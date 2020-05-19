Автандил Сурманидзе назначен заместителем главы администрации Сухуми

Бывший командир вооружённых отрядов так называемой "Донецкой народной республики", бывший сотрудник российских спецслужб Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В беседе, которая шла по скайпу больше трёх часов, Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" – за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", – признался Гиркин.

Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.

Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.

Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин – "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".

Про бывшего руководителя "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в августе 2018 года в результате покушения, Гиркин сказал, что тот "хапал всё, что валялось у него под рукой". В частности, по словам бывшего командира ополчения, "Захарченко ограбил в Донецке всех коллекционеров оружия". Собеседник Гордона также рассказал, что глава "ДНР" "пил каждый день, и в пьяном виде был неуправляем". Гиркин высказал уверенность, что его убили из-за "властно-денежных проблем" и что украинские спецслужбы к этому непричастны. Нынешний Донбасс он назвал "серой зоной, которая бездарно управляется из России".

Вместе с тем, по мнению Гиркина, Донбасс и аннексированный Крым могут вернуться под контроль Украины только в одном случае: если Россия развалится. Сам бы он этого не хотел и, напротив, мечтал бы видеть в составе России всю Украину.

Отдельно Гиркин отметил, что если бы не военная помощь из Москвы и если бы украинскую армию в 2014 году возглавляли более дееспособные и умные командующие, то силами одного ополчения добиться успеха было бы невозможно.