На судебном процессе 18 мая адвокаты будут ходатайствовать об освобождении Георгия Руруа

Адвокаты одного из дольщиков «Мтавари архи» («Главного канала»), обвиняемого Георгия Руруа, на намеченном на 18 мая судебном процессе будут ходатайствовать об освобождении его из-под стражи. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщил один из адвокатов обвиняемого Дмитрий Садзаглишвили.

Как поясняет адвокат, сторона защиты обратится к суду с ходатайством об оставлении Руруа без меры пресечения. По словам адвоката, правовых оснований для содержания Георгия Руруа под стражей не существует, поскольку большая часть свидетелей уже опрошены. Вместе с тем, Садзаглишвили заявляет, что и допрошенные полицейские не могут подтвердить, что у Георгия Рурая было огнестрельное оружие.

Как поясняет адвокат, он не ожидает, что прокуратура обратится к суду с ходатайством об изменении меры пресечения. По заявлению Садзаглишвили, он затрудняется прогнозировать и решение суда.

Для справки, Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября за преступление, предусмотренное статьей УК Грузии «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.