За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев коронавируса

По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 46 человек. Все тесты показали отрицательный результат.

34 человека сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они являются военными курсантами: 32 - по линии Минобороны и 2 - Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.

Таким образом, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент скончался.