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Российские медики жалуются, что им не платят "коронавирусные" надбавки

Российские медики жалуются, что им не платят "коронавирусные" надбавки
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Российские медики жалуются, что им не платят "коронавирусные" надбавки

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Президент РФ обещал доплаты в 25–80 тысяч рублей медикам больниц и "скорых", которые работают с больными коронавирусом. На деле многие медики эти доплаты не получили или получили не в полном объеме. В некоторых больницах врачей просят подписывать бумаги о неразглашении сумм, которые они получают.

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