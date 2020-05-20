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В Подмосковье при крушении вертолёта Ми-8 погибли трое военных
Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от города Клин Московской области. Экипаж погиб, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
По данным "Коммерсанта", вертолет направлялся в военный городок Клин-5, где находится Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Примерно в 20 километрах от него экипаж вертолета сообщил о технических неполадках на борту и попытался совершить вынужденную посадку. В результате крушения погибли три человека. По данным ресурса Forumavia, погибшие пилоты были совсем молодыми людьми, закончившими военные училища в 2017 и 2019 годах. Скорее всего они проходили обучение или переподготовку в центре армейской авиации.
По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было, сообщили в Минобороны. Возбуждено уголовное дело.
Другие новости дня
В Абхазии выявлен еще один заразившийся коронавирусом - курсант военного вуза
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса самопровозглашенной республики Абхазия информирует о ситуации на 20 мая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза, – диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь.
Штаб обращается к гражданам с просьбой, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы в один день — 24 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника близкие к администрации президента России. Ранее эту дату назвали вероятным днём голосования по поправкам источники агентства "Интерфакс" и главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Так же 24 июня рассматривается в качестве основной даты для перенесённого Парада Победы, утверждает РБК. В этот день в 1945 году состоялся военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне.
По мнению близких к администрации президента источников, проведение парада в июне станет формой воодушевления людей после долгого периода ограничений из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, организация двух мероприятий - парада и голосования - в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днём.
Собеседник РБК также не исключил, что для обеспечения безопасности граждан в условиях эпидемии в положение о проведении голосования будет добавлена норма из принятых на прошлой неделе поправок в избирательное законодательство о возможности голосовать по почте.
Ранее источники "Коммерсанта" сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования по поправкам к Конституции : 24 июня и 8 июля. В качестве альтернативы для парада Победы называлось 3 сентября.
- О переносе на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин сообщил 25 марта. В середине апреля объявил о переносе парада Победы, объяснив этом тем, что риски, "связанные с эпидемией ещё чрезвычайно высоки". Новую дату мероприятия Путин тогда не назвал.
- По данным на 19 мая, в России зарегистрировано почти 300 тысяч заболевших COVID-19.
Число международных визитёров в Грузии за 4 месяца сократилось на 40%, в апреле – на 95%
В январе-апреле текущего года число международных визитов в Грузию составило 1 368 586, что на 39.6 процентов ниже показателя прошлого года. Новая статистика опубликована на сайте Администрации туризма Грузии.
В апреле, когда границы Грузии были почти полностью закрыты для иностранцев, спад превысил 95 процентов. Грузию посетили лишь 35 497 визитёров (в апреле 2019 года – 647 770).
В апреле по числу визитов лидируют Турция (14 219, −85%), Армения (8 018, −91.5%) и Россия (3 778, −96.7 %).
За первые четыре месяца текущего года по числу визитов лидирует Азербайджан (264 740, −32.5%), на втором месте Турция (194 277, −34.4%), на третьем Армения (189 738, −41.9%)
В апреле Грузию посетил 401 гражданин стран Евросоюза (−98.8%), в январе-апреле 59 337 (−31.1%).
В условиях чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса, пересечь грузинскую границу могут лишь граждане Грузии, водители грузовых автомобилей, дипломаты и сотрудники гуманитарных миссий.
Правительство планирует открыть границы для туристов 1 июля. Безопасные туристические коридоры могут быть открыты для Израиля, Чехии, стран Балтии, Греции и других стран.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, 19 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 713, - сообщила журналистам медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
По её словам, 9 новых случаев выявили в сёлах Болнисского района, двое инфицированных находились в самоизоляции.
Число выздоровевших пациентов выросло на 19 и достигло 475. В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 351.
«Это ваше решение» – Зурабишвили рассказала о реакции Иванишвили на помилование оппозиционеров
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Рустави 2» заявила, что самостоятельно приняла решение о помиловании оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
При этом, по словам Зурабившили, о своём решении она заранее сообщила руководителю правящей партии Бидзине Иванишвили, премьер-министру Георгию Гахария и спикеру парламента Арчилу Талаквадзе.
«Я не обратилась к ним с вопросом. Я хотела, чтобы они были в курсе. Это – нормальная форма правления страны», – отметила Зурабишвили.
Журналист поинтересовался, какова была реакция Иванишвили на решение президента.
«Это ваше решение, – сказал он. Так было и после моего избрания. Иванишвили сказал, что мы поможем вам, но ваше президентство независимо и нейтрально, как этого требует конституция», – сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер вновь заявила, что она не помиловала политзаключённых и готова указать на это европейским и американским политикам. Однако отметила, что не общалась с сенаторами США, так как «это не её уровень».
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
Пашинян: Если мы не переломим этот темп, то 12 июня будет 20 тысяч случаев коронавируса
В данный момент мы стоим перед большой проблемой, и причина этой проблемы заключается в том, что мы все, пожалуй, недостаточно серьезно относимся к коронавирусу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
«Каждый из нас должен проявить особую политическую и гражданскую ответственность», - заявил премьер-министр. «Если мы не переломим этот темп, то 29 мая у нас будет 10 тысяч случаев коронавируса, а 12 июня – 20 тысяч», - добавил он.
Это, по словам Пашиняна, будет означать, что число смертей существенно увеличится, потому что отделения реанимации будут переполнены.
«Если мы не сможем переломить эту динамику, если мы не замедлим темп, мы действительно столкнемся с очень серьезными проблемами, и каждый день у нас будут десятки, а может и сотни смертей. А это значит, что мы будем вынуждены вводить жесточайшие ограничения. Но у нас есть возможность не делать этого, и лучший способ не делать этого – это опять же индивидуальная ответственность каждого из нас», - заявил глава армянского правительства.
Пашинян подчеркнул, что в эти дни он встречал на улицах людей, которые ходят и разговаривают без масок, не придерживаясь социальной дистанции. Он призывал граждан носить маски, поддерживать социальную дистанцию, дезинфицироваться, использовать только дезинфицированную посуду.
Премьер-министр подчеркнул, что в автобусы и общественный транспорт без маски входить нельзя. «Мы примем строжайшие меры, будем штрафовать нарушителей, потому что это вопрос национальной безопасности, вопрос соблюдения правил».
Число случаев коронавируса в Армении накануне достигло 5041. Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении от инфекционного заболевания скончалось 64 человека.
Зурабишвили: формат антитеррористического центра предполагал участие России, Грузии и НАТО
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.
«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер также заявила, что является сторонницей прямого диалога с Россией: «Это одно из реальных дипломатических средств по решению какого-либо вопроса», - отметила она.
Ранее о договорённости, достигнутой с Зурабишвили, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Когда она переехала из Франции и стала министром иностранных дел Грузии, она приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Именно с ней мы вели и успешно завершили переговоры о выводе из Грузии двух остававшихся российских военных баз. Эта договорённость была в дальнейшем одобрена президентами Путиным и Саакашвили. Упомяну один интересный момент, который показывает, насколько договороспособны стороны и насколько стороны были в то время реально заинтересованы в сохранении добрых отношений. ... Частью этой договорённости было обоюдное согласие создать на территории одной из этих бывших баз, или рядом с их территорией, российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что в нём будут работать три десятка россиян и пара сотен грузинских специалистов. Это был символ нашего партнёрства: мы выводим базы, которые утратили какую-либо актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом регионе были неспокойные события) - мы договорились такой центр создать. Мы подписали, базы были выведены, а грузинская сторона просто отказалась от своих собственных решений по созданию такого грузино-российского антитеррористического центра. Думаю, что если бы тогда было бы проявлено всё-таки уважение к достигнутым договорённостям, это могло бы изменить дальнейший ход событий. Это было бы жестом, который создавал бы базу для доверия, для сотрудничества в очень чувствительной сфере. Это всегда помогает сближению», - отметил Лавров.
Он также заявил, что внимательно следит за заявлениями грузинских руководителей, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.
Партия Макрона «Вперёд, Республика!» лишилась 17 депутатов
Партия президента Франции Эммануэля Макрона утратила абсолютное большинство мест в Национальном собрании, нижней палате парламента. 17 депутатов президентской партии "Вперёд, Республика!" вышли из неё и создали парламентскую группу "Экология, демократия, солидарность". Её возглавил Матьё Орфелен.
Во франкции президентской партии в парламенте осталось 288 депутатов, прошлом году их было 314. Как сообщает "Евроньюс", для абсолютного большинства сторонникам Макрона не хватает одного депутата. Вероятно, такое положение вряд ли скажется при голосовании по ключевым вопросам: Макрон пользуется надёжной поддержкой депутатов центристского "Демократического движения", фракцию которого образуют 46 депутатов.
Выход из партии Макрона 17 человек, вероятно, означает, что популярность главы государства падает. Этому в немалой мере содействовало в последние два года скандальное поведение одного из охранников президента, а позднее - массовые протесты движения "жёлтых жилетов" и предложенный правительством проект пенсионной реформы. Эпидемия коронавируса и ограничительные меры властей также не прибавили популярности Эммануэлю Макрон.
Как отмечается в публикации "Евроньюс", борьба с инфекцией способствовала росту популярности премьер-министра Эдуара Филиппа, что подтверждается социологическими опросами проведёнными в мае.
Bloomberg прогнозирует падение ВВП России во втором квартале на 16%
Валовой внутренний продукт России во втором квартале 2020 года может сократиться на 16 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таков прогноз агентства Bloomberg на основании данных о российской экономике в апреле, предоставленных Министерством финансов России. Минфин опубликовал данные о доходах и расходах бюджета в апреле.
Аналитики Bloomberg отмечают, что введённые в России карантинные меры серьёзно ограничили экономическую активность. По оценкам агентства, в апреле экономика сократилась на четверть. Bloomberg, в частности, указывает на спад продаж автомобилей в апреле на 72 процента.
Bloomberg считает, что последствия эпидемии будут для российской экономики более серьезными, чем во время мирового финансового кризиса. Источник "Интерфакса" ранее рассказал, что в Минэкономразвития России прогнозируют сокращение экономики во втором квартале не менее чем на 9,5 процента.
По итогам всего 2020 года Банк России прогнозирует падение ВВП России на 6 процентов. Агентство Fitch прогнозирует падение на 3,3 процента, Moody's на 5,5 процента.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 707
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 707. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Согласно этой же информации, 456 инфицированных уже выздоровели. В режиме карантина находится 4914 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 340. От коронавируса в Грузии скончались 12 человек.
Как сообщает Общественный вещатель Грузии, все пять новых случаев инфицирования связаны с селом Мушевани Болнисского района. Источник их инфицирования известен. Всего в кластере села Мушевани зафиксировано 50 случаев коронавируса.
С 25 апреля в этом поселении действует строгий карантинный режим. В лабораторию были отправлены 145 образцов биоматериала. Среди них 130 образцов из села Мушевани и 15 из города Болниси. В настоящее время в Болниси зарегистрировано 156 подтвержденных случаев заболевания, 66 пациентов выздоровели, трое умерли.
Сегодня в селе Мушевани продолжили брать образцы биоматериала у населения и 88 образцов уже отправлены в лабораторию.
Коронавирус повторно подтвердился у выздоровевшего мужчины, выписанного из Сачхерского медцентра
В Сачхерский медицинский центр помещен один пациент с диагностированным коронавирусом. По словам директора центра Михаила Камушадзе, пациент – молодой мужчина, поступивший в клинику несколько дней назад. Как заявил Камушадзе, состояние пациента удовлетворительное, передает «ИнтерпрессНьюс».
Глава управления Имеретии центра контроля заболеваний Гоча Гиоргадзе заявляет, что пациент две недели назад лечился в Сачхерском медицинском центре от кронавируса, в результате лечения тестирование у него вирус не выявило. После этого мужчину выписали из клиники и перевели в самоизоляцию на две недели.
За этот период у пациента появились симптомы, характерные для коронавируса. В результате исследования в клинике у него вновь подтвердился коронавирус.
Баграт Боджгуа назначен и.о. главы администрации Гудаутского района
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил Баграта Боджгуа исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
СМИ публикуют биографию Баграта Боджгуа . Он родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны. В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия. В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.
В августе 1992 года вернулся в Абхазию. «В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия. С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района. С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района. Женат. Отец троих детей», - указано в биографии.
В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза
Главный санитарный врач Cанкт-Петербурга Наталья Башкетова ужесточила правила похорон из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки". Родственникам запретили прощания с умершими вне зависимости от причин смерти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на предписание.
"Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге", - говорится в документе.
"Фонтанка" уточняет, что этот документ пока нигде не опубликован, фотографию предписания прислал в редакцию один из читателей. При этом в ГУП "Ритуальные услуги" изданию подтвердили, что хоронить всех умерших действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стали ДТП или насильственные действия. "Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности", - пояснили в учреждении. На какое время введён запрет - неясно.
Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предписало хоронить в закрытых гробах только умерших от коронавирусной инфекции - пишет Север.Реалии.
По официальным данным на 19 мая, в Петербурге выявлено 11340 случаев заболевания. Умерли 95 человек, выздоровели - 2272 человека.
- В последние дни резкого роста числа новых инфицированных в Петербурге по официальным данным не наблюдается, их число колеблется от 400 до 450. В связи с этим неясно, что имеется в виду под "ухудшением эпидемиологической обстановки".
- Губернатор Петербурга Александр Беглов на днях заявлял, что, помимо коронавирусной инфекции, в городе многие болеют так называемой внебольничной пневмонией, причём число смертей от пневмонии в несколько раз больше, чем подтверждённых случаев смерти от COVID-19. Такая же ситуация и в ряде других регионов, наиболее известен пример Дагестана.
- В Москве на время так называемого режима самоизоляции закрыт доступ на кладбища, однако на участие в похоронах этот запрет не распространяется.
Автандил Сурманидзе назначен заместителем главы администрации Сухуми
И. о. главы администрации Сухуми Беслан Эшба сегодня представил коллективу нового заместителя – Автандила Сурманидзе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Человек с опытом работы в коммунальном хозяйстве, ветеран Отечественной войны, порядочный человек. Надеюсь, у нас будет слаженная, эффективная работа. Впереди предстоят определенные реформы. Как только мы их завершим, все работники администрации будет знать, кто за какое направление из заместителей будет отвечать и курировать», - сказал Беслан Эшба.
Автандил Сурманидзе поблагодарил главу администрации за оказанное доверие.
«Я многих знаю в Администрации, работал вместе с вами. Если все структуры будут слаженно работать, это будет на пользу городу. Сухум должен быть комфортным для жителей. Надеюсь, что я оправдаю оказанное мне доверие», - сказал Сурманидзе.
Пресс-служба публикует биографию Сурманидзе. Он родился 11 ноября 1967 года. В 1984 году окончил московскую школу №2. В 1986-1988 гг. – проходил службу в рядах Советской армии.
«Во время Отечественной войны народа Абхазии принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте в составе группы «Каскад». В 1999 году окончил Башкирский государственный университет, специальность «юрист». В 2008 году принимал активное участие в освобождении Кодорского ущелья. С 2010 по 2014 гг. – начальник домоуправления №1 при Администрации Сухума», - указано в сообщении.
Путин отверг предложение Армении и Беларуси по цене на газ
Президент России Владимир Путин отклонил предложение Армении и Беларуси установить единый тариф на газ.
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Путин отметил, что считает, что единый тариф может применяться только на едином рынке.
Открывая встречу, президент Беларуси Александр Лукашенко вновь коснулся цены на газ, подчеркнув, что по этому вопросу они не могут прийти к взаимоприемлемому решению уже на протяжении нескольких лет, в то время как актуальность вопроса растет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассказал об общем подходе к единому рынку на энергоносители и ценообразованию в ЕАЭС.
Между тем, Владимир Путин возразил, что единый тариф может быть реализован только на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.
«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут. Мы об этом с вами очень хорошо знаем. А пока цены должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты, инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», - заявил президент РФ.
Гахария назвал помилованных политиков «кастой привилегированных»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал помилование экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.
Гахария заявил, что президент Саломе Зурабишвили имела на это полное право. При этом глава правительства назвал помилованных политиков «кастой привилегированных».
«Я хорошо понимаю простых граждан, которые злятся. Они видят, что касту привилегированных политиков помиловали после конкретных криминальных преступлений лишь из-за того, что они примерили на себя политическую мантию», - заявил Гахария журналистам.
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
- Депутат Европарламента Анна Фотыга написала в Twitter, что «приветствует помилование президентом Саломе Зурабишвили политических заключенных». Зурабишвили ответила ей: «Если быть точным, я не помиловала «политических заключенных». В Грузии нет политзаключенных».
ЦИК Беларуси отказал в регистрации сторонникам Статкевича
Центризбирком Беларуси на заседании во вторник отказал в регистрации 22-м инициативным группам по выдвижению кандидатов на предстоящих в августе президентских выборах.
Среди отклоненных заявок – те, что подавали сторонники оппозиционного политика, лидера незарегистрированной социал-демократической партии (Народная Громада) Николая Статкевича. Агентство "Интерфакс" также передаёт, что глава избиркома Лидия Ермошина обвинила соратников Статкевича в попытках заразить сотрудников ЦИК коронавирусом. Ермошина утверждает, что в группе оппозиционеров был человек с положительным тестом на этот вирус. Реакцию активистов на эти слова агентство не приводит.
19 мая ЦИК зарегистрировал лишь одну инициативную группу, которая представляет заместителя председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталью Кисель.
Всего в ЦИК поступило 55 заявлений от потенциальных кандидатов. Это число называют рекордным за всю историю президентских кампаний в стране. Приём заявлений завершился в минувшую пятницу. Тогда же комиссия рассмотрела 14 заявок, зарегистрировав 4 группы, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.
Среди тех, кому было отказано, блогер Сергей Тихановский, который ведёт популярный YouTube-канал "Страна для жизни". На машине с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по стране. После задержания Тихановского 6 мая начались акции в его поддержку. 18 мая блогеру назначили второй административный арест на 15 суток.
Парламент Беларуси утвердил датой очередных выборов президента 9 августа. Предвыборная кампания проходит в условиях эпидемии коронавируса, хотя общенациональный карантин в стране не вводился. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.
The Hill: В Грузии Кремль продолжает постепенное наступление на границы
Оказавшись под давлением глобальных кризисов, Путин нашел способы использовать их в своих интересах, - под таким заголовком публикует статью американское издание The Hill.
В статье говорится, что падение мировых цен на нефть и пандемия нанесли удар по Путину в очень неподходящий момент. «Это случилось в самый разгар кампании по продвижению поправок к российской конституции, которые в случае принятия позволят Путину снова баллотироваться в президенты в 2024 году», - сказано в публикации, перевод которой опубликовал портал Inosmi.
Но автор публикации полагает, что кризисы, слившиеся в одной точке, «в ближайшее время вряд ли существенно ослабят позиции Путина внутри России или за ее пределами». В этом контексте говорится о четырёх причинах – Путин сумел накопить значительные золотовалютные резервы; он укрепляет контроль над внутрироссийским информационным пространством; путинские механизмы общественного контроля хорошо отлажены, эффективны и постоянно расширяются; другие страны заняты борьбой с распространением COVID-19 и своими собственными внутренними проблемами.
В статье говорится, что Кремль «оттачивает свои инструменты гибридной войны, экспериментируя с кампаниями по распространению дезинформации касательно здоровья».
The Hill описывает и действия России в Украине и Грузии.
«В марте российские агенты провели скоординированную дезинформационную кампанию на Украине, в результате которой жители небольшого города устроили акцию протеста против приезда украинцев, эвакуированных из Китая», - сказано в статье.
«Кремль и в Грузии продолжает постепенное наступление на границы. В апреле поддерживаемые Россией сепаратисты построили ограждение на границе югоосетинского региона», - говорится в публикации.
«Это оголение подноготной всей российской агрессии!» – Саакашвили об интервью с Гиркиным
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у Игоря Гиркина, также известного как Игорь Стрелков.
«Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем», - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является патриотом Украины.
По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто «отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире».
Саакашвили подчеркнул, что Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.
«Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!» - отметил Саакашвили.
- В беседе, которая шла по скайпу больше трёх часов, Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" – за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", – признался Гиркин.
- Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.
- Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.
- Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин – "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".
- Гордон уже во второй раз менее чем за месяц берёт интервью у видных деятелей так называемой "русской весны", в отношении которых на Украине выдвинуты многочисленные обвинения в связи с их ролью в аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Ранее он общался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. За интервью с ней, а теперь и со Стрелковым в адрес Гордона звучит и критика.
- Гордон заявляет, что эти разговоры он записывал «в содружестве с украинскими спецслужбами». По его мнению, данные интервью помогут Украине в международных судах по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.
Грузия выясняет, как корейская НПО собирается оказать гуманитарную помощь Сухуми
Издание The Korea Herald накануне опубликовало статью о гуманитарной помощи из Южной Кореи. В ней говорилось об инициативе НПО Global Honors Network, которая планирует помочь самопровозглашенной республике Абхазия в борьбе с коронавирусом. Речь идёт, в частности, о поставках тестов для диагностики COVID-19.
В статье Абхазия была названа страной, недавно отколовшейся от Грузии. Был приведён и список стран, признавших её независимость.
Посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили заявил «Эху Кавказа», что грузинское дипломатическое ведомство обратилось к корейскому изданию, которое внесло в статью несколько изменений – например, Абхазия больше не упомянута в заголовке. Посол связался и с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
«Корейская Республика безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Кроме того, корейское правительство не принимает никакого участия в оказании помощи, как это было указано в статье. После вмешательства посольства издательство внесло изменения в текст – Абхазия уже не указана в качестве новообразованного государства. Что касается НПО, она основана в Корее, у неё есть связи в России и США. Мы пытаемся связаться с организацией, чтобы узнать детали», - заявил Бердзенишвили «Эху Кавказа».
По словам дипломата, для оказания любой помощи из Южной Кореи необходимо разрешение правительства, а обращение по данному вопросу не поступало. Посол не исключает, что помощь оказывают через третью страну.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число подтверждённых случаев коронавируса достигло 24.
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на сайте Кремля.
Премьер-министр был на больничном с 30 апреля после того как стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. Его обязанности исполнял первый вице-премьер Александр Белоусов.
Тем не менее Мишустин провёл несколько совещаний из больницы. В качестве кого он его проводил, если его обязанности исполнял другой человек — не сообщалось.
- Кроме Мишустина в правительстве переболели коронавирусной инфекцией глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.
Франция и Германия предложили создать фонд поддержки ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили направить 500 миллиардов евро в фонд восстановления после эпидемии коронавируса.
Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по видеосвязи. По словам политиков, Париж и Берлин заинтересованы в сильном Евросоюзе, поэтому они внесли такую инициативу.
Деньги из фонда направят в наиболее пострадавшие сектора и регионы. Какие именно отрасли нуждаются в помощи, решит Еврокомиссия.
Фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы. По словам Меркель, с помощью дополнительных инвестиций получится перезапустить европейскую экономику.
Западные СМИ называют это важным шагом, который поможет объединить Евросоюз после пандемии COVID-19.
Жителя Грузии задержали в карантинной зоне за наркопреступление
Полиция задержала жителя Грузии за незаконное приобретение и хранение наркотиков. По информации грузинской службы «Радио Свобода», таблетки Метадона были обнаружены в ходе обыска гостиничного номера одной из карантинных зон.
Задержанному гражданину 1992 года рождения грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее СМИ также сообщили о задержании в т.н. температурном центре города Терджола 36-летнего мужчины. У него обнаружили марихуану и 36 таблеток Суботекса.
Число случаев инфицирования коронавирусом в России приблизилось к 300 000
В России за сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев с начала вспышки приблизилось к 300 тысячам и составило 299 941.
Четвёртые сутки подряд, согласно официальной статистике, выявляется менее десяти тысяч инфицированных. Число умерших от коронавируса за день, по официальным данным, составило 115, за всё время — 2837. Выздоровели за сутки 5921 человек, а всего 76 130.
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