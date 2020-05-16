ЕП одобрил выдачу Грузии кредита в 150 млн евро на борьбу с последствиями пандемии

Юридический комитет Сената США в ближайшее время вернётся к вопросу о расследовании возможных связей людей из окружения Дональда Трампа с Россией - на этот раз с целью выяснить, не было ли это расследование открыто оппонентами Трампа с нарушением закона. Об этом сообщил в четверг глава комитета республиканец Линдси Грэм - один из политических союзников президента.

По его словам, комитет проверит действия Министерства юстиции и ряда чиновников администрации предшественника Трампа на посту президента, Барака Обамы. Речь идёт, в частности, о слежке за бывшим советником Трампа Картером Пейджем, и о раскрытии личности бывшего советника Трампа генерала Майкла Флинна в секретных отчётах, в том числе о его телефонном разговоре с российским послом. Юридический комитет также рассмотрит вопрос о правомерности назначения Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора, ведущего российское расследование - сообщает "Голос Америки".

"Было ли законным предположение о сговоре штаба Трампа с Россией?", - заявил Грэм.

При этом сенатор отказался вызвать на слушания бывшего президента Барака Обаму, вопреки просьбе Трампа. По словам Грэма, это создало бы плохой прецедент.

Трамп с самого начала "российского расследования" обвинял своих оппонентов-демократов и представителей бывшей администрации в том, что они начали это расследование с нарушением закона и без достаточных доказательств, только чтобы нанести Трампу политический урон.

В последние дни Трамп усилил свои атаки на демократов и лично Обаму - после того, как министерство юстиции заявило о том, что снимет обвинения с генерала Флинна. Первоначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний, однако затем отказался признавать вину. ​В минюсте считают, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием" и "проводился без каких-либо законных следственных оснований". Трамп, комментируя сообщение о прекращении дела в отношении Флинна, назвал его "невиновным человеком" и обвинил сотрудников администрации Барака Обамы в преследовании своего бывшего советника.

Кроме того, Трамп и его сторонники утверждают, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер, генеральный прокурор Эрик Холдер, директор ЦРУ Джон Бреннан, а также, возможно, и вице-президент Джо Байден и сам Обама после победы Трампа на выборах в 2016 году сделали всё для того, чтобы запустить "российское расследование" и тем самым ослабить позиции Трампа, а дело Флинна было лишь одним из эпизодов. Трамп назвал это "Обамагейтом", по аналогии с делом "Уотергейта", которое в 1970-е годы стоило президентского кресла Ричарду Никсону.

Трамп написал в четверг в своем твиттере, что Грэм должен вызвать Обаму для дачи показаний в Сенате. "Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым, кого я бы вызвал, чтобы дать свидетельские показания о самом большом политическом преступлении и скандале в истории США... - это бывшего президента Обаму. Он знал ВСË... Сделай это, Линдси Грэм, просто сделай это", - потребовал президент.

"Раньше вы расследовали меня, теперь моя очередь" - написал ранее президент в твиттере.

Грэм отметил, что Обама, в свою очередь, обвиняет Трампа в том, что нынешний президент подрывает верховенство закона. "Будет преуменьшением сказать, что мы живем в удивительное время" - констатировал сенатор.