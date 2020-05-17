COVID-19: В Армении за сутки скончались 5 пациентов

В Армении за последние сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество пациентов – 5. Общее количество смертей с начала эпидемии коронавируса нового типа в стране по состоянию на утро 17 мая составляет 60. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщают в Минздраве, скончавшиеся – две женщины в возрасте 80 и 89 лет и трое мужчин в возрасте 51 года, 78 и 74 лет. Согласно сообщению, все скончавшиеся имели сопутствующие хронические заболевания.

За сутки еще двое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких смертей на сегодняшний день составляет 24.

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 189, в общем составив 4 472.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 134 и сейчас составляет 1 925.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 463, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 40 230.

Решением вице-премьера Армении, коменданта режима ЧП Тиграна Авиняна, в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, закрыто село Арени Вайоцдзорской области, сообщает Радио Азатутюн.

В обнародованном решении говорится, что для села устанавливается специальный режим въезда-выезда. Передвижение граждан и транспортных средств допускается исключительно для снабжения товарами первой необходимости, продуктами питания, медикаментами, топливом. Разрешено передвижения граждан с целью сельскохозяйственных работ, также разрешено движение по межгосударственной трассе М2 и по пролегающей через село дорогое, ведущей к селу Хачик.