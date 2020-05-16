Задержан брат бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе

Брат бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе задержан за наркопреступление. Факт задержания Общественному вещателю подтвердили в пресс-службе МВД.

Согласно распространившейся информации, при задержании у Торнике Парцхаладзе полицейские обнаружили 1 таблетку субоксина. Одновременно оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что речь идет об изъятии этого наркотического вещества в большом количестве. Следствие начато по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

По данным «Мтавари», в настоящее время Торнике Парцхаладзе помещен в изолятор предварительного содержания. Утверждается, что прокуратура ходатайствует об установлении в качестве меры пресечения залога.

На должности генерального прокурора Грузии Отар Парцхаладзе оставался рекордно короткий срок – всего 40 дней. В декабре 2013 года ему пришлось подать в отставку после того, как оппозиция обнародовала скандальную деталь его биографии - в молодости Парцхаладзе был осужден в Германии за магазинную кражу. По некоторым данным, Парцхаладзе судили, в том числе за кражу кроссовок. Еще одно громкое обвинение против Парцхаладзе - нападение на генерального аудитора Лашу Тордия в мае 2017 года возле ночного клуба.

Журналисты-расследователи утверждают, что Парцхаладзе стоит за масштабной незаконной налоговой схемой, с помощью которой из госбюджета были похищены как минимум 30 миллионов долларов. Другие скандалы, в которых в прошлом всплывало имя экс-прокурора, касаются рэкета и вымогательства денег.