В Южной Осетии за сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, в Северной Осетии - 75

За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 17 мая в республике лабораторно подтверждено 34 случая заболевших COVID-19, сообщила «Рес» глава комитета Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

Ранее сообщалось, что два медработника из «красной зоны» в больнице поселка Знаури,

которые не имели контакта с людьми за пределами медучреждения, заболели коронавирусом. Все ранее заболевшие коронавирусом, в основном курсанты российских вузов, находились также на карантине, состояние их удовлетворительное, им оказывается необходимая медпомощь.

Всего на двухнедельном карантине находятся 348 человек, в медучреждениях республики - 236. Санитарная служба призывает соблюдать правила, действующие при пандемии коронавируса.

Однако в Северной Осетии за сутки коронавирус подтвержден еще у 75 жителей. Таким образом, по состоянию на 08:00 17 мая, в республике зафиксировано 2 165 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.

Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 - в больницах, 1 041 выздоровели, 15 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек, сообщает ГТРК «Алания».