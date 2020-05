Чемпионат России по футболу возобновится в июне

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте "МБХ медиа" новость со ссылкой на The Financial Times о том, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть выше официальных данных. Компания, в свою очередь, уведомила "МБХ медиа" о необходимости удалить этот материал. Напрямую в редакцию издания требование от Роскомнадзора не поступало.

Google получила уведомление, поскольку сайт "МБХ медиа" находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.

В уведомлении Роскомнадзора говорится, что ведомство действует по решению Генеральной прокуратуры от 13 мая. В прокуратуре сочли, что в новости есть "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

В публикациях британской The Financial Times и американской The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике.

В МИД России назвали эти публикации "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком" и потребовали опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России.

Роскомнадзор изучает статьи на соответствие законодательству России о противодействии фейковой информации.

В свою очередь московские власти заявили, что данные о смертности от COVID-19 являются точными и открытыми. При этом в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что более 60 процентов смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.

15 мая департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность в первом квартале 2020 года увеличилась на 3,7 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Наибольшая разница пришлась на апрель, когда было зарегистрировано на 1,8 тысячи смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Москва занимает первое место в России по количеству смертей пациентов с COVID-19. На сегодняшний день, по официальным данным, умерли 1358 человек.