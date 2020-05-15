Российские медики жалуются, что им не платят "коронавирусные" надбавки

Президент РФ обещал доплаты в 25–80 тысяч рублей медикам больниц и "скорых", которые работают с больными коронавирусом. На деле многие медики эти доплаты не получили или получили не в полном объеме. В некоторых больницах врачей просят подписывать бумаги о неразглашении сумм, которые они получают.