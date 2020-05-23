COVID-19: За сутки в Армении выявлено 374 новых случая инфицирования, 3 пациента скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 374, в общем составив 6302. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 62 и сейчас составляет 2936.

За сутки от COVID-19 скончались еще 3 пациента. Министерство здравоохранения сообщает информацию об умерших пациентах: это 74-летний мужчина, 86-летняя и 54-летняя женщины, у них были сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 77. За это время еще 32 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам, сообщают из Минздрава.

Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3257, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 49 080.