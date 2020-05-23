Отозванный из Киева посол Грузии прошел карантин и готов к консультациям

Чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Украине Теймуразу Шарашенидзе, отозванному в Тбилиси для консультации, аудиенция в МИД назначена на 25 мая. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По словам главы МИД, Шарашенидзе уже прошел двухнедельный карантин, и встреча с ним назначена на понедельник.

«Естественно, мы следовали всем процедурам, предписанным для карантина. В понедельник он прибудет в министерство, мы рассмотрим все детали, все основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, нашими будущими отношениями [с Украиной]. Несмотря на эту проблему, мы остаемся стратегическими партнерами. Многие инициативы не подлежат пересмотру. Хотя ряд ситуаций создал проблемы в двусторонних отношениях, и нам необходим серьезный анализ того, как должны продолжаться двусторонние отношения», - заявил Залкалиани.

8 мая власти Грузии вызвали в Тбилиси посла из Украины «для консультаций». Такое решение было принято после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что действия Тбилиси не означают ухудшения отношений с Украиной. По его словам, Грузия «отозвала посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов».