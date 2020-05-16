Северная Осетия показала наибольший прирост смертей от коронавируса в СКФО

Два жителя Северной Осетии и один пациент в Карачаево-Черкесии умерли от COVID-19 за минувшие сутки. Теперь в Северной Осетии 15 умерших, в Карачаево-Черкесии - четыре. В Ингушетии 35 умерших, в Дагестане - 27, на Ставрополье - 26, в Чечне - девять, в Кабардино-Балкарии - семь. Таким образом, общее число умерших в СКФО выросло на три и достигло 123.

Темпы прироста заражений в СКФО сокращаются второй день подряд. По данным Роспотребнадзора на 16 мая, в СКФО зарегистрированы 372 новых случаев заражения коронавирусом, что на 15 меньше, чем за предыдущие сутки.

Дагестан с 88 новыми заражениями остается лидером в федеральном округе. В Северной Осетии подтверждены еще 73 случая заражения, в Кабардино-Балкарии - 71, на Ставрополье - 59, в Ингушетии - 36, в Чечне 27, в Карачаево-Черкесии - 18, указано на сайте Роспотребнадзора России.

По данным на правительственном сайте «Стопкоронавирус», наибольшее число заражений с начала пандемии произошло в Дагестане – 3 280. В Северной Осетии за все время зафиксированы 2 016 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 1 690, в Ингушетии – 1 443, на Ставрополье – 1 367, в Чечне – 918, а в Карачаево-Черкесии – 632. Всего в СКФО с начала пандемии зафиксировано 11 146 случаев заражения.

В большинстве регионов СКФО число болеющих коронавирусом превышает число выздоровевших. Иная ситуация в Чечне, где 340 болеющих при 569 выздоровевших с начала пандемии. В течение суток число выздоровевших (1 018) превысило число болеющих (983) и в Северной Осетии, то есть выздоровели 50,5% из 2016 зараженных. Близок к перелому в ситуации с коронавирусом и Дагестан, где болеют 1 683 человека, а выздоровели уже 1 570. Всего выздоровевших в СКФО – 4524, сообщает «Кавказский узел».