В СГБ сообщили о возобновлении бордеризации на де-факто грузино-абхазской границе

«Если в мире будет зарегистрирована вакцина от коронавируса и начнется ее использование, Грузия станет одной из первых стран в данном процессе», - заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире Общественного вещателя.

«Мы включены во все те активности, которые исходят от Всемирной организации здравоохранения. В том случае, если вакцина будет зарегистрирована и ее использование станет возможным, мы будем одной из первых стран в процессе вакцинации», - сказала Тикарадзе.

В настоящее время над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 работают десятки исследовательских групп, а также фармацевтические и биотехнологические компании из США, Канады, Индии, Китая и Европы. По самым оптимистичным прогнозам, получить вакцину удастся не раньше, чем через полгода, то есть осенью.

Перед запуском в производство вакцина проходит несколько этапов испытаний -лабораторное тестирование на животных и несколько фаз тестирования на людях. Без подтверждения безопасности и действенности вакцины ее не могут производить и использовать.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С 21 марта власти ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. С 31 марта ограничения были ужесточены, установлен комендантский час. Режим чрезвычайного положения, согласно указу президента, действует до 22 мая.

С 26 февраля по 14 мая в Грузии зафиксировано 677 случаев заражения коронавирусом. Из них 491 человек выздоровел, 12 пациентов скончались. Сейчас в больницах лечение продолжают 246 пациентов. Таким образом, активными остаются примерно 36% от всех случаев, зарегистрированных по стране.

Глава Минздрава Грузии считает, что страна прошла эпидемию без пика. В интервью Общественному вещателю министр отметила, что сейчас их задача заключается в том, чтобы каждый регион Грузии был свободен от COVID-19.