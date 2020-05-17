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Послы европейских стран призвали власти Грузии уделять больше внимание правам ЛГБТ
Послы более чем 20 иностранных государств распространили совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, призвав власти Грузии и общественность прилагать больше усилий для создания атмосферы толерантности.
Заявление составлено: офисом ООН в Грузии, посольствами ЕС, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Швейцария, Великобритания и США, а также главой представительства Совета Европы в Грузии и главой Мониторинговой миссии ЕС в Грузии.
Послы напоминают, что сегодня, 17 мая, исполнилось ровно 30 лет с того дня, как Генеральная ассамблея ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Авторы обращения выразили поддержку и солидарность сообществу ЛГБТКИ+ в Грузии. Они отмечают, что на фоне пандемии COVID-19 «больше всего пострадали уязвимые и маргинальные группы, в том числе сообщество ЛГБТКИ+».
«Дискриминация и стигма, с которыми обычно сталкиваются люди ЛГБТКИ+ при получении доступа к медицинским и другим социальным услугам, в условиях пандемии могут оказаться фатальными. Карантинные меры повышают риск семейного насилия в их отношении. Из-за ограничения экономической деятельности многие люди, а особенно, в неформальном секторе, потеряли источник средств к существованию и лишились доходов. При этом они оказались за пределами сети социальной безопасности», - сказано в заявлении.
Послы приветствуют усилия, предпринимаемые правительством Грузии для того, чтобы предоставить таким людям социальную защиту. Они отмечают, что в условиях пандемии в Грузии лица ЛГБТКИ+, наравне с другими уязвимыми и маргинальными группами, могут надеяться на помощь Совета по правам человека и советника премьер-министра Грузии по правам человека и гендерному равенству.
Авторы заявления подчеркивают, что в Грузии проблемы ЛГБТКИ+ не ограничиваются только кризисом COVID-19. Они напоминают, что в прошлом году 17 мая международное сообщество высказалось о том, что широкие меры защиты прав человека, закрепленные в законодательстве Грузии, вступают в конфликт с предрассудками и насилием, с которыми ЛГБТКИ+ люди сталкиваются каждый день.
Послы высоко оценили шаги, которые власти Грузии приняли с тех пор.В качестве примера приводится задействование новых положений Национального плана действий в области прав человека, который направлен на борьбу с преступлениями на почве ненависти, повышение осведомленности о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
В заключение они отмечают, что в условиях кризиса COVID-19 Грузии удалось показать себя с лучшей стороны, и каждый член общества действовал так, чтобы его поступки не поставили под угрозу других. Послы надеются, что в будущем «этот дух охватить все многообразие грузинской жизни, включая сообщество ЛГБТКИ+», поскольку это будет отвечать интересам построения гармоничного и жизнеспособного общества.
Другие новости дня
The Washington Post советует супердержавам изучить опыт Грузии по борьбе с коронавирусом
The Washington Post отметил усилия Грузии в борьбе с коронавирусом – авторитетное американское издание считает, что супердержавам стоит обратить внимание на опыт этой страны. В статье The Washington Post отмечается, что для таких сильных и огромных государств как США, Великобритания, Россия и Китай, пандемия обернулась особенно серьезными последствиями. Между тем, сравнительно небольшим и менее влиятельным странам с кризисом удается управлять достаточно эффективно.
The Washington Post выделяет и рассказывает о шести государствах, которым уже удается победить эпидемию. В их числе оказалась и Грузия. «Пока в соседней России бушует коронавирус, Грузия кажется островком спокойствия. В стране с населением в 3,75 миллиона человек число подтвержденных случаев коронавируса меньше 700, скончались 12 человек, что заслужило высокую оценку Всемирной организации здравоохранения», - говорится в статье.
Авторы материала уверены, что остановить распространение коронавируса удалось благодаря оперативным действиям правительства Грузии. Например, уже в конце января в аэропортах страны обязательным стал термоскрининг, начали вводиться ограничения на международные поездки.
The Washington Post напоминает, что страна уже анонсировала открытие границ для туристов. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе сообщил журналистам, что на фоне этих новостей заинтересованные американцы обращаются в его офис с бизнес-предложениями и запросами на путешествия.
Бакрадзе считает, что именно небольшой размер стал важным преимуществом Грузии во время эпидемии. При этом дипломат отметил, что после распада СССР страна пережила много бед, и граждане были готовы пойти на такие жертвы, как запрет международных полетов и целый ряд мер социального контроля.
В качестве успешных примеров борьбы с коронавирусом The Washington Post также называет Вьетнам, Гану, Коста-Рику, Ливан и Новую Зеландию.
В Южной Осетии за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, в Северной Осетии - 75
За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 17 мая в республике лабораторно подтверждено 34 случая заболевших COVID-19, сообщила «Рес» глава комитета Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Ранее сообщалось, что два медработника из «красной зоны» в больнице поселка Знаури,
которые не имели контакта с людьми за пределами медучреждения, заболели коронавирусом. Все ранее заболевшие коронавирусом, в основном курсанты российских вузов, находились также на карантине, состояние их удовлетворительное, им оказывается необходимая медпомощь.
Всего на двухнедельном карантине находятся 348 человек, в медучреждениях республики - 236. Санитарная служба призывает соблюдать правила, действующие при пандемии коронавируса.
Однако в Северной Осетии за сутки коронавирус подтвержден еще у 75 жителей. Таким образом, по состоянию на 08:00 17 мая, в республике зафиксировано 2 165 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах, 1 041 выздоровели, 15 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек, сообщает ГТРК «Алания».
За сутки в России вновь менее 10 тысяч выявленных случаев COVID-19
Власти России сегодня, 17 мая, представили новые данные о числе инфицированных коронавирусом и умерших от COVID-19. Вторые сутки подряд, по официальным данным, выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения - 9 709, из них в Москве - 3 855. Коронавирусная инфекция признана причиной смерти 94 человек за последние сутки.
Всего число инфицированных превысило 281 тысячу (это второе место в мире), число умерших составляет 2 631. Выздоровели, по официальным данным, более 67 тысяч человек.
Карантинные меры для борьбы с распространением инфекции в России начали вводить в конце марта. Пика (на данный момент) число выявляемых за сутки случаев инфицирования достигло в начале мая, когда каждый день выявлялось по 10-11 тысяч зараженных.
Президент России Владимир Путин 11 мая заявил, что регионы, в зависимости от эпидемиологической обстановки, могут постепенно выходить из так называемого режима самоизоляции. В Москве этого пока не произошло, по-прежнему ограничен выход людей из дома и их перемещение. Заработали, однако, стройки и промышленные предприятия. Представители московских властей заявляют, что решения об ослаблении режима могут быть приняты к концу будущей недели.
Число жертв внебольничной пневмонии в Дагестане превысило 650
В Дагестане с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 человек. Из общего числа жертв пневмонии, включая зараженных коронавирусом, более 40 - медработники, сообщил глава Минздрава.
Коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане болеют 13 697 человек, более семи тысяч человек лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
По словам министра, семьи медицинских работников, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а сотрудникам, получившим вред здоровью во время работы с зараженными, выплатят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщает «Кавказский узел».
По благословению патриарха, священники с иконами обойдут улицы Тбилиси и благословят население
Сегодня, 17 мая, после торжественного богослужения Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю Грузию. Об этом говорится в сообщении Патриархии Грузии.
«По завершении недельного празднования удела Пресвятой Богородицы, прибытия в Тбилиси иконы Ацкурской Божьей Матери, и в связи с Днем святости семьи, 17 мая Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй после праздничной службы благословит семьи, столицу и всю Грузию.
По его благословению священники с иконами обойдут улицы Тбилиси, окропляя их святой водой, и благословят население. Движение автоколонны начнется в 13:00 с территории у кафедрального собора Пресвятой Троицы», - говорится в сообщении патриархии, передает «ИнтерпрессНьюс».
COVID-19: В Армении за сутки скончались 5 пациентов
В Армении за последние сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество пациентов – 5. Общее количество смертей с начала эпидемии коронавируса нового типа в стране по состоянию на утро 17 мая составляет 60. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как сообщают в Минздраве, скончавшиеся – две женщины в возрасте 80 и 89 лет и трое мужчин в возрасте 51 года, 78 и 74 лет. Согласно сообщению, все скончавшиеся имели сопутствующие хронические заболевания.
За сутки еще двое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких смертей на сегодняшний день составляет 24.
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 189, в общем составив 4 472.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 134 и сейчас составляет 1 925.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 463, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 40 230.
Решением вице-премьера Армении, коменданта режима ЧП Тиграна Авиняна, в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, закрыто село Арени Вайоцдзорской области, сообщает Радио Азатутюн.
В обнародованном решении говорится, что для села устанавливается специальный режим въезда-выезда. Передвижение граждан и транспортных средств допускается исключительно для снабжения товарами первой необходимости, продуктами питания, медикаментами, топливом. Разрешено передвижения граждан с целью сельскохозяйственных работ, также разрешено движение по межгосударственной трассе М2 и по пролегающей через село дорогое, ведущей к селу Хачик.
В Грузии зафиксированы 12 новых случаев коронавирусной инфекции
В Грузии до 695 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, сообщается в информации на правительственном сайте StopCov.
К утру 17 мая в стране выявлено 12 новых фактов заболевания. Известно, что трое из них – это жители Зугдиди, члены семьи инфицированного водителя фуры. Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 увеличилось на шесть и сейчас составляет 425.
В настоящее время активными остаются 258 случаев коронавирусной инфекции, то есть чуть больше 37% от всех зафиксированных по стране фактов. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 822 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 360.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 16 мая в стране проведено более 37,8 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% - в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.
- Количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже неделю превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня. В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Футболисты клубов Бундеслиги возобновили матчи после карантина
Германская Бундеслига возобновила матчи, став первой среди главных европейских футбольных объединений, которые возобновляют свои чемпионаты после эпидемии коронавируса.
В субботу состоялись шесть матчей:
«Боруссия» Д - «Шальке» - 4:0
«Лейпциг» - «Фрайбург» - 1:1
«Хоффенхайм» - «Герта» - 0:3
«Фортуна» - «Падерборн» - 0:0
«Аугсбург» - «Вольфсбург» - 1:2
«Айнтрахт» - Боруссия» М - 1:3
Игры Бундеслиги были прерваны 13 марта, когда у большинства команд еще оставалось по девять матчей.
На стадионах вместо зрителей присутствует полиция, она обеспечивает безопасный ход матчей, не допуская болельщиков на трибуны и предотвращая таким образом стычки между сторонниками играющих команд, отмечает BBC Sport.
В условиях обязательного соблюдения социальной дистанции, во время каждого из матчей будут присутствовать на стадионе или вокруг стадиона примерно лишь 300 человек - игроки, сотрудники клубов и официальные лица. Все игроки к настоящему времени прошли тестирование на COVID-19 должны соблюдать безопасную дистанцию между собой, находясь за пределами футбольного поля.
Клубы Бундеслиги, все команды которой прошли через карантин, возобновили тренировки в середине апреля. Строгое соблюдение правил дистанцирования, поначалу тренировки небольшими группами и другие противоэпидемические меры привели клубы к возобновлению матчей 16 мая, отмечает BBC Sport.
В Сухуми коронавирус выявили у троих членов одной семьи
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия прошли 42 человека. У троих из них диагноз был подтвержден, - сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
Инфицированные – члены одной семьи – мать, отец и дочь, жители микрорайона Маяк. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, девочка на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты стационированы в Гудаутский госпиталь.
«Следует отметить, что из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – двое жителей города Гудаута, микрорайона Бамбора. Уважаемые граждане, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, настоятельно просим вас соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости», - сказано в сообщении штаба.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
Соединенные Штаты готовят к отправке в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Голос Америки», ссылаясь на правительственные документы, сообщил, что первые аппараты ИВЛ, произведенные в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Еще 150 аппаратов будут отправлены в Россию 26 мая.
Правительство США оплатило полностью стоимость аппаратов, оборудование для их пуска и расходы на доставку – в общей сложности, по словам представителей администрации, затраты составили 4,7 миллиона долларов.
Аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию военной авиацией, так как между Россией и США в настоящее время почти нет коммерческих рейсов. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными, отмечает «Голос Америки».
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в Самегрело
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в регионе Самегрело. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на главу краевого отделения Национального центра по контролю заболеваний Анзора Кобалия.
Заболевание подтвердилось у членов семьи ранее инфицированного 42-летнего жителя Зугдиди – матери и двух малолетних детей. Все они сейчас помещены в Зугдидскую инфекционную больницу. Что касается мужчины, который стал источником инфицирования, он обратился в многопрофильную клинику Рухи 14 мая. На следующий день у него был выявлен коронавирус. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести. У него диагностирована двухсторонняя пневмония.
По данным СМИ, мужчина работает водителем фуры. 17 апреля он въехал на территорию Грузию из Армении. По истечению двухнедельного режима самоизоляции, он снова вышел на работу и выполнил несколько междугородних рейсов. Сообщается, что 6 и 7 мая водитель посещал Тбилиси и Поти.
Когда у мужчины подтвердился COVID-19, шесть членов его семьи перевели в карантинную зону. Всем им провели тестирование и на данном этапе заболевание выявлено у троих. Специалисты продолжают устанавливать его контакты.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии было выявлено 683 случая инфицирования коронавирусом. Из них 419 пациентов выздоровели, 12 скончались. На данный момент в карантине находятся 3 822 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 360.
Среди пожилых жителей и сотрудников дома-интерната в Ереване обнаружен коронавирус
У более 40 пожилых граждан, проживающих в Норкском доме-интернате в Ереване, а также у некоторых сотрудников учреждения обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Радио Азатутюн.
На своей странице в Facebook Никогосян написала: «Конечно, это очень опасный очаг распространения заболевания, учитывая возраст пациентов и имеющиеся у них сопутствующие хронические заболевания. Уже два дня на месте работают врачи медцентра «Сурб Григор Лусаворич», чтобы оценить и проконтролировать состояние здоровья пациентов. С сегодняшнего дня организуется также их перевод в больницы для дальнейшего лечения».
Путин: Россия обладает оружием, какого нет ни у одной страны
Россия располагает оружием, которого нет ни у одной страны мира, сообщил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Полную версию интервью представит завтра, 17 мая, телеканал «Россия-1».
«Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали», - сказал президент в интервью. Таких успехов не удалось бы добиться без «фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров», отметил Путин. В публикации газеты «Коммерсантъ» отмечается, что ранее, в телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждались вопросы контроля над вооружением. Трамп тогда призвал российского президента не допустить дорогостоящей гонки вооружений.
В публикации говорится, что Россия заняла второе место после США в рейтинге крупнейших производителей оружия. Такой список ежегодно составляется Стокгольмским международным исследовательским институтом проблем мира (SIPRI).
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 683
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 и составляет 683. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 3 822 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 360. По этой же информации, 393 из 683 инфицированных уже выздоровели, 12 же скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.
- В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Священнослужители проведут автомобильное шествие в Тбилиси на «День святости семьи»
Завтра, 17 мая, священнослужители проведут в Тбилиси автошествие со святой водой и иконами, чтобы отметить «День святости семьи» - праздник, учрежденный патриархией Грузией. Об этом говорится в заявлении на сайте патриархии.
Ежегодно 17 мая патриархия организует пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. «День святости семьи» отмечают тысячи человек. Как правило, к священнослужителям и пастве, которые прибывают в Тбилиси из регионов, присоединяются байкеры, чохоносцы, ультранационалисты и все те, кто считает себя защитником традиционных ценностей.
Для предотвращения распространения коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение. Любые собрания и массовые мероприятия запрещены. Патриархия была вынуждена отказаться от традиционного формата празднования «Дня святости семьи». В воскресенье колонна машин со священнослужителями проедет по центру Тбилиси и окропит улицы, освященной водой.
«17 мая, после праздничной службы, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю Грузию. С его благословения священнослужители пройдут улицы Тбилиси с иконами, освященной водой и благословят население», - говорится в заявлении патриархии.
«День святости семьи» был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.
Задержан брат бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе
Брат бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе задержан за наркопреступление. Факт задержания Общественному вещателю подтвердили в пресс-службе МВД.
Согласно распространившейся информации, при задержании у Торнике Парцхаладзе полицейские обнаружили 1 таблетку субоксина. Одновременно оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что речь идет об изъятии этого наркотического вещества в большом количестве. Следствие начато по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
По данным «Мтавари», в настоящее время Торнике Парцхаладзе помещен в изолятор предварительного содержания. Утверждается, что прокуратура ходатайствует об установлении в качестве меры пресечения залога.
На должности генерального прокурора Грузии Отар Парцхаладзе оставался рекордно короткий срок – всего 40 дней. В декабре 2013 года ему пришлось подать в отставку после того, как оппозиция обнародовала скандальную деталь его биографии - в молодости Парцхаладзе был осужден в Германии за магазинную кражу. По некоторым данным, Парцхаладзе судили, в том числе за кражу кроссовок. Еще одно громкое обвинение против Парцхаладзе - нападение на генерального аудитора Лашу Тордия в мае 2017 года возле ночного клуба.
Журналисты-расследователи утверждают, что Парцхаладзе стоит за масштабной незаконной налоговой схемой, с помощью которой из госбюджета были похищены как минимум 30 миллионов долларов. Другие скандалы, в которых в прошлом всплывало имя экс-прокурора, касаются рэкета и вымогательства денег.
В Болнисском муниципалитете зафиксированы еще 6 новых случаев коронавируса
В Болнисском муниципалитете зафиксированы еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены в селе Гета и два – в селе Мушевани.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в мэрии муниципалитета, накануне, 15 мая, были взяты мазки у 156 лиц, и в результате исследования, проведенного в лаборатории Лугара, коронавирус подтвердился у шестерых из них.
К этому времени в Болнисском муниципалитете выявлено 145 случаев коронавируса, при этом выздоровели еще два человека, и число вылечившихся выросло до 51, умерли же трое.
На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно
На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно. Некоторые даже рискнули искупаться в море. По словам инфекциониста, регионального менеджера клиники «Медальфа» Левана Антадзе, купание в море не несет опасности для людей.
«Я не думаю, что плавать в море опасно. Коронавирус не распространяется в морской воде», - сказал Леван Антадзе, отметив при этом необходимость соблюдения дистанции между людьми.
По словам министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, морская вода не опасна с точки зрения распространения коронавируса.
«Плавать в море безопасно, об этом говорилось много раз. Но рекомендуется соблюдать дистанцию. Мировой опыт в этом отношении пока очень небольшой, мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения разработает и протокол поведения на море, которым мы будем руководствоваться. Пока же советую гражданам не задерживаться на пляже надолго», - сказал Заал Микеладзе.
Между тем, по словам местных жителей, сегодня морская вода была необычайно чистой.
В СГБ сообщили о возобновлении бордеризации на де-факто грузино-абхазской границе
Cлужба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о возобновлении незаконной бордеризации на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия.
Согласно сообщению СГБ, абхазская сторона ведет работы по обозначению де-факто границы на территории, неконтролируемой центральными властями – участке между селами Пахулани и Саберио. Следует отметить, что здесь находится один их немногих пунктов перехода между Гальским и Зугдидским районами.
«В частности, происходит замена незаконно возведенных проволочных ограждений и установка дополнительных незаконных инсталляций», - говорится в сообщении СГБ, которое распространяет Общественный вещатель.
В ведомстве отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза. «Незаконная бордеризация вредит существующей обстановке безопасности на местах и повседневной жизни местных жителей», - добавили в ведомстве.
Глава Минздрава: Грузия одной из первых получит действенную вакцину от коронавируса
«Если в мире будет зарегистрирована вакцина от коронавируса и начнется ее использование, Грузия станет одной из первых стран в данном процессе», - заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире Общественного вещателя.
«Мы включены во все те активности, которые исходят от Всемирной организации здравоохранения. В том случае, если вакцина будет зарегистрирована и ее использование станет возможным, мы будем одной из первых стран в процессе вакцинации», - сказала Тикарадзе.
В настоящее время над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 работают десятки исследовательских групп, а также фармацевтические и биотехнологические компании из США, Канады, Индии, Китая и Европы. По самым оптимистичным прогнозам, получить вакцину удастся не раньше, чем через полгода, то есть осенью.
Перед запуском в производство вакцина проходит несколько этапов испытаний -лабораторное тестирование на животных и несколько фаз тестирования на людях. Без подтверждения безопасности и действенности вакцины ее не могут производить и использовать.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С 21 марта власти ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. С 31 марта ограничения были ужесточены, установлен комендантский час. Режим чрезвычайного положения, согласно указу президента, действует до 22 мая.
- С 26 февраля по 14 мая в Грузии зафиксировано 677 случаев заражения коронавирусом. Из них 491 человек выздоровел, 12 пациентов скончались. Сейчас в больницах лечение продолжают 246 пациентов. Таким образом, активными остаются примерно 36% от всех случаев, зарегистрированных по стране.
Глава Минздрава Грузии считает, что страна прошла эпидемию без пика. В интервью Общественному вещателю министр отметила, что сейчас их задача заключается в том, чтобы каждый регион Грузии был свободен от COVID-19.
Гиги Угулава: Начинается эпоха больших перемен
«Мы должны понимать, что в последующие десять лет Грузия вступает в совершенно новую политическую жизнь. Политическая и, соответственно, общественная жизнь больше не будет такой, какой она была в эти прошедшие 30 лет», - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, говоря о конституционных изменениях, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По словам Угулава, сейчас важный исторический момент и начинается эпоха больших трансформаций. «Мы находимся в историческом моменте, несмотря на то, что не смогли полностью перейти на пропорциональную систему, но, по существу, на пропорциональную систему мы перейдем в течение следующих 3-4 лет, а это означает реальную многопартийность, согласие противостоящих, исключает политическое насилие над политическими оппонентами, использование суда так, как тебе заблагорассудится. Поэтому начинается эпоха больших трансформаций, эпоха больших перемен», - заявил Угулава.
Он отметил, что для того, чтобы общество жило, в первую очередь нужно заняться экономикой.
Накануне, 15 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Они покинули пенитенциарное учреждение.
На судебном процессе 18 мая адвокаты будут ходатайствовать об освобождении Георгия Руруа
Адвокаты одного из дольщиков «Мтавари архи» («Главного канала»), обвиняемого Георгия Руруа, на намеченном на 18 мая судебном процессе будут ходатайствовать об освобождении его из-под стражи. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщил один из адвокатов обвиняемого Дмитрий Садзаглишвили.
Как поясняет адвокат, сторона защиты обратится к суду с ходатайством об оставлении Руруа без меры пресечения. По словам адвоката, правовых оснований для содержания Георгия Руруа под стражей не существует, поскольку большая часть свидетелей уже опрошены. Вместе с тем, Садзаглишвили заявляет, что и допрошенные полицейские не могут подтвердить, что у Георгия Рурая было огнестрельное оружие.
Как поясняет адвокат, он не ожидает, что прокуратура обратится к суду с ходатайством об изменении меры пресечения. По заявлению Садзаглишвили, он затрудняется прогнозировать и решение суда.
Для справки, Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября за преступление, предусмотренное статьей УК Грузии «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.
Северная Осетия показала наибольший прирост смертей от коронавируса в СКФО
Два жителя Северной Осетии и один пациент в Карачаево-Черкесии умерли от COVID-19 за минувшие сутки. Теперь в Северной Осетии 15 умерших, в Карачаево-Черкесии - четыре. В Ингушетии 35 умерших, в Дагестане - 27, на Ставрополье - 26, в Чечне - девять, в Кабардино-Балкарии - семь. Таким образом, общее число умерших в СКФО выросло на три и достигло 123.
Темпы прироста заражений в СКФО сокращаются второй день подряд. По данным Роспотребнадзора на 16 мая, в СКФО зарегистрированы 372 новых случаев заражения коронавирусом, что на 15 меньше, чем за предыдущие сутки.
Дагестан с 88 новыми заражениями остается лидером в федеральном округе. В Северной Осетии подтверждены еще 73 случая заражения, в Кабардино-Балкарии - 71, на Ставрополье - 59, в Ингушетии - 36, в Чечне 27, в Карачаево-Черкесии - 18, указано на сайте Роспотребнадзора России.
По данным на правительственном сайте «Стопкоронавирус», наибольшее число заражений с начала пандемии произошло в Дагестане – 3 280. В Северной Осетии за все время зафиксированы 2 016 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 1 690, в Ингушетии – 1 443, на Ставрополье – 1 367, в Чечне – 918, а в Карачаево-Черкесии – 632. Всего в СКФО с начала пандемии зафиксировано 11 146 случаев заражения.
В большинстве регионов СКФО число болеющих коронавирусом превышает число выздоровевших. Иная ситуация в Чечне, где 340 болеющих при 569 выздоровевших с начала пандемии. В течение суток число выздоровевших (1 018) превысило число болеющих (983) и в Северной Осетии, то есть выздоровели 50,5% из 2016 зараженных. Близок к перелому в ситуации с коронавирусом и Дагестан, где болеют 1 683 человека, а выздоровели уже 1 570. Всего выздоровевших в СКФО – 4524, сообщает «Кавказский узел».
В Москве резко снизилось число новых инфицированных коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 3 505 инфицированных коронавирусом, это лучший показатель с 30 апреля, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала мая в городе обычно выявляли около 5-6 тысяч инфицированных в сутки.
За прошедшие сутки в России зарегистрированы еще 9 200 случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах, включая аннексированный Крым.
Всего с начала эпидемии в стране вирус обнаружен у 272 тысяч человек. Прямо сейчас коронавирусной инфекцией больны 206 340 человек. 63 166 – выздоровели. 2537 – умерли, в том числе 119 человек за последние 24 часа.
Почти в 45 процентах новых случаев заболевание протекало бессимптомно и было выявлено только с помощью тестирования. Кроме того, впервые с начала эпидемии на Москву и Московскую область приходится меньше половины заболевших.
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