The Washington Post советует супердержавам изучить опыт Грузии по борьбе с коронавирусом

The Washington Post отметил усилия Грузии в борьбе с коронавирусом – авторитетное американское издание считает, что супердержавам стоит обратить внимание на опыт этой страны. В статье The Washington Post отмечается, что для таких сильных и огромных государств как США, Великобритания, Россия и Китай, пандемия обернулась особенно серьезными последствиями. Между тем, сравнительно небольшим и менее влиятельным странам с кризисом удается управлять достаточно эффективно.

The Washington Post выделяет и рассказывает о шести государствах, которым уже удается победить эпидемию. В их числе оказалась и Грузия. «Пока в соседней России бушует коронавирус, Грузия кажется островком спокойствия. В стране с населением в 3,75 миллиона человек число подтвержденных случаев коронавируса меньше 700, скончались 12 человек, что заслужило высокую оценку Всемирной организации здравоохранения», - говорится в статье.

Авторы материала уверены, что остановить распространение коронавируса удалось благодаря оперативным действиям правительства Грузии. Например, уже в конце января в аэропортах страны обязательным стал термоскрининг, начали вводиться ограничения на международные поездки.

The Washington Post напоминает, что страна уже анонсировала открытие границ для туристов. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе сообщил журналистам, что на фоне этих новостей заинтересованные американцы обращаются в его офис с бизнес-предложениями и запросами на путешествия.

Бакрадзе считает, что именно небольшой размер стал важным преимуществом Грузии во время эпидемии. При этом дипломат отметил, что после распада СССР страна пережила много бед, и граждане были готовы пойти на такие жертвы, как запрет международных полетов и целый ряд мер социального контроля.

В качестве успешных примеров борьбы с коронавирусом The Washington Post также называет Вьетнам, Гану, Коста-Рику, Ливан и Новую Зеландию.