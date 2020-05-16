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Туроператоры России начали отменять июньские туры
Крупные российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с вылетами в июне. Причиной такого решения, как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стала полная неопределенность с датами снятия ограничений в России и за рубежом.
Среди операторов, отменивших туры, Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik. В качестве альтернативы клиентам предложено перенести поездки и использовать уже проведенную оплату для приобретения туров на более поздние даты – до конца 2021 года.
Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии, комментирует ситуацию «Новая газета». Закрыты границы, прекращено авиасообщение. Возникли трудности и у операторов, занимающихся турами внутри России. Жители крупных городов воздерживаются от поездок в регионы из-за введенных там карантинных мер.
Другие новости дня
COVID-19: в Армении выявлено рекордное число инфицированных – 239; скончались еще 3 пациента
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 239, в общем составив 4 283. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 125 и сейчас составляет 1 791. За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 55.
Как сообщают в Минздраве, скончались 46-летняя женщина, 71-летний и 60-летний мужчины, у которых были сопутствующие хронические заболевания. Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 22.
По информации Радио Азатутюн, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 415, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 39 005.
В Южной Осетии коронавирус выявили у двух медработников
За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Число лабораторно подтверждённых случаев достигло 34.
Среди инфицированных – два медработника, находившихся в «красной зоне», - сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы комитета Югосетпотребнадзора Анну Гаглоеву.
«Мы провели в ПЦР лаборатории 111 тестов (всего 701), из них четыре дали положительный результат. Это два гражданина республики, прибывшие из РФ, и два медработника из «красной зоны» в больнице поселка Знаур, которые, что важно, не имели контакта c людьми вне медучреждения», - сказала Гаглоева.
Она отметила, что исследования в лаборатории продолжатся в субботу.
Всего на двухнедельном карантине находятся 348 человек, в медучреждениях - 236. Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях находятся 69 человека и еще 43 определены на карантин в гостиницу «Алан».
ЕП одобрил выдачу Грузии кредита в 150 млн евро на борьбу с последствиями пандемии
Европарламент одобрил выделение Грузии пакета макрофинансовой помощи в размере 150 миллионов евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.
В конце апреля Европейская комиссия объявила о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро для борьбы с пандемией коронавируса 10 странам, в том числе Грузии. Больше всего из этой суммы получит Украина - 1,2 миллиарда евро. На втором месте - Тунис (600 миллионов), на третьем - Босния и Герцеговина (250 миллионов).
5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии о выделении пакета. Чтобы ускорить выплату помощи, Европарламент проголосовал за ее утверждение в срочном порядке. Решение было принято 547 голосами, против высказались 93 европарламентария, 47 воздержались от голосования.
«Цель финансирования – позволить этим странам смягчить негативные социальные и экономические последствия кризиса, сохранив при этом финансовую стабильность государства», - отмечено в сообщении.
Теперь Евросоюзу необходимо будет заключить меморандумы о взаимопонимании с государствами-получателями кредитов, в которых будут определены условия выдачи денег. Обычно транши кредитов из макрофинансовой помощи выделяются при выполнении страной-получателем определенных условий, в том числе проведения реформ.
Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
Ранее в ЕК сообщили, что средства будут предоставляться в форме займов «на очень выгодных условиях», чтобы помочь покрыть срочные потребности в финансировании, которые увеличились из-за борьбы с распространением COVID-19.
Дипломаты-посредники политического диалога приветствуют помилование Угулава и Окруашвили
Посольство США в Грузии распространило заявление, сделанное от имени посредников политического диалога между властями и оппозицией, в котором приветствуется решение президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать оппозиционных политиков Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
«Мы приветствуем сегодняшнее решение президента Грузии использовать ее конституционные полномочия в интересах политической деполяризации и создания политической обстановки, более благоприятной для свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса. Мы, как посредники политического диалога, рассматриваем это решение также в качестве основного вклада в осуществление соглашения от 8 марта.
Мы настоятельно призываем все стороны полностью выполнить соглашение в соответствии с его содержанием и духом и сыграть свою роль в успешном принятии конституционных поправок и законодательства о реформе избирательной системы для проведения свободных и справедливых выборов осенью. Мы будем продолжать внимательно следить за дальнейшим прогрессом в отношении всех аспектов, связанных с соглашением от 8 марта», - сказано в совместном заявлении посредников политического диалога.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне вечером, 15 мая, объявила о помиловании бывшего министра обороны страны, оппозиционного политика Ираклия Окруашвили, а также лидера партии «Европейская Грузия», экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. Освобождения двух политиков требовал весь оппозиционный спектр Грузии. О признаках политически мотивированного судебного преследования в делах Угулава и Окруашвили прямо говорили в США и Евросоюзе.
На этой неделе в оппозиционном лагере заявили, что отказ от освобождения политзаключенных будет означать срыв конституционной реформы по системе парламентских выборов. Соглашение по избирательному законодательству правящая партия «Грузинская мечта» подписала с оппозицией 8 марта при посредничестве западных партнеров.
Из Европарламента прозвучали заявления о том, что Грузия может лишиться беспрецедентной финансовой помощи, выделенной стране Евросоюзом на борьбу с пандемией COVID-19, если власти не выполнят всех своих обязательств по достигнутому 8 марта меморандуму - отказа от использования судебной системы в политических целях и реформы избирательного законодательства.
В Грузии за сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 26 пациентов выздоровели
В Грузии до 677 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на правительственном сайте StopCov. За последние сутки выявлено шесть новых фактов заболевания. Число выздоровевших пациентов с пятницы увеличилось на 26 и сейчас составляет 419.
В настоящее время активными остаются 246 случаев. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 873 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 393. По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 15 мая в стране проведено более 36,2 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% - в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.
Количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия». К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.
- В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Италия откроет границы для Евросоюза в начале июня
Италия снимет ограничения на пересечение границы страны 3 июня для путешествующих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Монако сообщило правительство страны. Прилетевшим из этих стран не нужно будет проходить карантин, пишет газета La Reppublica.
Шаг направлен на восстановление туризма и должен помочь государству перезапустить экономику после двух месяцев карантина. Туристическая отрасль приносит Италии до 14,3 процента ВВП.
Италия была первой страной, в которой ввели ограничение на перемещение на национальном уровне. Это случилось после вспышки коронавирусной инфекции в регионах Ломбардия и Венето. Сейчас карантинный режим постепенно смягчается. Ограничения на перемещения внутри страны так же будут сняты к 3 июня.
Внешние границы Италии останутся закрытыми как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, стоит ли продлевать закрытие внешних границ.
Русскоязычные пользователи интернета устроили «виртуальную осаду Белого дома»
Русскоязычные пользователи интернета устроили «виртуальную осаду» в официальных аккаунтах в соцсетях Белого дома. Они оставляют сотни комментариев выражая свое недовольство постом опубликованным в инстаграме от имени Белого дома, в котором говорилось, что Америка и Великобритания одержали победу над нацистами.
Комментаторы публикуют тексты песен о Великой Отечественной войне, оставляют записи о советских солдатах и пишут о победе СССР. Ранее россиян призвал «оставлять свои мысли в комментариях» рэпер Тимати. А под постом Белого дома появились записи Айзы Долматовой, певицы Валерии, Марии Кожевниковой и других российских звезд.
Ранее МИД России возмутился попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерен серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.
В ведомстве считают, что приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только «Америке и Великобритании» идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.
Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили покинули пенитенциарное учреждение
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия - движение за свободу» Гиги Угулава покинул здание Руставской пенитенциарной службы, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Нет частичной беременности, нет частичного договора. Мы не на рынке, и мы не торгуемся с "Мечтой"», - сказал Угулава после того, как покинул тюрьму. Он заявил, что их партия не поддержит конституционные изменения, если Георгий Руруа останется в тюрьме. Он поблагодарил президента.
Спустя некоторое время тюрьму покинул и лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили. Он сказал, что «сделает небольшой комментарий».
«Единственное легко выполнимое обещание сделал Иванишвили, что многих оппозиционеров отправит в тюрьму, но и этого он не сделал... Я благодарю всех тех, кто внес вклад в соглашение от 8 марта», - сказал Окруашвили, и заключил, что Георгий Руруа также должен быть освобожден.
- Сегодня вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. По словам президента, ею помилованы «одиозные фигуры» лишь для того, чтобы вывести страну из политического кризиса, что это помилование не снимает с оппозиционных лидеров вины.
- «Я не милую политзаключенных, потому что с полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии политзаключенных не существует», - заявила президент Грузии.
- Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС.
Президент Грузии помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия - движение за свободу» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
По словам президента, ею помилованы «одиозные фигуры» лишь для того, чтобы вывести страну из политического кризиса, что это помилование не снимает с оппозиционных лидеров вины.
«Я приняла решение и издала акт о помиловании Угулава и Окруашвили. Прежде чем их помилование вступит в силу, я хотела бы обратиться к обществу, для которого моё сегодняшнее решение будет нелегко понять и может быть даже непростительно. Я хотела бы уточнить для всех суть помилования. Я не милую политзаключенных, потому что с полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии политзаключенных не существует», — заявила президент Грузии.
Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС.
Договоренности предусматривали, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. В рамках соглашения, по заявлению оппозиции, на свободу должны были выйти экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа. Оппозиция называла их «политзаключенными» и требовала их незамедлительного освобождения.
«Грузинская мечта» категорически опровергала существование политзаключенных в стране, как и то, что в рамках договора от 8 марта правящая сила обязалась их освободить.
Ранее по теме - Брюссель предупреждает Тбилиси: Грузия может недополучить денег
В Абхазии за сутки не выявлено ни одного нового случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирус прошли 20 человек, и ни у одного из них тест не показал положительного результата.
По сообщению оперативного штаба по защите населения республики, среди пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, один готовится к выписке в связи с положительной динамикой на фоне проведенного лечения и двух отрицательных результатов контрольного ПЦР-тестирования.
Состояние остальных пациентов прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.
В штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 ковид-инфицированных. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
Начались поставки американской нефти в Беларусь
Первая партия - 80 тысяч тонн
Беларусь начала принимать нефть из Соединённых Штатов. О начале поставок сообщил в пятницу глава МИД Беларуси Владимир Макей.
В заявлении министра говорится, что это стало возможным "по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко" - первом визите госсекретаря в Минск за многие годы.
По словам Макея, осуществление поставок американской нефти "является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса" страны, а сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается как "существенный элемент энергетической безопасности государства". Макей также заявил, что белорусская сторона "продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США".
Как сообщает издание Tut.by, поставки будут осуществляться через литовский порт Клайпеда. Первая закупленная партия - 80 тысяч тонн. Выход танкера с этой нефтью из порта в штате Техас запланирован на 17 мая.
- Беларусь начала импортировать нефть из США на фоне споров о цене нефти с Россией, а также после прошлогоднего инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", из-за которого он был на некоторое время остановлен.
- В начале года поставки нефти из России были практически остановлены. Беларусь начала закупки танкерной нефти, в частности из Саудовской Аравии, через порты в Одессе и Клайпеде. В марте Минск и Москва договорились о возобновлении поставок. Российская нефть по-прежнему составляет большую часть поставляемой в Беларусь нефти. Как пишет Tut.by, в мае Беларусь закупит у России около 1,1 млн тонн.
- В ходе визита в Минск 1 февраля Помпео заявлял, что Соединённые Штаты готовы обеспечить Беларусь нефтью "на 100 процентов".
- Отношения между Беларусью и США в последнее время имеют тенденцию к улучшению, свидетельством чего стал и визит госсекретаря. Было объявлено о возвращении в Минск американского посла.
Словения первой в Европе заявила о победе над COVID-19
Словения первой из европейских стран официально объявила о победе над эпидемией коронавируса. За последние две недели в стране зафиксировано только 35 новых случаев заражения.
Словения первой в Европе ввела жесткие ограничительные меры в середине марта, а ослаблять их стала уже в середине апреля. Власти открыли несколько пограничных переходов с соседними странами. Приезжающим оттуда теперь не придется проходить карантин. Для гостей из других стран требование о двухнедельном карантине после прибытия в страну остаётся в силе.
Словенские власти подчеркнули, что "победа над эпидемией" означает, что все ограничительные меры будут немедленно сняты.
Всего в Словении, по официальным данными, зафиксировано менее полутора тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли 103 пациента
Сегодня же министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что эпидемию COVID-19 в стране можно считать временно закончившейся.
- Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, закрытые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин.
- Страны Евросоюза, в том числе входящие в Шенгенскую зону, начали вводить ограничения на въезд или полностью закрывать границы в середине марта. Грузовое сообщение не прерывалось. Закрыт был также въезд в государства Шенгенской зоны для иностранцев из "третьих стран", в том числе и России. Этот запрет действует до 15 июня. К этой дате, однако, ряд стран будет добиваться открытия границ внутри самой Шенгенской зоны или, по крайней мере, существенного ослабления запретов. Уже известно, что к 15 июня открыть границы с Австрией и Швейцарией планирует Германия. Также к этой дате должны открыться границы Чехии с Австрией и Словакией.
Грузия передала Греции председательство в Совете Европы
Грузия сегодня официально передала Греции председательство в Комитете министров Совета Европы на следующие шесть месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в режиме видеоконференции.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани пожелал успехов греческому коллеге – будущему председателю Комитета министров, а также поблагодарил Совет Европы за плодотворное и ценное сотрудничество.
Грузия являлась страной-председателем Совета Европы с ноября 2019 года. В Тбилиси должна была пройти 130-я встреча комитета министров организации. Из-за «фактора Лаврова» встречу перенесли в Страсбург. Пандемия коронавируса стала причиной её отмены. Теперь заседание состоится 4 ноября в Афинах – в рамках председательства Греции.
Грузинский интернет-портал по регистрации безработных не выдержал наплыва пользователей
Новый сайт, созданный для граждан, желающих получить компенсацию по безработице, «завис» из-за высокого наплыва пользователей. Созданный министерством здравоохранения Грузии портал работает с перебоями уже несколько часов.
На сайте регистрацию должны пройти самозанятые, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса. Они смогут получить от государства 300 лари (94 доллара США).
Временно безработные наёмные рабочие регистрацию не проходят. Они получат от правительства 1200 лари (377 долларов) в течение 6 месяцев.
Чемпионат России по футболу возобновится в июне – без зрителей
Сезон российской футбольной Премьер-лиги будет возобновлён 21 июня. Решение доиграть восемь туров чемпионата было принято на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза, сообщается в твиттере организации.
В тот же день будет возобновлён розыгрыш Кубка России. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.
Второй и третий дивизионы чемпионата — первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в Премьер-лиге, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ — "Ротор" и "Химки" выйдут в Премьер-лигу, стыковых матчей в этом году не будет.
Матчи пройдут без зрителей.
Розыгрыш Премьер-лиги был приостановлен 17 марта. Предполагалось, что он будет возобновлён в апреле. К тому моменту игры были остановлены во всех ведущих европейских чемпионатах.
- На 16 мая запланировано возобновление сезона в немецкой Бундеслиге. Испанский, английский и итальянский чемпионаты планируется возобновить в июне. Французский доигрываться не будет.
- Первый матч российского чемпионата может состояться даже раньше 21 июня. Обычно игры разносятся по выходным начиная с пятницы, если это случится, чемпионат может быть фактически возобновлён 19 числа.
Грузинские власти решили не продлевать чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в Грузии завершится 21 мая. Как заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с членами правительства, он не обратится к президенту с целью продления ЧП.
При этом глава правительства пояснил, что ограничения, введённые в Грузии из-за пандемии коронавируса, не будут полностью сняты.
Кабмин планирует инициировать законодательные изменения, чтобы рекомендации эпидемиологов в стране соблюдались без режима ЧП.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 671. За сутки в Грузии выявили 19 новых инфицированных, из них 17 – в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.
- С 1 июля Грузия планирует принять туристов и «открыть» небо для авиаперевозчиков.
Запрет на пересечение де-факто границы России и Южной Осетии продлён до 25 мая
Граждане самопровозглашенной республики Южная Осетия не смогут вернуться из России до 25 мая. Решением оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, запрет на пересечение де-факто границы продлён до 25 мая.
«Думаю, люди оставшиеся за пределами родины отнесутся с пониманием к решению оперативного штаба в связи со сложившейся обстановкой. Кроме того, провоз продуктов питания и стройматериалов будет осуществляться в республику по определенному графику. А в воскресенье каждой недели таможенный пост в Рук будет закрыт полностью для проведения дезинфекционных работ», - отметил югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
По его словам, запрет не касается перевозок товаров первой необходимости.
«Определить четверг и субботу для ввоза в республику стройматериалов, необходимых для реализации Инвестпрограммы, также определить понедельник, вторник, среду и пятницу для ввоза остальных товаров в их числе продукты питания, лекарства и другое. Воскресенье определить днём закрытой границы. Это не касается экстренных выездов по линии медицины. Кроме того, разрешен выезд граждан из республики, которым необходимо выехать в одну сторону», - отметил Бибилов.
- В Южной Осетии 30 подтверждённых случаев коронавируса. Среди них – курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
Россия обжаловала решение суда о выплате $57 млрд акционерам ЮКОСа
Россия в пятницу обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с неё около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило Министерство юстиции России.
Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена, пока неясно.
Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании "не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий".
18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить около 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов) бывшим акционерам ЮКОСа.
Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.
Затем, однако, решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. Апелляционный суд, однако, отменил решение этого суда и вновь обязал Россию выплатить компенсацию. В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.
- Истцом по делу выступают три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited. Они владели 70 процентами ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве, писал ранее Forbes.
- Основным претендентом на компенсацию может быть бывший вице-президент нефтяной компании и член Совета Федерации от Мордовии Леонид Невзлин, подсчитывал раньше Forbes. В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию убийств. Он называет свое преследование политическим, настаивает на своей невиновности и удалён из международной базы розыска Интерпола.
- Кроме дела в Нидерландах, два иска против России рассматривают суды в Швейцарии и Канаде. В Швейцарии иск на 700 миллионов долларов подан от люксембургской компании Yukos Capital в 2013 году. Ещё 13 миллиардов требует в канадском арбитраже компания, купившая акции ЮКОСа в 2004 году.
- По словам Кондакова, вердикт Апелляционного суда не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом. Истцы, однако, придерживаются иного мнения, ранее они заявили, что будут добиваться ареста имущества России в ряде юрисдикций.
Латвия, Литва и Эстония открыли границы между собой
Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, закрытые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними, при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин.
Премьер министр Литвы Саулиус Сквернелис назвал этот шаг "возможностью для бизнесов открыться заново и отблеском надежды для людей, что жизнь возвращается к нормальному течению".
Ситуация с коронавирусом во всех трёх странах относительно благоприятная, суточный прирост инфицированных не превышает нескольких десятков (как правило, он даже ниже).
К "туристскому пузырю" на северо-западе ЕС в ближайшее время могут присоединиться Финляндия и Польша.
Ранее и другие европейские страны начали в разных видах "приоткрывать" свои границы. Например, по сообщению хорватской прессы, эта страна уже с 9 мая начала пускать на свою территорию зарубежных туристов, имеющих забронированное жилье. При этом, официально границы Хорватии остаются закрытыми. Хорватия может стать одной из участниц "зелёного коридора", который позволит жителям некоторых европейских стран с относительно благополучной эпидемиологической обстановкой (Чехия, Австрия, Словакия) отдохнуть у моря.
Италия, одна из наиболее пострадавших стран ЕС, возмущена идеей создания "зелёных коридоров". Премьер-министр Джузеппе Конте даже пригрозил выходом Италии из ЕС, если практика "туристских пузырей" и "зеленых коридоров" будет распространяться. Границы самой Италии для туристов остаются закрытыми.
- Страны ЕС, в том числе входящие в Шенгенскую зону, начали вводить ограничения на въезд или полностью закрывать границы в середине марта (грузовое сообщение не прерывалось). Закрыт был также въезд в государства Шенгенской зоны для иностранцев из "третьих стран", в том числе и России (за рядом исключений). Этот запрет сейчас продлён до 15 июня. К этой дате, однако, ряд стран будет добиваться открытия границ внутри самой Шенгенской зоны - или по крайней мере существенного ослабления запретов. Уже известно, что к 15 июня открыть границы с Австрией и Швейцарией планирует Германия. Также к этой дате должны открыться границы Чехии с Австрией и Словакией.
Грузия продлила запрет на международные регулярные авиарейсы до 30 июня
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что запрет на международные регулярные авиарейсы продлён до 30 июня. Ограничение не касается грузовых, специальных и правительственных рейсов.
С 1 июля страна планирует принять туристов и «открыть» небо для авиаперевозчиков. Власти заявили, что более 20-ти авиакомпаний готовы возобновить рейсы. Ведутся переговоры с рядом стран о создании безопасных туристических коридоров.
Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.
Леван Ратиани надеется, что его клиника завершит борьбу с коронавирусом к 1 июня
Директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани надеется, что борьба с коронавирусом в его клинике завершится к 1 июня.
Как заявил врач журналистам, за последние 6-7 дней к нему не поступали новые пациенты с коронавирусом.
Лечение продолжают 38 человек, из них двое – в реанимации, один пациент в тяжёлом состоянии.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 671. За сутки в Грузии выявили 19 новых инфицированных, из них 17 – в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.
Действие режима чрезвычайного положения в Грузии завершается 22 мая. Власти не планируют продлевать режим ЧП.
В «ЛНР» выпустили учебник «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней»
В Луганске презентовали учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней». Об этом сообщает ресурс, работающий в самопровозглашенной республике – «ГТРК ЛНР».
Авторами пособия выступили доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и кандидат исторических наук Галина Королева. Они утверждают, что пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории от древнейших времен до настоящего времени.
«История нашего отечества началась примерно 100 тысяч лет до нашей эры», — рассказали авторы учебника на презентации.
По версии авторов учебника, им удалось проанализировать причины событий 2014 года и создания «нового суверенного государства».
Пятисотстраничный труд обещают издать тиражом в 1000 экземпляров и разослать по библиотекам при школах.
По словам Галины Королевой, в ее учебнике развенчиваются мифы, которые, по ее словам, есть в украинских учебниках истории. В своем учебнике она рассматривает «историю ЛНР» в рамках истории России и контексте интеграции в Россию.
«В отличие от идеи украинского национализма мы строили свою книгу совершенно на других принципах. Это, в первую очередь, идеология дружбы, идеология созидания, труда и духовности. Это тот проект, который позволяет выживать не только нам, но и может быть предложен по другую сторону границы. Мы говорим, что не считаем жителей Украины врагами, а считаем такими же русскими людьми, только обманутыми, и даем им шанс и надежду на лучшее будущее и протягиваем им руку дружбы», — подчеркнул доктор исторических наук Дмитрий Крысенко.
«Обамагейт»: Трамп выдвигает обвинения в адрес бывшего президента
Юридический комитет Сената США в ближайшее время вернётся к вопросу о расследовании возможных связей людей из окружения Дональда Трампа с Россией - на этот раз с целью выяснить, не было ли это расследование открыто оппонентами Трампа с нарушением закона. Об этом сообщил в четверг глава комитета республиканец Линдси Грэм - один из политических союзников президента.
По его словам, комитет проверит действия Министерства юстиции и ряда чиновников администрации предшественника Трампа на посту президента, Барака Обамы. Речь идёт, в частности, о слежке за бывшим советником Трампа Картером Пейджем, и о раскрытии личности бывшего советника Трампа генерала Майкла Флинна в секретных отчётах, в том числе о его телефонном разговоре с российским послом. Юридический комитет также рассмотрит вопрос о правомерности назначения Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора, ведущего российское расследование - сообщает "Голос Америки".
"Было ли законным предположение о сговоре штаба Трампа с Россией?", - заявил Грэм.
При этом сенатор отказался вызвать на слушания бывшего президента Барака Обаму, вопреки просьбе Трампа. По словам Грэма, это создало бы плохой прецедент.
Трамп с самого начала "российского расследования" обвинял своих оппонентов-демократов и представителей бывшей администрации в том, что они начали это расследование с нарушением закона и без достаточных доказательств, только чтобы нанести Трампу политический урон.
В последние дни Трамп усилил свои атаки на демократов и лично Обаму - после того, как министерство юстиции заявило о том, что снимет обвинения с генерала Флинна. Первоначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний, однако затем отказался признавать вину. В минюсте считают, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием" и "проводился без каких-либо законных следственных оснований". Трамп, комментируя сообщение о прекращении дела в отношении Флинна, назвал его "невиновным человеком" и обвинил сотрудников администрации Барака Обамы в преследовании своего бывшего советника.
Кроме того, Трамп и его сторонники утверждают, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер, генеральный прокурор Эрик Холдер, директор ЦРУ Джон Бреннан, а также, возможно, и вице-президент Джо Байден и сам Обама после победы Трампа на выборах в 2016 году сделали всё для того, чтобы запустить "российское расследование" и тем самым ослабить позиции Трампа, а дело Флинна было лишь одним из эпизодов. Трамп назвал это "Обамагейтом", по аналогии с делом "Уотергейта", которое в 1970-е годы стоило президентского кресла Ричарду Никсону.
Трамп написал в четверг в своем твиттере, что Грэм должен вызвать Обаму для дачи показаний в Сенате. "Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым, кого я бы вызвал, чтобы дать свидетельские показания о самом большом политическом преступлении и скандале в истории США... - это бывшего президента Обаму. Он знал ВСË... Сделай это, Линдси Грэм, просто сделай это", - потребовал президент.
"Раньше вы расследовали меня, теперь моя очередь" - написал ранее президент в твиттере.
Грэм отметил, что Обама, в свою очередь, обвиняет Трампа в том, что нынешний президент подрывает верховенство закона. "Будет преуменьшением сказать, что мы живем в удивительное время" - констатировал сенатор.
ФРГ отказалась освобождать «Северный поток – 2» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту "Северный поток - 2" в освобождении от правил газовой директивы Евросоюза, так как проект не был реализован до 23 мая. Регулятор отклонил заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и постановил, что проект подлежит европейскому регулированию.
Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания – доступ к трубе должен быть у третьих стран. Это означает что, компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независима от российского "Газпрома", а 50 процентов мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для других поставщиков. Сейчас Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну.
- Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока-2".
- После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года. На днях агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода близко к возобновлению. В компании Nord Stream 2 AG не подтвердили и не опровергли, что достройка газопровода начнётся в ближайшее время. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода – это чуть более 100 километров.
- США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте. Вашингтон предложил поставлять европейским странам американский газ.
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