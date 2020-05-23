Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение банка в Москве

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении Арсена Торосяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу.

Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличается от армянской, причем не с лучшей стороны. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии, можно объяснить особенностями методологии и качеством тестов, проводимых в соседней стране.

В эфире телеканала «Рустави 2» Гамкелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками. Глава NCDC сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра. «Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы – очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», - заявил Гамкрелидзе.

Торосян также утверждает, что среди граждан, прибывших из Грузии в Армению, было выявлено много больных с COVID-19, в том числе водителей фур. Гамкрелидзе в ответ на это напомнил, что для таких случаев существует регламент «международной конвенции о соблюдении правил здравоохранения Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ), участниками которой являются Грузия и Армения. Как пояснил руководитель NCDC, если на территории Грузии вирус подтверждается у иностранцев, то власти проинформируют ВОЗ, а также государство, гражданином которой является инфицированный.

Он также прокомментировал заявления Торосяна, касавшиеся прозрачности методологии учета смертей в Грузии. При этом Гамкрелидзе отметил, что сегодня в Грузии «тестируются все больные пневмонией во всех госпиталях и все амбулаторные обращения, где ставится диагноз пневмония».

При этом Гамкрелидзе заверил Торосояна, что, когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, речь идет только о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестах) и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются.

Согласно данным Минздрава Армении, по состоянию на 23 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 6 302. Из них выздоровели 2 936 человек, скончались 77. Активными остаются 3 257 случая. В Армении проведено в общей сложности 49 080 тестов.

На территории Грузии коронавирус был подтвержден у 728 человек. Из них выздоровели 508 пациентов – это почти 70% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 208 случаев. 12 человек с COVID-19 скончались. По состоянию на 22 мая в стране проведено более 45 707 ПЦР-тестов на коронавирус.