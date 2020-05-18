Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии

В понедельник начинает работу Всемирная ассамблея здравоохранения – в этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что на повестку форума будет вынесено расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.

К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.

Они хотят получить ответы на целый ряд вопросов, и в частности – все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию коронавирусной инфекции, которая привела к заражению более четырех с половиной миллионов человек в мире и смерти 300 тысяч заболевших.

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил резко против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.

Вашингтон пока также не поддержал инициативу. США настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о вирусе, а ВОЗ, по его мнению, помогала в этом Пекину. Власти США не исключили, что могла произойти утечка вируса из лаборатории в городе Ухань. Официально разведывательное сообщество США не заявляло о наличии доказательств этого. Китай такую возможность категорически отрицает.