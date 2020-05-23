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Отозванный из Киева посол Грузии прошел карантин и готов к консультациям
Чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Украине Теймуразу Шарашенидзе, отозванному в Тбилиси для консультации, аудиенция в МИД назначена на 25 мая. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По словам главы МИД, Шарашенидзе уже прошел двухнедельный карантин, и встреча с ним назначена на понедельник.
«Естественно, мы следовали всем процедурам, предписанным для карантина. В понедельник он прибудет в министерство, мы рассмотрим все детали, все основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, нашими будущими отношениями [с Украиной]. Несмотря на эту проблему, мы остаемся стратегическими партнерами. Многие инициативы не подлежат пересмотру. Хотя ряд ситуаций создал проблемы в двусторонних отношениях, и нам необходим серьезный анализ того, как должны продолжаться двусторонние отношения», - заявил Залкалиани.
8 мая власти Грузии вызвали в Тбилиси посла из Украины «для консультаций». Такое решение было принято после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что действия Тбилиси не означают ухудшения отношений с Украиной. По его словам, Грузия «отозвала посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов».
Другие новости дня
Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение банка в Москве
Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение Альфа-банка в центре Москвы. Подозреваемый задержан. Видео штурма транслировал в инстаграме находившийся в помещении заложник.
В банке сообщили, что при задержании никто не пострадал. По данным источника ТАСС подозреваемый находится в «неадекватном состоянии».
Ранее днем мужчина в возрасте около 30 лет захватил отделение банка на улице Земляной вал в центре города. Он обещал взорвать бомбу. При задержании у него был обнаружен муляж взрывного устройства.
Подозреваемый требовал себе крупную сумму денег, утверждает источник ТАСС. Источник «Интерфакса» утверждает, что подозреваемый выбросил на улицу записку, где заявил, что деньги ему не нужны, а «нужна правда». Предположительно, к захвату подозреваемого подтолкнули долги по кредитам.
В центре Москвы в отделении банка захвачены заложники
Неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу в центре Москвы. Он угрожает взорвать бомбу.
На месте присутствуют сотрудники полиции, готовятся переговоры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Очевидец событий рассказал изданию «База», что на захватившем отделении банка фирменный костюм и рюкзак сервиса доставки еды Delivery Club.
По данным Life News, преступник взял в заложники пять человек. ТАСС со ссылкой на источник сообщает о шести заложниках. Очевидец, говоривший с «Базой», утверждает, что в помещении остался только один заложник.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, подозреваемый требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. «Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию», - цитирует агентство своего источника.
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Два человека с COVID-19 скончались в Ингушетии за сутки
Число умерших от коронавируса в Ингушетии выросло до 40, инфицированных - до 1 734, выздоровел 781 человек. Состояние 31 пациента с COVID-19 названо тяжелым, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Ингушетии в Instagram.
«Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 560 госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 277», - сказано в сообщении.
По данным ведомства, 31 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, девять из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Абхазию и Южную Осетию удалили из списка стран в TikTok
Самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия больше не указаны в списке стран при регистрации в видеохостинге TikTok. Если интернет-приложение уже установлено на телефоне, Абхазия и Южная Осетия «исчезают» при обновлении.
Интернет-пользователь Звиад Адзинбая, который одним из первых обратил внимание на TikTok-«признание», поблагодарил за реагирование министерство иностранных дел Грузии. Как известно, грузинское посольство в Китае связалось с компанией, которая владеет видеохостингом, и попросило её удалить Абхазию и Южную Осетию из списка.
В МИД Грузии 13 мая заявили, что ведомство всегда реагирует на упоминание отдельными субъектами/организациями оккупированных регионов Грузии независимыми единицами.
Реакцию Тбилиси на «признание» Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали «неадекватной».
В Южной Осетии за сутки выявлен еще один случай заболевания коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего - 35) у вновь прибывшего курсанта.
Накануне, 22 мая, в ПЦР-лаборатории комитета Югосетпотребнадзора был проведен 71 тест (всего более 1 000), один из них показал положительный результат. Таким образом, на утро 23 мая в инфекционном отделении РММЦ находятся 29 заболевших коронавирусом, среди них - 16 курсантов, 11 граждан, вернувшихся по линии консульства и 2 медработника. Все они чувствуют себя удовлетворительно.
По словам главы комитета Югосетпотребнадзора Марины Кочиевой, на двухнедельном карантине находятся 150 человек. «Очередная группа курсантов из Питера, которая прошла двухнедельный карантин, в субботу будет выписана из медучреждения», - отметила она.
Санитарная служба призывает соблюдать правила, действующие при пандемии коронавируса. Югоосетинский кабмин продлил ограничительные меры в республике до 30 июня. Первые случаи заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, всего за весь период лабораторно подтверждено 35 случаев, сообщает информагентство «Рес».
Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении по грузинской статистике COVID-19
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении Арсена Торосяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу.
Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличается от армянской, причем не с лучшей стороны. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии, можно объяснить особенностями методологии и качеством тестов, проводимых в соседней стране.
В эфире телеканала «Рустави 2» Гамкелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками. Глава NCDC сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра. «Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы – очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», - заявил Гамкрелидзе.
Торосян также утверждает, что среди граждан, прибывших из Грузии в Армению, было выявлено много больных с COVID-19, в том числе водителей фур. Гамкрелидзе в ответ на это напомнил, что для таких случаев существует регламент «международной конвенции о соблюдении правил здравоохранения Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ), участниками которой являются Грузия и Армения. Как пояснил руководитель NCDC, если на территории Грузии вирус подтверждается у иностранцев, то власти проинформируют ВОЗ, а также государство, гражданином которой является инфицированный.
Он также прокомментировал заявления Торосяна, касавшиеся прозрачности методологии учета смертей в Грузии. При этом Гамкрелидзе отметил, что сегодня в Грузии «тестируются все больные пневмонией во всех госпиталях и все амбулаторные обращения, где ставится диагноз пневмония».
При этом Гамкрелидзе заверил Торосояна, что, когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, речь идет только о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестах) и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются.
Согласно данным Минздрава Армении, по состоянию на 23 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 6 302. Из них выздоровели 2 936 человек, скончались 77. Активными остаются 3 257 случая. В Армении проведено в общей сложности 49 080 тестов.
На территории Грузии коронавирус был подтвержден у 728 человек. Из них выздоровели 508 пациентов – это почти 70% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 208 случаев. 12 человек с COVID-19 скончались. По состоянию на 22 мая в стране проведено более 45 707 ПЦР-тестов на коронавирус.
В Грузии снят запрет на посещение территории кладбищ
В Грузии снят запрет на посещение территории кладбищ. Об этом говорится в информации, распространенной администрацией правительства. Вход на территорию кладбищ, кроме мероприятий, связанных с похоронами, был запрещен с 17 апреля.
Кроме того, как отмечается в информации, распространенной администрацией правительства, после отмены чрезвычайного положения ограничиваются собрания более 10 человек, связанные с социальными мероприятиями, например, такими как свадьба, юбилей, поминки и т.д.
В России за сутки выявлено более девяти тысяч инфицированных коронавирусом
За последние сутки в России выявлены 9434 инфицированных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882.
Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией больны 224 558 тысяч человек. 107 936 выздоровели. 3 388 - умерли.
В Москве количество выздоровевших за сутки на 641 человека превысило число новых заболевших. В городе зафиксировано и большее число новых случаев - 3190.
По утверждению Роспотребнадзора, за последние сутки в стране проведены 276,1 тысячи тестов на коронавирус.
С сегодняшнего дня в Силах обороны Грузии прекращено казарменное положение
По решению Министерства обороны Грузии, с сегодняшнего дня, 23 мая, в Силах обороны прекращено казарменное положение. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Минобороны, несмотря на отмену казарменного режима, во всех военных частях сохраняются строгий контроль и правила безопасности.
«По решению министра обороны, в целях превенции распространение коронавируса, с 21 марта Силы обороны перешли на казарменное положение. Соответственно, было прекращено увольнение военнослужащих, выход в отпуск кроме исключительных случаев, военные базы были закрыты для посторонних лиц. Параллельно Силы обороны активно включились в борьбу против COVID-19 по всей стране. Силы обороны совместно с Министерством внутренних дел в разных локациях обустроили 85 контрольно-пропускных пунктов, совместно осуществляя управление процессом.
С 22 марта по сей день подразделения Сил обороны Грузии в масштабах страны обработали дезинфицирующим раствором 1 701 955 автомобилей, провели термоскрининг 2 500 018 человек. В результате температура была зафиксирована у 158 лиц, информация была передана в центры управления и центр медицинской помощи. В результате проведено своевременное реагирование и превенция распространения вируса», - говорится в информации.
В Болнисском районе отменен режим строгого карантина
Режим строгого карантина отменен в Болнисском муниципалитете – с сегодняшнего дня, 23 мая, ограничения на въезд и выезд из района полностью упразднены, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Болнисский и соседний Марнеульский район были объявлены зоной строгого карантина 23 марта. В Марнеули ограничения были сняты еще 18 мая. Поскольку в Болниси эпидемиологическая ситуация оказалась хуже, спецрежим там продолжал действовать до тех пор, пока на всей территории Грузии не было отменено чрезвычайное положение – до 23 мая.
По решению правительства, на карантин по-прежнему остаются закрытыми два села муниципалитета – Гета и Мушевани. Между тем, село Рачисубани открылось.
После полуночи, на въездах и выездах из Болнисского района начался демонтаж блокпостов. В течение 61 дня патрулирование там осуществляли военные и полицейские. Местные жители могли покидать муниципалитет только в случае чрезвычайной необходимости и с разрешения местных властей.
В целом, в Болнисском районе было зафиксировано 160 случаев коронавируса. Из них 67 человек уже выздоровели, а трое скончались. На днях в муниципалитете с населением более 55 тысяч началось тестирование на антитела к коронавирусу по принципу случайной выборки. Всего планируется проверить 150 человек. Как поясняют специалисты, такие исследования помогут им в оценке эпидемиологической ситуации по району.
Мэр Болнисского муниципалитета Давид Шеразадишвили сообщил, что за время действия режима строго карантина методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 проверили более 2,5 тысячи местных жителей. Кроме того, в несколько этапов был проведен термоскрининг. Мэр Болниси призвал жителей продолжать соблюдать все рекомендации здравоохранения и ограничения, которые продолжают действовать на всей территории Грузии.
За сутки в Грузии выявлено пять новых случаев COVID-19, выздоровели 13 пациентов
В Грузии за сутки выявили пять новых случаев инфицирования коронавирусом – общее число установленных по стране фактов увеличилось до 728. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.
Число выздоровевших пациентов с пятницы увеличилось на 13 и сейчас составляет 508 – это почти 70% от всех случаев COVID-19, зафиксированных по стране с 26 февраля.
Активными остаются 208 случаев. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 259 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 323.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 22 мая в стране проведено более 45,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% — в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.
С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии решило отменить чрезвычайное положение, действовавшее два месяца, и комендантский час с 23 мая. Тем не менее, в стране все еще продолжает действовать множество ограничений.
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в авиакатастрофе пассажирского Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи, сообщает газета Dawn.
Самолет разбился во время захода на посадку в аэропорт Карачи накануне днем, 22 мая, и упал на жилые дома. На борту находились 99 человек - в том числе 8 членов экипажа. До сих пор неизвестно, сколько из погибших - жители домов, в которые врезался лайнер. Поисково-спасательные работы продолжаются.
При крушении выжили два пассажира, они находятся в стабильном состоянии. Ранее сообщалось о трех выживших.
- Причины катастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолет дважды заходил на посадку перед крушением. Местные СМИ опубликовали запись, разговора пилота гражданского самолёта с авиадиспетчером, на котором он сообщает о об отказе двигателей, - передает Би-би-си. Предположительно, речь идет о переговорах с экипажем разбившегося самолета.
- Разбившемуся лайнеру около 16 лет, он был во флоте Pakistan International Airlines с 2014 года, а до этого его использовала китайская China Eastern Airlines.
Европейские страны остаются в Договоре по открытому небу
Франция и еще десять европейских стран заявили о намерении выполнять условия Договора по открытому небу, несмотря на объявленное президентом Трампом решение выйти из этого договора.
«Мы продолжим применять положения договора, который обладает очевидной ценностью [...] для нашей общей безопасности», - говорится в коммюнике. Его подписали представители министерств иностранных дел Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Чехии и Швеции. Они выразили сожаление в связи с намерением США выйти из Договора и отметили, что решение США вступит в силу через шесть месяцев.
Европейские союзники назвали Договор по открытому небу важным элементом доверия между странами-участницами. Вместе с тем, они заявили, что разделяют опасения Вашингтона относительно выполнения Российской Федерацией положений договора, сообщило Международное французское радио.
В четверг президент США Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Договор позволяет подписавшим его странам совершать наблюдательные полеты над чужой территорией и проводить аэрофотосъемку. В Вашингтоне заявляют, что Россия использует данные, полученные во время инспекций, для наведения своего высокоточного оружия.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отвергают претензии США и имеет к Вашингтону свои претензии относительно соблюдения Договора американской стороной.
В Абхазии подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом. По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 69 человек.
Все инфицированные являются курсантами, они будут отправлены в Гудаутскую ЦРБ.
28 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 24 человека - по линии Минобороны и 4 курсанта от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале будут проходить лечение 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент скончался.
Столтенберг: Россия нарушала Договор по открытому небу вблизи границы с Грузией
Страны НАТО сегодня обсудили Договор по открытому небу, - говорится в заявлении Генсека Альянса Йенса Столтенберга.
Столтенберг отметил, что Россия нарушала Договор, в том числе у границ с Грузией.
«В течение многих лет Россия вводила ограничения на полеты, что несовместимо с положениями Договора, включая ограничения на полеты над Калининградской областью и ограничения на полеты в России вблизи ее границы с Грузией. Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению.
Соединенные Штаты заявляли о том, что Россия нарушает Договор, и сейчас объявили о своем намерении выйти через шесть месяцев, в соответствии с положениями Договора. США заявили, что могут, однако, пересмотреть свое решение о выходе, если Россия вернется к полному соблюдению. Страны НАТО взаимодействуют с Россией, чтобы добиться от России возвращения к соблюдению Договора в кратчайшие возможные сроки.
Страны НАТО продолжат отстаивать, поддерживать и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве ключевых элементов нашей безопасности. Кроме того, страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков», - сказано в заявлении.
О намерении США выйти из Договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.
В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.
Украинская полиция завершила расследование исполнения убийства журналиста Павла Шеремета
Украинская полиция завершила расследование в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет издание “Грати” со ссылкой на извещение, направленное защитникам подозреваемых.
Белорусский журналист, долгое время работавший в России и на Украине, был убит в Киеве в июле 2016 года. По подозрению в исполнении покушения на него были арестованы волонтёр в зоне боевых действий в Донбассе хирург Юлия Кузьменко, ветеран боевых действий в Донбассе со стороны Украины музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Антоненко и Кузьменко следствие считает исполнителями преступления, а Дугарь — пособницей, сообщила накануне “Украинская правда”.
Согласно версии следствия, неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста. До этого полиция называла мотивом убийства попытку дестабилизировать ситуацию в республике и привлечение внимание к националистическим идеям исполнителей.
Подозреваемые свою вину отрицают. По предъявленной статье им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного срока.
- 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что готов сделать "серьёзные кадровые выводы" в случае, если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными. Тогда же он сказал, что несёт ответственность за расследование дела как глава государства.
Парламент Грузии в третьем чтении утвердил законопроект об ограничениях
Правительство Грузии сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Проект изменений в закон «Об общественном здоровье» парламент Грузии утвердил в третьем чтении (его поддержал 81 депутат).
Следует отметить, что эти изменения в третьем чтении были утверждены в измененном варианте. Изначально в инициированном варианте не указывалось, что карантинные мероприятия могут осуществляться лишь временно, а не бессрочно. Так, в переходное положение утвержденного в третьем чтении законопроекта было записано, что проведение ограничительных мероприятий будет возможно до 15 июля 2020 года.
Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.
Инициаторами законопроекта являются: Дмитрий Хундадзе, Илья Накашидзе, Владимир Кахадзе, Зураб Хачидзе, Коба Накаидзе и Дмитрий Мхеидзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
США осудили КНР из-за нового законопроекта о нацбезопасности Гонконга
Соединённые Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности в автономии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, то действия Пекина могут повлиять на оценку статуса Гонконга со стороны Вашингтона.
Накануне закон о национальной безопасности автономии был внесён в повестку Всекитайского собрания народных представителей. Ежегодная сессия открылась в пятницу, 22 мая в Пекине. По словам Помпео этот шаг идёт вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Вашингтон призвал Пекин пересмотреть своё решение. Американские СМИ пишут, что Соединённые Штаты готовы ввести санкции в отношении Китая в случае утверждения документа.
Агентство Reuters в свою очередь пишет, что новый закон о нацбезопасности может стать поводом для создания в Гонконге баз спецслужб материкового Китая. Это может привести к новым антиправительственным протестам.
О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. С сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19.
- Летом прошлого года власти пропекинское руководство Гонконга решило принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Это вызвало массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией.
- После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов. Первый приговор по статье о массовых беспорядках был вынесен в середине мая. 21-летний Син Ка-Хо получил четыре года тюрьмы. Пока что это самый суровый вердикт в деле о протестах.
- В начале 2020 года на фоне пандемии коронавируса и введённых ограничительных мер протесты прекратились. Однако наблюдатели отмечают, что предстоящим летом акции могут возобновиться с новой силой.
Аслана Бжания протестировали на коронавирус после поездки в Москву
Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания протестировали на коронавирус после поездки в Москву. Об этом сообщил глава абхазского Минздрава Тамаз Цахнакия.
По его словам, протестировали и членов делегации Бжания – министров экономики и финансов.
«Они находились в жестких условиях изоляции, и по возвращению очень строго соблюдался режим самоизоляции президентом, могу это подтвердить. Все сроки, которые были положены для того, чтобы эти мероприятия проводились, соблюдались. И, соответственно, никаких симптомов, там и результаты все отрицательные. Троих тестировали», – заявил Цахнакия.
Глава ведомства напомнил, что за весь период на территории Абхазии зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, из которых один скончался.
«Сейчас стабильная эпидситуация, хотя мы фактически ежедневно фиксировали новые случаи коронавирусной инфекции из числа наших студентов, которые прибывали организованными группами из РФ. Все они были направлены в соответствующие обсервационные учреждения, где проходили карантин 14 дней и в положенные сроки были обследованы. Было выявлено 16 инфицированных курсантов», – проинформировал Цахнакия.
Он отметил, что обследование также проходят сотрудники минздрава – медработники, которые непосредственно контактировали с больным. Они должны либо оставаться в течение 14 дней в стационаре, либо находиться на самоизоляции дома.
«Расслабляться нам рано, поскольку пандемия еще не завершилась и не завершится в ближайшее время. В ближайшей к нам Российской Федерации имеет место рост числа заболевших, хотя по некоторым регионам отмечается и снижение. Риск дальнейшего завоза на территорию республики существует», – подчеркнул он. Комментарий Цахнакия публикует «Нужная газета».
В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома
В Пакистане неподалёку от аэропорта Карачи потерпел крушение пассажирский самолёт "Пакистанских международных авиалиний".
Reuters пишет, что на борту находились 107 человек - 99 пассажиров и 8 членов экипажа.
По данным местных СМИ, Airbus A320 выполнял рейс в Карачи из города Лахор. Он разбился примерно за минуту до посадки.
Geo.tv сообщает, что в районе падения самолёта повреждены несколько жилых домов. На место крушения выдвинулись пакистанские военные и спецслужбы.
Министр здравоохранения Армении усомнился в грузинской статистике по коронавирусу
Глава Минздрава Армении Арсен Торосян усомнился в грузинской статистике по коронавирусу.
«Информация к размышлению: когда мы тестируем въезжающих из Грузии в Армению водителей, то во многих случаях диагностируется коронавирус. Так можно ли считать, что в Грузии действительно в день выявляется 1-2 случая коронавируса, или же в действительности не все случаи COVID-19 выявляются и включаются в статистику?», - заявил министр.
Как сообщает Arminfo, Торосян озвучил несколько вопросов: применялись ли в Грузии во всех случаях тестирования ПЦР-тесты, или же речь идет о быстрых тестах, которые в Армении практически не используются в связи с их низким уровнем точности; проходят ли тест на коронавирус граждане, имеющие легкие симптомы ОРВИ; входят ли в статистику по коронавирусу лица, которые скончались от пневмонии, имея при этом диагностированный COVID-19?
Он также заявил, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской.
«Грузинская здравоохранительная и противоэпидемиологическая системы значительно отличаются от армянской, причем не в хорошем смысле. Наша более сильная, и это факт», - заявил он.
Он задался вопросом и касательно того, удастся ли Грузии, а также другим странам, сохранить нынешние показатели в условиях туристического потока.
- В Армении было подтверждено 5928 случаев коронавируса, выздоровели 2874 человека, скончались 74.
- В Грузии было выявлено 723 случая коронавируса, 495 вылечились, скончались 12.
Умерла автор проекта телеканала «Настоящее время» Любовь Земцова
Участник съёмочной группы документального проекта "Неизвестная Беларусь" телеканала "Настоящее время" Любовь Земцова умерла в больнице. 14 мая журналисты попали в аварию по дороге из Гомеля в Минск. В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе. Двое других участников проекта - звукорежиссёр Максим Гавриленко и продюсер Владимир Михайловский - скончались на месте.
В течение недели врачи боролись за жизнь Земцовой, однако она скончалась, не приходя в сознание.
В Гомеле документалисты снимали фильм о том, как волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.
Любовь Земцова – молодой белорусский документалист, одна из авторов проекта "Неизвестная Беларусь". Она окончила школу Wajda School Doc Pro в Варшаве. Её фильмы участвовали в таких кинофестивалях, как Astra Film Festival, "Артдокфест", Watch Docs Belarus и других. 14 мая, в день аварии, у Любови Земцовой был день рождения.
"Неизвестная Беларусь" – новая программа "Настоящего времени". В эфир вышло четыре эпизода.
Кетеван Цихелашвили покидает пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия
Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили покидает пост.
Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, Цихелашвили станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.
В пресс-службе госминистра уточнили, что Цихелашвили продолжает работу до 15 июня.
Давид Залкалиани сообщил и о других кадровых перестановках. Пост постоянного представителя Грузии в НАТО займёт бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе, а руководить представительством в Женеве будет Александр Маисурадзе.
Заместителем главы МИД станет дипломат Владимир Константиниди, спикером министерства – Мариам Нарчемашвили.
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии. Всего от COVID-19 умерли по официальным данным 3249 человек.
За прошедшие сутки в России выявлены 8894 новых инфицированных – это на 45 человек больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных достигло 326 448, сообщает оперативный штаб.
Выздоровели за сутки более 7 тысяч человек, а общее число выздоровевших почти достигло 100 тысяч.
Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему в Москве - около 3 тысяч. Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит за счёт других регионов.
Карантинные меры в связи с инфекцией в России начали вводить в конце марта. 11 мая президент Владимир Путин заявил, что регионы могут начать принимать решения об ослаблении так называемого режима самоизоляции. В Москве этот режим сейчас продлён до 31 мая.
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