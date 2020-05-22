В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии. Всего от COVID-19 умерли по официальным данным 3249 человек.

За прошедшие сутки в России выявлены 8894 новых инфицированных – это на 45 человек больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных достигло 326 448, сообщает оперативный штаб.

Выздоровели за сутки более 7 тысяч человек, а общее число выздоровевших почти достигло 100 тысяч.

Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему в Москве - около 3 тысяч. Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит за счёт других регионов.

Карантинные меры в связи с инфекцией в России начали вводить в конце марта. 11 мая президент Владимир Путин заявил, что регионы могут начать принимать решения об ослаблении так называемого режима самоизоляции. В Москве этот режим сейчас продлён до 31 мая.