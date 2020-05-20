Bloomberg прогнозирует падение ВВП России во втором квартале на 16%

Валовой внутренний продукт России во втором квартале 2020 года может сократиться на 16 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таков прогноз агентства Bloomberg на основании данных о российской экономике в апреле, предоставленных Министерством финансов России. Минфин опубликовал данные о доходах и расходах бюджета в апреле.

Аналитики Bloomberg отмечают, что введённые в России карантинные меры серьёзно ограничили экономическую активность. По оценкам агентства, в апреле экономика сократилась на четверть. Bloomberg, в частности, указывает на спад продаж автомобилей в апреле на 72 процента.

Bloomberg считает, что последствия эпидемии будут для российской экономики более серьезными, чем во время мирового финансового кризиса. Источник "Интерфакса" ранее рассказал, что в Минэкономразвития России прогнозируют сокращение экономики во втором квартале не менее чем на 9,5 процента.

По итогам всего 2020 года Банк России прогнозирует падение ВВП России на 6 процентов. Агентство Fitch прогнозирует падение на 3,3 процента, Moody's на 5,5 процента.