Cвященники с иконами объезжают улицы Тбилиси, окропляя их святой водой

Украинская сторона экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки «Исламское государство» Цезаря Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

В сотрудничестве с грузинскими коллегами Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года. По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.

Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым. Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В настоящее время он находится под экстрадиционным арестом в Украине.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье «членство и участие в террористической организации». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Согласно информации Общинного радио Панкиси «Way», Цезарь Тохосашвили - уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти. Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.