США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

Послы более чем 20 иностранных государств распространили совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, призвав власти Грузии и общественность прилагать больше усилий для создания атмосферы толерантности.

Заявление составлено: офисом ООН в Грузии, посольствами ЕС, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Швейцария, Великобритания и США, а также главой представительства Совета Европы в Грузии и главой Мониторинговой миссии ЕС в Грузии.

Послы напоминают, что сегодня, 17 мая, исполнилось ровно 30 лет с того дня, как Генеральная ассамблея ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Авторы обращения выразили поддержку и солидарность сообществу ЛГБТКИ+ в Грузии. Они отмечают, что на фоне пандемии COVID-19 «больше всего пострадали уязвимые и маргинальные группы, в том числе сообщество ЛГБТКИ+».

«Дискриминация и стигма, с которыми обычно сталкиваются люди ЛГБТКИ+ при получении доступа к медицинским и другим социальным услугам, в условиях пандемии могут оказаться фатальными. Карантинные меры повышают риск семейного насилия в их отношении. Из-за ограничения экономической деятельности многие люди, а особенно, в неформальном секторе, потеряли источник средств к существованию и лишились доходов. При этом они оказались за пределами сети социальной безопасности», - сказано в заявлении.

Послы приветствуют усилия, предпринимаемые правительством Грузии для того, чтобы предоставить таким людям социальную защиту. Они отмечают, что в условиях пандемии в Грузии лица ЛГБТКИ+, наравне с другими уязвимыми и маргинальными группами, могут надеяться на помощь Совета по правам человека и советника премьер-министра Грузии по правам человека и гендерному равенству.

Авторы заявления подчеркивают, что в Грузии проблемы ЛГБТКИ+ не ограничиваются только кризисом COVID-19. Они напоминают, что в прошлом году 17 мая международное сообщество высказалось о том, что широкие меры защиты прав человека, закрепленные в законодательстве Грузии, вступают в конфликт с предрассудками и насилием, с которыми ЛГБТКИ+ люди сталкиваются каждый день.

Послы высоко оценили шаги, которые власти Грузии приняли с тех пор.В качестве примера приводится задействование новых положений Национального плана действий в области прав человека, который направлен на борьбу с преступлениями на почве ненависти, повышение осведомленности о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В заключение они отмечают, что в условиях кризиса COVID-19 Грузии удалось показать себя с лучшей стороны, и каждый член общества действовал так, чтобы его поступки не поставили под угрозу других. Послы надеются, что в будущем «этот дух охватить все многообразие грузинской жизни, включая сообщество ЛГБТКИ+», поскольку это будет отвечать интересам построения гармоничного и жизнеспособного общества.