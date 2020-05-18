Аслан Бжания назначил врио председателя Службы госбезопасности

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что главной причиной множества тяжёлых случаев коронавирусной инфекции в Дагестане является то, что жители республики поздно обращаются за медицинской помощью и занимаются самолечением. Он сослался на мнение "специалистов", подчеркнув, что следует проверить и то, как в Дагестане соблюдают самоизоляцию.

Путин указал и на жалобы дагестанцев, что "необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме". Совещание с участием Путина транслировала "Россия-24", на слова президента обратила внимание "Медиазона".

Президент в понедельник провёл видеоконференцию о ситуации в Дагестане - после того, как из республики начали поступать многочисленные сообщения о большом числе смертей от коронавирусной инфекции и "внебольничной пневмонии".

Министр здравоохранения Дагестана, в частности, сообщил, что в республике от "внебольничной пневмонии" за последнее время умерли более 600 человек. В официальную статистику смертей от коронавируса они не попали. COVID-19 по состоянию на 18 мая назван в Дагестане причиной смерти 29 человек. От пневмонии в Дагестане умерли более 40 медицинских работников. При этом, по словам министра, все случаи "внебольничной пневмонии" в республике врачи сейчас рассматривают как потенциально вызванные коронавирусом.

Путин поручил выделить Дагестану необходимую помощь: "и финансовую, и материальную, и кадровую". В частности, будут доставлены тест-системы, о нехватке которых рассказали президенту.