Цирк, политический маскарад, третий фронт – Гахария о действиях оппозиции

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство борется с пандемией коронавируса на двух фронтах – здоровья и экономики. Оппозиция же, по его словам, накануне открыла третий фронт. Гахария назвал действия оппонентов цирком и политическим маскарадом.

«Вчера мы обнаружили, что открыт новый фронт – политический. Этот политический маскарад ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан», – отметил Гахария.

Накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье», согласно которым правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Оппозиция выступала против изменений, заявляя о неконституционности законопроекта.

В правящей партии к вечеру объявили, что у ограничений будет временный характер и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.