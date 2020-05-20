Саломе Зурабишвили пригласила в Грузию короля Бельгии 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с королем Бельгии Филиппом стратегию открытия экономики в Грузии и Бельгии, сообщает сегодня, 20 мая, администрация президента.

Как отметил король Бельгии, ответственность общества очень важна во время борьбы с пандемией коронавируса, а также на этапе открытия экономики, и в этом отношении население Грузии и Бельгии показали отличный пример ответственности.

Президент Грузии рассказала об открытии сферы туризма, коридорах безопасного туризма и безопасных туристических местах в стране, отметив, что огромное значение для выхода Грузии из экономического кризиса имеет задействование сектора туризма. Зурабишвили поблагодарила Бельгию за поддержку Грузии и пригласила короля Филипа посетить Грузию.

Со своей стороны, король пригласил президента Грузии на открытие Международного фестиваля культуры «Европалия - 2022» в Брюсселе, который будет посвящен Грузии.

Международный фестиваль культуры «Европалия» проводится в Бельгии раз в два года, начиная с 1969 года, под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов «Европа» и «опалия» (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая), сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саломе Зурабишвили сегодня также беседовала по телефону с великим герцогом Люксембургским, с которым обсудила перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах.

В беседе Зурабишвили отметила, что преодоление экономического кризиса и открытие безопасного туризма являются приоритетными направлениями. По ее словам, ведется работа с тем, чтобы Грузия открыла безопасные коридоры воздушного сообщения с разными странами, но в то же время эффективно избежать второй волны коронавируса.