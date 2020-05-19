Путин отверг предложение Армении и Беларуси по цене на газ

Президент России Владимир Путин отклонил предложение Армении и Беларуси установить единый тариф на газ.

На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Путин отметил, что считает, что единый тариф может применяться только на едином рынке.

Открывая встречу, президент Беларуси Александр Лукашенко вновь коснулся цены на газ, подчеркнув, что по этому вопросу они не могут прийти к взаимоприемлемому решению уже на протяжении нескольких лет, в то время как актуальность вопроса растет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассказал об общем подходе к единому рынку на энергоносители и ценообразованию в ЕАЭС.

Между тем, Владимир Путин возразил, что единый тариф может быть реализован только на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут. Мы об этом с вами очень хорошо знаем. А пока цены должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты, инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», - заявил президент РФ.