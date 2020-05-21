В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама

Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама – с 23 по 26 мая. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил эти четыре дня выходными и призвал жителей республики провести праздник дома.

В инстаграме МВД Чечни сообщается, что государственные органы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов на совещании поручил местным руководителям довести эти требования до глав районных администраций и духовенства. Он отметил, что жители республики с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, однако попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. Нарушителей режима самоизоляции власти будут наказывать по всей строгости закона, сказал Алханов.

В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин ранее объявил, что 24 мая во время Ураза-байрама мечети в Москве и других регионах будут закрыты. Он призвал верующих соблюдать меры предосторожности и встретить праздник дома. Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.