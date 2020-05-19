ЦИК Беларуси отказал в регистрации сторонникам Статкевича

Центризбирком Беларуси на заседании во вторник отказал в регистрации 22-м инициативным группам по выдвижению кандидатов на предстоящих в августе президентских выборах.

Среди отклоненных заявок – те, что подавали сторонники оппозиционного политика, лидера незарегистрированной социал-демократической партии (Народная Громада) Николая Статкевича. Агентство "Интерфакс" также передаёт, что глава избиркома Лидия Ермошина обвинила соратников Статкевича в попытках заразить сотрудников ЦИК коронавирусом. Ермошина утверждает, что в группе оппозиционеров был человек с положительным тестом на этот вирус. Реакцию активистов на эти слова агентство не приводит.

19 мая ЦИК зарегистрировал лишь одну инициативную группу, которая представляет заместителя председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталью Кисель.

Всего в ЦИК поступило 55 заявлений от потенциальных кандидатов. Это число называют рекордным за всю историю президентских кампаний в стране. Приём заявлений завершился в минувшую пятницу. Тогда же комиссия рассмотрела 14 заявок, зарегистрировав 4 группы, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.

Среди тех, кому было отказано, блогер Сергей Тихановский, который ведёт популярный YouTube-канал "Страна для жизни". На машине с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по стране. После задержания Тихановского 6 мая начались акции в его поддержку. 18 мая блогеру назначили второй административный арест на 15 суток.

Парламент Беларуси утвердил датой очередных выборов президента 9 августа. Предвыборная кампания проходит в условиях эпидемии коронавируса, хотя общенациональный карантин в стране не вводился. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.