Амиран Гамкрелидзе: Решение о запуске общественного транспорта будет принято в ближайшее время

По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, решение о запуске общественного транспорта в Грузии будет принято в ближайшее время. По словам Гамкрелидзе, вопрос обсуждается в Координационном совете.

«Было объявлено, что чрезвычайное положение в стране будет отменено 22-го. И сегодня на Координационном совете говорилось, что на примере наших соседей нам следует быть очень осторожными при отмене ограничений в быстром темпе.

Спрос на общественный транспорт, конечно, высок. Вы знаете, что общественный транспорт в основном загружен в больших городах, особенно в тбилисском метро, автобусах и т.д. Я могу заверить вас, что этот вопрос обсуждается и, конечно, это может случиться не завтра или послезавтра, но решение будет принято в ближайшее время», - сказал он.