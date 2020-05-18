Из 45 инфицированных в Норкском доме-интернате 28 – сотрудники учреждения

В Норкском доме-интернате в Ереване подтверждены 45 случаев инфицирования коронавирусом. По словам пресс-секретаря Министерства труда и социальных вопросов Соны Мартиросян, состояние трех пожилых людей крайне тяжелое.

«28 инфицированных – это сотрудники учреждения. В основном у них вообще нет симптомов. Поэтому они изолированы в гостиницах. 14 из 17 пожилых людей получают медицинскую помощь в медицинских центрах «Сурб Григор Лусаворич» и «Сурб Аствацацин», - сказала Мартиросян.

Были протестированы все проживающие в интернате пожилые люди - более 200 человек. По словам пресс-секретаря министерства, позже будет проведено повторное тестирование.

Карантинный режим в учреждении еще больше ужесточен, приглашены специалисты извне, чтобы держать состояние здоровья пожилых пациентов под контролем, сообщает Радио Азатутюн.

В трех домах престарелых в Армении проживают около 580 человек. Норкский дом-интернат, расположенный в 20 метрах от инфекционной больницы «Норк», является единственным, где были выявлены случаи заражения.

В доме-интернате № 1 проживают 210 человек. Директор Ваан Зурабян сказал, что у них нет случаев заражения. Он сообщил, что все дома престарелых в конце февраля перешли на карантинный режим. «С 21-го апреля мы вообще перешли на закрытый режим работы. Работники не уходят домой, отменены все посещения, приходы и уходы», - сказал он.

Единственным исключением является машина, привозящая продукты питания, водитель которой, по заверению директора, перед тем, как войти, тщательно проверяется. Сам директор входит в дом престарелых только в день смены, раз в 14 дней. Пока в этом доме-интернате нет ни одного случая заражения, прогулки для пожилых людей не запрещены.

А вот жители Норкского дома-интерната больше не спускаются во двор.