19 являются точными и открытыми. При этом в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что более 60 процентов смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.
15 мая департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность в первом квартале 2020 года увеличилась на 3,7 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Наибольшая разница пришлась на апрель, когда было зарегистрировано на 1,8 тысячи смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Москва занимает первое место в России по количеству смертей пациентов с COVID-19. На сегодняшний день, по официальным данным, умерли 1358 человек.
За сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса, 10 выздоровели
В Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 671.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, 17 новых случаев подтверждены в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.
Заместитель главы Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе накануне заявил, что часть жителей села Мушевани не верит в существование коронавируса. Именно в этом селе 1 мая произошел инцидент, когда родственники инфицированных коронавирусом не дали экипажам скорой помощи забрать зараженных в больницу.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 393. Умерли 12 человек.
В режиме карантина находятся 3873 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 404.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число подтверждённых случаев коронавируса достигло 17, из них двое выздоровели, умерла женщина 1925 года рождения.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число случаев коронавируса выросло до 30.
От COVID-19 в мире умерли более 300 тысяч человек
В мире число умерших от коронавирусной инфекции превысило 300 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Всего с начала эпидемии выявлено более четырёх миллионов заражений вирусом нового типа. Выздоровели около 1 миллиона 700 тысяч человек
Лидером по количеству заболевших COVID-19 являются США. Там диагноз подтвержден более чем у одного миллиона 400 тысяч человек. Умерли более 85 тысяч пациентов.
На втором месте по числу инфицированных Россия. По официальным данным там выявлено более 250 тысяч случаев COVID-19. Умерли более двух тысяч человек.
На третьем месте – Великобритания. Там коронавирус выявлен более чем у 230 тысяч человек. Скончались более 33,5 тысяч пациентов.
- На днях The Financial Times и The New York Times, используя официальную российскую статистику, сообщили, реальное число умерших от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов выше официальных данных по заболеванию. МИД потребовал опровержения опубликованной информации. Роскомнадзор заявил, что изучит публикации на предмет распространения фейковых новостей.
- Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась и на другие страны. США обвиняют Китай в несвоевременном информировании об опасности болезни. Пекин все обвинения в свой адрес отвергает.
ПАСЕ предостерегла Баку от давления на оппозицию из-за коронавируса
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предостерегла Азербайджан от использования эпидемии коронавируса для борьбы с оппозицией.
Наблюдатели ПАСЕ сообщили, что более 15 азербайджанских активистов и журналистов были арестованы на сроки до 30 дней за нарушения ограничений по коронавирусу и неподчинение полиции. ПАСЕ опасается, что жизнь политических оппонентов Баку в заключении может оказаться под угрозой из-за вероятности заражения инфекцией.
Ассамблея призвала власти Азербайджана соблюдать свободу выражения мнений и не злоупотреблять мерами по борьбе с пандемией COVID-19 для давления на политических оппонентов.
В рейтинге свободы слова организации "Репортеры без границ" за 2020 год Азербайджан находится на 168-м месте из 180. Годом ранее страна занимала 166-ю строчку рейтинга.
Абхазский президент подписал распоряжение о дальнейшем применении мер по защите населения от COVID-19
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения от коронавирусной инфекции.
Как отмечается в документе, на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции и в целях защиты жизни и здоровья граждан решено продлить до 1 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Санитарно-эпидемиологическим службам поручено систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков. По-прежнему до 1 июня запрещено проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории республики, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий.
В распоряжении говорится о запрете на туристскую и экскурсионную деятельность на территории до 1 июня, а также о приостановлении на указанный период деятельности объектов посещения туристами и экскурсантами. Запрещено до 1 июня бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.
Президент распорядился ограничить до 1 июня въезд в республику Абхазия через пункты пропуска на де-факто границе по реке Псоу иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в республике, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.
Граждане обязаны соблюдать 14-дневный срок изоляции со дня прибытия в республику из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерству иностранных дел поручено информировать МВД о лицах, получивших свидетельство на возвращение. До 1 июня также запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на де-факто границе по реке Псоу.
С 15 мая президент поручил возобновить работу объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). С 15 мая также возобновятся междугородние пассажирские перевозки.
Указом президента до 1 июня запрещена работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. До 1 июня запрещена деятельность учреждений культуры.
Руководителям центральных и местных органов управления, учреждений, предприятий и организаций поручено до 1 июня освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы.
До 1 июня также сохраняется запрет на деятельность детских дошкольных учреждений. Отменены занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Отменены также занятия в Абхазском университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
15 новых случаев коронавируса подтверждены в Болнисском муниципалитете
По информации Общественного вещателя Грузии, 15 из 86 исследованных в Болнисском муниципалитете образцов на коронавирус, оказались положительными. Семь из подтвержденных случаев связаны с селом Мушевани, а восемь - из кластера села Гета.
Всего в лабораторию был отправлен материал 131-го человека. Исследование 45 человек продолжается. На сегодняшний день в Болниси было подтверждено 137 случаев заболевания, 46 из которых выздоровели, а трое умерли.
В Абхазии выявлены еще два новых случая инфицирования коронавирусом
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек, и у двоих из них был подтвержден диагноз COVID-19.
Один из новых инфицированных - студент российского вуза, который на днях вернулся на родину. Второй – военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-й российской военной базы.
В оперативном штабе также сообщили о том, что 8 человек выписаны в течение дня из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар». Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
В штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 ковид-инфицированных. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
В этом году от СПИДа в Грузии умерли 55 человек
По состоянию на 13 мая 2020 года в Грузии зафиксировано 197 новых случаев заражения ВИЧ. По данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, за год было выявлено 214 новых случаев, передает агентство «Новости-Грузия».
Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, также известный как Тбилисская инфекционная больница, возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, который с начала эпидемии коронавируса курирует деятельность всех ковид-клиник в Грузии.
В 1980-е годы профессор Церцвадзе создал первую в СССР лабораторию по изучению ВИЧ. Сегодня в Грузии один из самых низких в мире уровней распространения ВИЧ/СПИД. С 2004 по 2015 год смертность от СПИДа в стране снизилась почти в пять раз, а с 2015-го не родилось ни одного ребенка с ВИЧ-инфекцией. Грузия также единственная в Восточной Европе страна, предоставляющая бесплатный курс лечения ВИЧ-инфицированным, после которого они перестают быть источником инфекции.
По состоянию на 13 мая 2020 года в Центре СПИД зарегистрировано 8299 ВИЧ-инфицированных - 6196 мужчин и 2103 женщины. Большинству пациентов от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4340 пациентов, 1690 умерли. Среди умерших в 2020 году 45 мужчин и 10 женщин. Всего в Грузии выявлено 116 ВИЧ-инфицированных детей. Среди них 70 мальчиков, 46 девочек. 27 умерли. Трое покинули страну.
«TikTok-признание»: реакцию Тбилиси в Сухуми назвали «неадекватной»
Реакцию Тбилиси на «признание» Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали «неадекватной».
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что информация, указанная в социальной сети, «объективно отражает реальное положение дел, сложившихся на политической карте Южного Кавказа».
«Данный случай лишний раз красноречиво свидетельствует, что громогласные заявления о необходимости налаживания диалога и поиска путей к нормализации отношений служат всего лишь ширмой для прикрытия реального внешнеполитического курса Грузии по полномасштабной международной изоляции Абхазии. Даже такой незаслуживающий широкого внимания повод, как упомянутый случай с социальной сетью TikTok, послужил причиной срочной активизации деятельности МИД Грузии по блокированию «вредной» информации», - сказано в заявлении.
В Сухуми предполагают, что грузинское министерство «намерено подвергать строгой цензуре любой международный информационный ресурс, на котором будет появляться «неудобная» для Тбилиси информация».
«В этой связи возникает закономерный вопрос: допустима ли подобная практика с морально-правовой стороны и с точки зрения здравого смысла? Наряду с этим нельзя не отметить, что порой экономические субъекты или организации гораздо быстрее осознают существующие политические реалии, нежели отдельные государства. Рассчитываем, что и в Грузии произойдет подобное осознание очевидных фактов, результатом которого станет пересмотр политического курса в отношении Республики Абхазия», - говорится в заявлении.
- Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных стран при регистрации нового аккаунта в TikTok. В МИД Грузии заявили, что работают над вопросом, так как главный приоритет ведомства – защита суверенитета и территориальной целостности страны. К переговорам с китайской компанией подключился грузинский посол в Пекине.
О заражении коронавирусом четвёртого российского министра сообщили после его выздоровления
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией и вновь приступает к работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
«Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Поправился и уже включился в работу активно», — сказал в ответ министр.
Фальков стал уже четвертым министром российского правительства, у которого диагностировали COVID-19, - напоминает Meduza.
Ранее коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и некоторых депутатов Госдумы.
Любимова 14 мая сообщила, что возвращается на работу, переболев коронавирусной инфекцией. Мишустин, как ожидается, вернется на работу в ближайшие дни. Он уже проводил ряд совещаний с правительств по видеосвязи.
На границе Ингушетии с Чечней ищут последнего лидера чеченских боевиков Аслана Бютукаева
Ингушские силовики ищут в лесах Сунженского района, на границе с Чечней, одну из последних действующих группировок боевиков во главе с чеченцем Асланом Бютукаевым, сообщает «Интерфакс».
Аслан (амир Хамзат) был приемником убитого в сентябре 2013 года в Чечне Доки Умарова (основателя Имарат Кавказ) для чеченских боевиков.
В 2016 году против него были введены санкции Госдепартаментом США за поддержку «Исламского Государства».
На протяжение последних несколько лет о последнем лидере чеченских боевиков ничего не было слышно.
В России он является фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово».
Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. Был подчиненным Аслана Масхадова. После реорганизации Чеченской Республики Ичкерия в Имарат Кавказ, выступил (в 2010 году) против Доки Умарова. В 2011 примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Доки Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
Министры здравоохранения и инфраструктуры Армении самоизолировались и сдали тест на коронавирус
Министр здравоохранения Арсен Торосян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян самоизолировались и сдали тест на коронавирус.
«К сожалению, в Министерстве территориального управления и инфраструктур есть подтвержденные случаи коронавируса. Сурен Папикян самоизолировался, поэтому о вопросе докладываю я», - сегодня на заседании правительства сказал вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян.
В Министерстве здравоохранения также подтвердились случаи коронавирусной инфекции, и министр Арсен Торосян самоизолировался, утром он сдал тест и ждет ответа. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.
Чуть позже в Министерстве территориального управления и инфраструктур Радио Азатутюн сообщили, что результат теста Папикяна оказался отрицательным.
- Сегодня правительство Армении приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в стране 16 марта. Режим ЧП, который заканчивается сегодня в 17:00, продлевается на 30 дней – до 17:00 13 июня.
- Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 142, в общем составив 3860. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Европарламент одобрил визовое соглашение с Беларусью
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, которое прошло в среду вечером в ходе пленарной сессии в Брюсселе.
За документы проголосовали 634 депутата, 48 – выступили против, четверо парламентариев воздержались.
Теперь документы, которые Брюссель и Минск подписали 8 января, должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации. Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь прогнозы сместились на июль.
Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза – с 90 дней в году до 180.
Соглашение о реадмиссии предполагает, что стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга".
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